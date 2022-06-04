Как Иран живет без Nike и adidas? Кто одевает их клубы, а кто сделает форму на ЧМ?

Спойлер: в их лиге осталась лишь одна иностранная компания.

Nike работал со «Спартаком» 17 лет, adidas со сборной России – 14 . Теперь большие бренды уходят из страны, а к рынку присматриваются все более локальные игроки – Forward, Demix и Zasport.

Российский футбол только начинает жить в изоляции, но в мире есть пример жизни под санкциями на протяжении десятилетий. Речь об Иране, команды которого участвуют в соревнованиях, но большие бренды все же не заходят в страну из-за санкций и репутационных рисков.

Изучили, кто одевает местные клубы и сборные.

На ЧМ-2018 Иран приехал в разгар санкционной войны: adidas отказался от спонсорства, Nike оставил сборную без бутс

Иран живет в условиях санкций уже 40 лет. Крупные западные бренды официально в стране не представлены, но вместо них есть неофициальные точки, где можно купить товары от adidas, Nike и других известных марок. Правда, большинство представленных там вещей – подделки.

До февраля этого года Иран лидировал по числу наложенных на него ограничений. Но санкции принимаются волнами и иногда ослабляются, поэтому иногда крупнейшие бренды сотрудничали даже со сборной.

Например, в 2015 году Иран и страны «шестерки» (США, Франция, Великобритания, Германия, Китай и Россия) заключили ядерную сделку: иранцы пошли на уступки в обмен на отмену санкций. Как следствие – экономический рост в Иране в следующие два года.

Передышкой успел воспользоваться adidas, который заключил контракт со сборной Ирана. В итоге на ЧМ-2018 в Россию иранцы приехали в форме от немцев.

Но не все так просто. Прямо перед чемпионатом мира США в одностороннем порядке вышли из ядерной сделки и восстановили санкции против Ирана. Евросоюз тогда не поддержал действия Дональда Трампа, приняв ряд мер для защиты европейских компаний от антииранских санкций. Но для adidas американский рынок оказался важнее Ирана, поэтому компания отказалась спонсировать сборную, продав команде уже готовую форму с большой скидкой. Иранский комплект оказался единственным, который болельщики не могли купить в онлайн-магазине ФИФА.

А уже через две недели после завершения ЧМ adidas разорвал соглашение. Газета Tehran Times тогда писала, что президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж обвинил компанию в неуважении к иранскому народу и потребовал официальных извинений.

Если так отреагировал немецкий бренд, то от американской компании Nike другой реакции ожидать было сложно. За несколько дней до старта ЧМ большая часть сборной Ирана осталась без бутс – Nike их не передал, сославшись на санкции. В итоге футболисты одалживали обувь у иностранных одноклубников или покупали их прямо в российских магазинах.

Даже родившийся в Швеции и имеющий контракт с Nike Саман Годдос не смог официально играть в обуви от американского бренда. Тренер иранцев Карлуш Кейруш тогда раскритиковал решение компании: «Игроки привыкают к своей спортивной экипировке, неправильно менять ее за неделю до таких важных матчей».

И все же Иран стартовал на ЧМ с победы над Марокко (1:0). После матча Кейруш уделил большое внимание санкциям: «Мы тренируемся не в идеальных условиях, нет товарищеских матчей в связи с санкциями. Сейчас я должен сказать: дайте нашим ребятам просто играть в футбол. Они не выступают против кого-то. ФИФА говорит об отказе от политики, мы заслуживаем равного отношения. Я обязан подчеркнуть заслуги наших игроков».

Кто будет одевать сборную на ЧМ-2022? Претендуют 5 компаний, глобальных брендов среди них нет

До следующего чемпионата мира меньше полугода, но мы пока не знаем, кто сделает форму для сборной Ирана. С ЧМ-2018 иранцы сменили уже трех поставщиков, а в Катаре может появиться четвертый. Сайт про формы Footy Headlines сообщает, что сейчас выбор идет между пятью брендами. Привычных adidas, Nike и Puma среди них нет. Как и New Balance, Umbro или Hummel.

Итак, кто претендует на контракт с Ираном?

• Majid – иранский производитель, ранее известный как Merooj. Компанию в 2004 году основал доктор Маджид Саедифар – бывший физиотерапевт сборной Ирана, который долгое время учился и работал в США. Он открыл сеть клиник физиотерапии в Калифорнии, после чего занялся созданием иранского бренда спортивной одежды. Штаб-квартира компании находится не в столице, а в городке Эндимешк, откуда родом сам Саедифар.

Majid хорошо известен в волейболе и борьбе – компания одевает ряд сборных и даже выступает поставщиком соревнований мирового уровня. В футболе же бренд доминирует в высшем дивизионе Ирана, а в этом году компания сделала форму для мужской и женской сборных.

Majid дал форме больше местного колорита, чем до этого adidas. Однако иранская федерация пока не спешит объявлять компанию партнером на ЧМ-2022.

