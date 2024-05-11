Парился в бане с Жириновским, хотел перекрасить Кремль и рвался в космос: у нас новый министр спорта

В начале недели у России появится новый министр спорта.

Состав правительства формируют, на эту должность рекомендован губернатор Хабаровского края 42-летний Михаил Дегтярев – осталось утвердить.

Олег Матыцин, руководивший министерством с января-2020, уходит. А кто на смену?

Вот несколько главных деталей, которые помогут понять нового главу российского спорта.

1. Дегтярев родился в Самаре в семье врачей.

По юности работал на радиостанции, туристическим агентом, инженером ОАО «Билайн-Самара», инженером кафедры «Автоматические системы энергетических установок» СГАУ.

В политику попал рано – еще студентом вступил в молодежное движение «Идущие вместе», которое создало администрация президента. А в 18 лет уже возглавил его Самарское отделение, еще через два года закономерно вступил в «Единую Россию».

Но с этой партией не сложилось: в 2005-м Дегтярев случайно встретился с Владимиром Жириновским на Ярославском вокзале и вскоре перебрался в ЛДПР.

«Перешел, потому что вода из родника всегда чище. Я за Жириновским наблюдаю с юности – мне всегда хотелось с ним подружиться. Для меня он является эталоном публичного политика», – объяснял Дегтярев, с тех пор не менявший партию.

2. Вообще, с Жириновским у него отдельная история. Дегтярев даже написал книгу про лидера ЛДПР – «Пророк в своем отечестве».

Писал два года – заодно проанализировал ДНК Жириновского. Оказалось, что тот (по мнению Дегтярева, разумеется) родственник Зинедина Зидана, Линдона Джонсона, Наполеона, Альберта Эйнштейна и графа Дракулы. Список не полный – родословная у Владимира Вольфовича богатая.

В 2013-м Дегтярев баллотировался в мэры Москвы и предвыборную кампанию проводил в том числе в бане. Вместе с Жириновским, конечно – там они принимали избирателей.

«Почему баня? Потому что это часть русской жизни!» – пояснял Жириновский.

А Дегтярев обещал, что на посту мэра Москвы продолжит традицию и будет регулярно устраивать встречи с москвичами в банях. Мэром он не стал (занял четвертое место), так что и идея забылась.

3. Дегтярев 9 лет заседал в Госдуме – с 2011 по 2020-й. В 2016-м его назначили председателем комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.

Он указан соавтором 166 законопроектов, и некоторые касались развития массового и любительского спорта в России. Ключевые в этой сфере – об ответственности за склонение к допингу и букмекерских отчислениях на развитие спорта. Пожалуй, о них найдется повод поговорить отдельно.

А еще Дегтярев выступал с инициативой запретить доллар в стране.

Вообще, интересных идей у него много. В разные годы предлагалось:

● ввести поправки в закон «О донорстве», согласно которым при сдаче крови доноры обязаны сообщать, гомосексуалы они или нет;

● ввести ГОСТ на Деда Мороза и Снегурочку;

● cменить цвета флага РФ на цвета флага Российской Империи. А еще – перекрасить Кремль в белый цвет;

● создать сборник бранных и матерных слов в помощь судьям при вынесении приговоров, касающихся наказаний за оскорбление личности;

● запретить иностранному бизнесу использовать бренд «водка»;

● заменить государственный гимн России на «Боже, Царя храни!».

4. На должности председателя комитета по спорту Дегтярев запомнился еще и тем, что в 2020-м неожиданно поздравил молодежную сборную России по хоккею с победой на чемпионате мира.

Это не было бы странно, если бы на самом деле наша команда не проиграла в финале. Путаница возникла потому, что «Матч ТВ» тогда вместо прямой трансляции дал запись победного для наших финала ЧМ-2011.

Дегтярев не разобрался и выкатил пост с поздравлениями: «Поздравим хоккейную молодежку с золотом чемпионата мира! Настоящая «Красная машина», новая сборка!!! Молодцы!! Русский характер!»

5. В 2016-м Михаил сообщил, что собирается в космос. Он записался первым летчиком-космонавтом на частном предприятии «КосмоКурс», которое поддержал «Роскосмос».

«Я готовлюсь полететь в космос в 2021 году. Уже согласована программа. На возвращаемой капсуле, частный космический корабль, компания «КосмоКурс». Илон Маск отдыхает вообще».

Но полет отложили – пока до 2025-го. Возможно, Дегтярев полетит в космос уже в новой должности.

6. 20 июля 2020-го губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был уволен с должности «в связи с утратой доверия» – его задержали по обвинению в организации убийств.

На место Фургала уже на следующий день назначили Дегтярева.

Год он занимал должность с пометкой и.о., а в 2021-м победил на выборах.

В то же время семья Дегтярева (он женат, у него четверо сыновей) купила первую квартиру, причем в ипотеку. Раньше они жили только в служебных.

7. Во время осмотра одного из хабаровских лицеев Дегтярев показал физическую форму – подтянулся один раз (под чьи-то робкие аплодисменты), но продолжать не стал: «А то вспотею».

