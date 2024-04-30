Спорт, выгнавший Валиеву, останется с ее рекордами навсегда. Американский журналист против новых правил

В фигурном катании будут перемены: Международный союз конькобежцев (ISU) на конгрессе в Лас-Вегасе (он пройдет в июне) может упростить произвольные программы одиночников.

Известный американский журналист Филипп Херш подробно объяснил, почему это не самая хорошая идея и к чему она может привести.

Ниже – перевод его свежей записи в блоге .

● В спорте существует старая поговорка: «Рекорды устанавливаются для того, чтобы их бить».

Это может не относиться к мировому рекорду Ильи Малинина из США в произвольной программе среди мужчин, зафиксированному на победном для него чемпионате мира-2024, а также не относиться к нескольким мировым рекордам среди женщин, если Международный союз конькобежцев на конгрессе, проводимом раз в два года, примет предложения по ограничению прыжков.

Если это произойдет, каждый должен держать свои звездочки (значок сноски) наготове, поскольку ISU снова придется создать еще одно хронологическое ответвление в своих и без того запутанных списках рекордов.

Хотя официальная повестка Конгресса ISU еще не обнародована, предварительная повестка дня включает следующие изменения в произвольной программе в одиночном катании, рекомендованные техническим комитетом:

Уменьшение максимального количества прыжковых элементов с семи до шести.

Уменьшение максимального количества комбинаций прыжков с трех до двух, одна из которых может быть секвенцией.

Как это повлияет на спорт? Давайте посмотрим на это через призму мирового рекорда, установленного Малининым (227,79), и того, который он побил (224,92, установленного его соотечественником Нэтаном Ченом в финале Гран-при 2019 года).

С шестью четверными и тремя комбинациями базовая техника Малинина только по прыжковым элементам составила 93,59. С пятью четверными и тремя комбинациями результат Чена составил 81,23.

Вычтите самое низкое базовое значение из семи прыжковых элементов Чена (8,0), и у него останется базовое значение 73,23 – примерно на 20 баллов ниже, чем у Малинина, даже несмотря на то, программа все равно останется настолько сложной, что никто бы, кроме Малинина, сейчас ее не превзошел. Потеря прыжка лишила бы фигуриста возможности сократить такой разрыв через GOE и оценки за компоненты.

В женском катании россиянка Камила Валиева установила рекорды в произвольной программе и по общему баллу – они совершенно недоступны для всех, кроме нескольких ее соотечественниц, так что устранение прыжкового элемента сделает эти рекорды вечными.

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● Неужели столько шума из-за малого?

Так бы и было, если бы ISU не был так воодушевлен идеей системы судейства, которая позволяла бы ставить рекорды, давая фанатам предполагаемое волнение от просмотра установленных рекордов. Теперь ISU находится на грани второго существенного изменения результатов за последние 6 лет, что делает бессмысленными любые сравнения со старыми рекордами.

По словам Фабио Бьянкетти из Италии, председателя технического комитета ISU в одиночном и парном разряде, предложения по сокращению прыжков, если их одобрят, вступят в силу в следующем сезоне.

Время, освободившееся из-за удаления одного прыжкового элемента (15 секунд?), не будет заполнено элементом другого типа.

«Цель состоит в том, чтобы дать больше времени для переходов и хореографии», – написал Бьянкетти по электронной почте.

Это вряд ли успокоит критиков, считающих, что одиночное катание превратилось в соревнование по прыжкам среди тех, кто стремится достичь пьедестала на чемпионатах мира.

Поскольку российские фигуристы отстранены в последние два сезона, такая критика касается почти исключительно мужского катания. Если говорить о прыжках, то лучшие женщины не из России сейчас исполняют программы, которые не более технически сложные, чем те, что были 15 лет назад.

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Также не успокоит критиков и предложение ограничить количество прыжков тремя одинаковыми, независимо от количества оборотов, чтобы сократить повторяемость. К примеру, всего три тулупа в программе: одинарный, двойной, тройной или четверной.

Не успокоит их и предлагаемое добавление «хореографического вращения», так как оно не будет иметь большого значения в восстановлении баланса относительной важности артистизма и атлетизма в фигурном катании – загадке, которая стала еще более запутанной с тех пор, как четверные прыжки стали главной валютой этого спорта.

● Возможно, некоторые из хореографических вращений будут настолько привлекательными, что понравятся публике, например, сальто назад, которое сейчас является недопустимым элементом на соревнованиях, и за его выполнение фигуристы наказываются двумя баллами штрафа.

Француз Адам Сяо Хим Фа, бронзовый призер чемпионата мира 2024 года, нарушил это правило, выполняя сальто как на чемпионате Европы, так и на чемпионате мира.

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Сяо Хим Фа сказал, что этот вид спорта должен позволять фигуристам делать больше вещей, которые нравятся болельщикам, и некоторые в ISU согласны с ним по поводу сальто назад. Бьянкетти сказал, что на рассмотрение Конгресса поступило предложение убрать ограничения с сальто.

Во всех видах спорта спортсмены выходят за рамки того, что кажется возможным.

Это была цель Малинина, который стал первым (и пока единственным) человеком, выполнившим четверной аксель на соревнованиях.

Самый трудный прыжок, который кто-либо совершал в фигурном катании, стал особенностью его программ, хотя соотношение риска и вознаграждения в нем неверно, поскольку его базовая стоимость слишком низка, учитывая его уникальность в фигурном катании. (Сейчас четверной аксель стоит 12,5, упав по стоимости с 15 баллов с сезона-2017/18).

Малинин также говорил о пятерных прыжках, которые еще предстоит опробовать и получить официальные оценки. Ему может понадобиться один такой, чтобы побить собственный рекорд.

Бьянкетти сообщил, что вопрос об изменении стоимости элементов будет обсуждаться. «Но пятерные прыжки на данный момент в шкалу оценивая не включат», – добавил он.

Однако давайте внесем ясность. Единственный способ для фигурного катания угодить тем, кто хочет, чтобы этот вид спорта выглядел так, как в прошлом веке, – это резко ограничить количество прыжков, которые спортсмены способны выполнять.

Кто-нибудь действительно думает, что может вернуться назад в будущее?

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Фото: Gettyimages /Matthew Stockman, Minas Panagiotakis; x.com/olyphil