Возможно, дело в качестве – иранских производителей частенько за него критикуют. Ну и наверняка федерация надеется заработать на спонсорстве – обычно ЧМ дает хорошую для этого возможность.

• Uhlsport – немецкий бренд, который занял в Иране место ушедших глобальных игроков. Это крупнейший иностранный спортивный бренд в стране.

Uhlsport основан в 1948 году и на протяжении десятилетий был известен как один из лидеров в производстве вратарских перчаток. Сейчас он поставляет официальные мячи для Лиги 1 и Лиги 2, а также одевает ряд небольших клубов в Германии, Албании, Болгарии, Турции и других странах.

У компании также есть опыт создания форм для сборных, в первую очередь азиатских и африканских. С Ираном Uhlsport сотрудничал уже дважды – с 2012 по 2015 год и с 2019-го по 2021-й. Именно Uhlsport заменил adidas, когда те решили, что с Ираном сотрудничать сейчас невыгодно.

Вот последняя форма, которую Uhlsport сделал для иранцев в прошлом году. Обратите внимание на принт иранского гепарда – отсылка к известной форме с ЧМ-2014, которую тоже делал Uhlsport.

• Persian Sports – еще один местный производитель. Известен формой иранских спортсменов на Паралимпиаде-2020 в Токио. Однако он не сотрудничает ни с одним клубом футбольного чемпионата и никогда не делал форму для сборной.

• Jako – снова немецкий экипировщик не из высшего эшелона, хорошо знакомый нам по РПЛ («Нижний Новгород», «Рубин») и ряду команд ФНЛ. Компания одевает большое количество европейских и азиатских клубов, а также сотрудничает со многими сборными из Азии.

Однако главный партнер последних лет для Jako – сборная Северной Македонии, благодаря которой бренд появился на Евро-2020 и чуть не залетел на ЧМ-2022 (македонцы в стыках выбили итальянцев, но уступили путевку португальцам). Теперь надежда только на Иран.

• Kelme – испанский производитель, который в этом сезоне Ла Лиги одевал «Эспаньол» и вылетевший «Алавес». В АПЛ бренду тоже не свезло – вылетел «Уотфорд».

А ведь в середине 90-х Kelme на протяжении четырех лет одевал «Реал». Сейчас те времена давно в прошлом – компания работает с большим количеством средних клубов в Европе и особенно в Азии. Из сборных бренд сотрудничает только с Филиппинами и Доминикой.

А кто одевает иранские клубы? Доминируют иранские компании, иностранцев представляет только Uhlsport

Если крупные бренды опасаются ассоциироваться с Ираном даже на ЧМ, то рисковать ради внутреннего чемпионата они точно не намерены. В этом сезоне только три клуба сотрудничают с немецким Uhlsport – среди них попавшие в тройку «Персеполис» и «Сепахан».

Полное доминирование у Majid – 8 команд, среди которых чемпион «Эстегляль». Ниже полная разбивка (нет данных по двум новичкам лиги – «Фаджр Сепаси» и «Хавадару»).

Для примера, вот так международные бренды представлены в других топ-лигах Азии.

Катар: Puma (7 команд), adidas, Errea, Jako, Macron (по одной)

ОАЭ: adidas (4), Nike, Macron и Uhlsport (по 2), Puma и Umbro (по одной)

Япония: Puma (4), Nike (3), New Balance и Mizuno (по 2), adidas, Asics, Umbro, Admiral (по одной)

Южная Корея: Puma и adidas (по 2), Fila, Kelme, Macron, Umbro, Hummel (по одной)

Иран международные компании не всегда обходили стороной. Например, в сезоне-2011/12 Uhlsport одевал аж 10 клубов из 18. Плюс по одной команде были у adidas и итальянского Lotto. В следующем году Uhlsport увеличил долю до 13 команд, а adidas и Lotto сохранили по одной.

В сезоне-2014/15, когда в отношениях Ирана и Запада наметилось легкое потепление, Kelme (две команды) и итальянский Macron (одна) немного пододвинули Uhlsport (4). А в следующем году иранцы уже радостно пользовались приоткрывшимися возможностями: сразу 5 команд оделись в итальянский бренд Givova, три клуба доверились Uhlsport, по одному – испанским Joma и Kelme, итальянскому Legea, китайским Peak и 361 Degrees.

Но период ослабления санкций продлился недолго. Если не считать Uhlsport, то в числе последних из иранского футбола ушли как раз китайцы. В сезоне-2018/19 Li-Ning спонсировал сразу три команды. Правда, в следующие два сезона «Трактору» (да, в Иране есть команда с таким названием) как-то удавалось играть в форме от adidas. В прошлом году прикрылась и эта лавочка.

Переговоры по новой ядерной сделке пока в тупике, поэтому снятия санкций в ближайшее время не предвидится. Многолетняя изоляция Ирана продолжается.

Фото: globallookpress.com/Nikku/XinHua, Matteo Ciambelli/ZUMAPRESS.com; РИА Новости/Максим Богодвид; instagram.com/persianleagueiran; footyheadlines.com; Gettyimages.ru/Justin Setterfield, Chung Sung-Jun