Новый губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев подтянулся только один раз. Что не так с его техникой?

А еще Дегтярев рассказал местным журналистам, как приманивает еду в холодильник:

«У меня есть пять долларов, они висят на холодильнике. Когда были только пять долларов, а я так образно приманиваю еду, в холодильнике было очень много продуктов с нитратами, ГМО.

Как только я повесил 500 рублей с православными крестами Соловецкого монастыря, у нас и продукты стали намного качественнее в холодильнике».

8. Со спортом Михаила связывает не только бывшая должность в Госдуме. Он с детства занимался фехтованием и заработал корочку мастера спорта. По его словам, неоднократно выигрывал чемпионаты Самары и Самарской области, входил в состав юниорской сборной России.

Звание мастера спорта ему присвоили в 2011-м приказом Виталия Мутко – тогда его давали за попадание в топ-12 взрослого чемпионата России или за топ-8 на юниорском ЧМ. Ни того, ни другого у Дегтярева не случилось, но он нашел лазейку: «Звание мастера спорта по фехтованию присваивается также за количество побед, одержанных над мастерами спорта и мастерами спорта международного класса в течение сезона.

Я дважды выполнял нормативы, но не подавал документы. В сезоне-2009/10, будучи депутатом Самарской Губернской Думы, я за свой счет проехал все этапы Кубка России, одержал необходимое количество побед, оформил документы и подал их в Минспорт. После этого мне было присвоено звание».

Дегтярев долго возглавлял Федерацию фехтования Самарской области. Он не только бывший спортсмен и спортивный чиновник, но еще и тренер! В 2018-м его имя нашлось в списке кандидатов в сборную по фехтованию – Дегтярев значился личным тренером шпажистки Алены Комаровой, призера первенства мира среди юниоров.

Депутат Дегтярев тренирует топ-фехтовальщицу. Хотя без диплома это запрещено

9. Но больше всего Михаил запомнился высказываниями о спорте – кажется, нет ни одной темы, которую он бы не прокомментировал.

О нейтральном статусе: «Я поддерживаю президента во всем. Если шире смотреть, то, конечно, мировая элита убивает спорт. Они не только спорт убивают, они потихоньку ведут свои народы не туда. Это все звенья одной цепи, и итог будет плачевным — крах западной цивилизации вместе со спортом в привычном виде. Поэтому надо развивать альтернативные форматы, то, чем мы занимаемся. Надо начать со стран БРИКС, дальше смотреть шире. Это правильный путь, я его поддерживаю».

О призыве Томаса Баха реформировать CAS после оправдания российских спортсменов: «То, что сказал президент МОК, не укладывается вообще в голове ни у кого, он перешел красную черту. То, что он сказал уже после решения суда, — это вопиюще, это расизм, это противоречит Олимпийской хартии. На его месте я бы ушел в отставку, и выгнали бы его с позором.

Он просто открыл своё лицо, то, что суд не такой, если он выносит любые положительные решения в пользу русских. Это чудовищно. Надо реформировать после таких заявлений самого господина Баха и МОК, конечно».

О спортсменах-допингистах в Госдуме: «Я положительно отношусь к тому, чтобы спортсмены с допинговым прошлым не могли занимать должности в органах власти.

Обманщикам не место в нашем обществе. Пусть занимаются где-нибудь в другом месте. В Государственной думе нет места допингерам. Если ты получил призовые, квартиру, машину за победы, а потом оказалось, что ты допингер, то будь добр верни все это».

Об отстранении российских спортсменов: «Это безобразие и дискриминация. Это уничтожение в принципе системы мирового спорта под диктовку американских и европейских кукловодов.

Если по-человечески говорить, то это недобросовестная конкуренция. Под политическими предлогами расчищают поле от наших сильных атлетов. Это нечестная борьба. А разве на энергетических рынках не то же самое происходит? То же самое».

О профессиональном спорте: «В целом курс на то, чтобы государство постепенно уходило из профессионального спорта без рывков, уже задан президентом. Государство будет постепенно уходить из профессионального спорта, и это правильно, вместо этого оно будет приходить и укрепляться в отрасли детско-юношеского и массового спорта, и это тоже абсолютно правильно.

Все-таки профессиональный спорт – это уже из области высоких технологий, там есть спонсоры, призовые, к сожалению, допинг, с которым все борются. Но для государства это не главное.

Главное – чтобы люди были счастливы, здоровы, имели возможность заниматься физкультурой во дворе, чтобы развивались физические клубы, секции были бесплатными. А не миллиарды тратить на футболистов некоторых, которые устраивают потом дебоши и погромы, вообще непонятно как воспитывают своих детей и какой подают пример окружающим. Это наша боль».

***

Ждем официального назначения. Но ясно одно – скучно не будет.

Изучили обещания экс-депутата Дегтярева про спорт: выполнил только половину, не разобрался с агентами, закон о букмекерах написал криво

В тексте использованы цитаты Матч ТВ, Россия 24, Р-Спорт, ТАСС

Фото: РИА Новости /Максим Блинов, Рамиль Ситдиков, Владимир Федоренко, Нина Зотина, Алексей Майшев