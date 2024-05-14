Валиева выступит в шоу Навки, несмотря на бан! Что за лазейку они нашли?

Похоже, Камила Валиева все-таки вернется в шоу – она заявлена на проекты Татьяны Навки .

Ледовые спектакли пройдут в Сочи с 12 июня по 2 октября, Валиева исполнит несколько ролей в «Руслане и Людмиле» и «Вечерах на хуторе».

Погодите, но разве Камиле одновременно с дисквалификацией не запретили выступать в шоу?

Запретили, но лазейка есть.

1. Для начала посмотрим, что написано в антидопинговых правилах ISU . Там запреты для дисквалифицированных спортсменов изложены подробно:

«Отстраненный спортсмен не может участвовать в каком-либо качестве в соревнованиях или мероприятиях (кроме разрешенных антидопинговых образовательных или реабилитационных программ), разрешенных или организованных любым подписантом Всемирного антидопингового кодекса, организацией-членом Подписавшейся стороны или клубом от этой организации.

Также запрещено участвовать в соревнованиях, санкционированных или организованных любой профессиональной лигой или любой организацией международного или национального уровня, или заниматься любой спортивной деятельностью элитного или национального уровня, финансируемой государственным учреждением».

Проще говоря – Валиевой запрещено иметь какие-либо связи с государственными структурами. Любыми. Более того – даже на чисто коммерческих соревнованиях (если бы, например, та же Навка организовала их за собственный счет) ей выступать нельзя.

2. Вторая проблема – тренировки. Опять смотрим правила ISU: «Дисквалифицированные фигуристы не могут участвовать в тренировочных сборах, показательных выступлениях или тренировках, организованных их членом ISU или клубом, который является членом этого члена ISU или который финансируется государственным учреждением.

Отстраненному спортсмену запрещена и другая деятельность на подобных мероприятиях. Термин «деятельность» включает в себя, например, административную деятельность, такую как работа в качестве должностного лица, директора, сотрудника или волонтера организации, описанной в настоящей статье. Дисквалификация, наложенная в одном виде спорта, также признается и в других видах спорта».

Получается, даже если бы Валиевой разрешили выступать в шоу, где ей тренироваться? На каток в том же «Хрустальном» не выйдешь, заниматься с действующими тренерами тоже нельзя.

3. А что будет, если нарушить правила? В таком случае Камиле бы прибавили еще один полный срок дисквалификации с момента нарушения.

Для примера – если бы она выступила в шоу Этери Тутберидзе, скажем, 12 апреля в Москве, то ее срок отстранения начали бы отсчитывать с 12 апреля.

Казалось бы – а что терять Камиле? Не факт, что она вернется в спорт.

И тут есть подвох – своим участием она подставит остальных фигуристов.

«Фигуристу или иному лицу, отбывающему срок дисквалификации, запрещается тренировать или выступать в качестве помощника фигуриста в любом другом качестве в любое время в течение срока дисквалификации, и это также может привести к нарушению правил другим спортсменом».

Да, правила размытые, конкретно про шоу речи нет, но где гарантия, что из-за Камилы не прилетит всем участникам спектакля? Ее выступление вполне можно расценить как «помощь другим фигуристам».

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Именно по этим причинам Камила пропустила турне с шоу Тутберидзе. Во-первых, оно организовано самой Тутберидзе, которая тренирует в государственной школе, да и выступают в турне ученики этой школы. А отдельные трансляции показывал государственный «Первый канал». Во-вторых, шоу проходит на государственных катках (тот же «Мегаспорт», например, содержится Департаментом спорта Москвы). В-третьих, там катаются действующие фигуристы – а это уже огромный для них риск.

Об этом, кстати, недавно рассказывал Илья Авербух: «Если уже такие правила, то сейчас это логичная история – уже выждать это время, не нарушая, не провоцируя, не создавать еще прецедент.

Более того, есть же еще побочный эффект – и это тоже вызовет определенную конфликтность. По правилам ISU, не только Камила, а еще все ребята, выступающие с ней в одном шоу, попадают в зону дисквалификации. Потому что они заочно тоже как бы поддерживают эту ситуацию.

Все любят Камилу, и все хотят с ней быть. Но должна тогда появляться эта эмоция: а я не пойду, а я пойду... Зачем это нужно? Я говорю о спортсменах, которые продолжают карьеру. Поэтому я считаю, что не надо подставлять Камилу. Не надо сейчас провоцировать. Мы должны выйти из этой ситуации, и Камила должна как можно быстро вернуться – и все».

А как тогда получилось у Навки?

4. Удивительно, но у нее все чисто. Проверяем по пунктам:

● Шоу Навки чисто коммерческие, государством не поддерживаются. Да, она подавала заявку на грант в Президентский фонд культурных инициатив, но ей отказали.

Правда, она подала вторую заявку – если ее одобрят, тогда возникнут вопросы. Пока их нет.

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● «Сочи-парк», в котором пройдет шоу, тоже частный – он принадлежит компании Mantera.

● Среди участников нет действующих спортсменов, рисковать некому. Пока в шоу помимо Камилы заявлены Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас, Алина Загитова, Дмитрий Соловьев, Максим Ковтун, Морис Квителашвили.

Так что для Валиевой дорога в шоу Навки открыта. Об этом говорит и юрист Анна Анцелиович: «Надо смотреть статус данного шоу, участвуют ли там министерство спорта или департамент спорта Москвы, но, насколько я понимаю, речь идет о коммерческом шоу.

Коммерческие выступления не запрещены ни Всемирным антидопинговым кодексом, ни российскими антидопинговыми правилами. Так что не вижу здесь проблем, никаких санкций в отношении Камилы Валиевой быть не должно».

Фото: РИА Новости /Александр Вильф, Владимир Астапкович, Алексей Филиппов