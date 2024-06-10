Подлость, которая стоила путевки на Олимпиаду: борец демонстративно бросил схватку, а потом напал сзади

Некоторые ради победы готовы на все – кубинский борец Луис Орта из таких: сделал подлость, чтобы забрать схватку.

Орта выступал на турнире в Венгрии, где разыгрывались последние путевки в Париж-2024 – для лицензии нужно было побеждать в финале.

Кубинец за лицензией не гнался – он ее уже получил, выиграв чемпионат мира-2023; но вот для его соперника по полуфиналу иранца Саида Эсмаели Лайвеси этот турнир был последним шансом отобраться на Игры.

Лайвеси начал очень мощно – повел 6:0, но в середине схватки все-таки пропустил бросок. Изначально судьи присудили 4 очка Орте, но иранец подал протест (он настаивал, что блокировал бросок) – его отклонили и отдали кубинцу уже 5 очков вместо 4. Такие правила в греко-римской борьбе: если челлендж проваливается, то дополнительное очко уходит сопернику.

Но Лайвеси не рассыпался и к финалу схватки заработал еще один балл – счет стал 7:5 в его пользу.

А дальше случилось странное.

За три секунды до конца поединка Луис Орта перестал бороться и показательно опустил руки. Лайвеси расслабился, отвернулся от соперника и начал праздновать. Но Орта поймал момент – схватил соперника сзади и провел четырехочковый бросок на ничего не подозревающем Лайвеси.

И покадрово. Вот Орта (он слева) бросил бороться. На таймере остаются три секунды:

Лайвеси уходит праздновать, но Орта резко подрывается к нему:

И проводит бросок:

А потом активно жестикулирует, показывая судьям, что успел уложиться в таймер:

Сначала бросок не засчитали, так как судьям показалось, что он проведен, когда время уже вышло. Но кубинец подал протест – фрагмент пересмотрели и все-таки засчитали прием. Орта завершил бросок за 0,1 секунды до концовки.

Кубинец выиграл схватку, вышел в финал (который позже выиграл) и горячо порадовался победе.

А раздавленный Лайвеси лишился шансов на поездку в Париж-2024.

В спорте нельзя праздновать раньше времени – подобных примеров много . Но Луис Орта явно решился на подлость, иначе бой он бы уже не выиграл.

Причем при поражении Орта почти ничего не терял – для него этот турнир скорее разминочный перед Олимпиадой.

А вот Лайвеси потерял многое.