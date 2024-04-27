Бунт мирового спорта из-за оправдания 23 китайцев: дело пересмотрят, впереди иски!

Скандал с подозрительно оправданными китайскими пловцами разогнался: грядут массовые иски, а дело, похоже, все-таки пересмотрят.

Для начала – кратко о том, что случилось.

23 китайских пловца на внутренних соревнованиях перед Олимпиадой-2020 в Токио сдали положительные допинг-пробы на триметазидин – тот же препарат, который нашли у Камилы Валиевой .

Китайское антидопинговое агентство (CHINADA) никому о пробах не сообщило, спортсмены продолжали выступать на отборе к Играм. Только через два месяца CHINADA начало расследование и отрапортовало в WADA.

Выводы вышли такие: некий сотрудник отеля (имя и должность не назвали), в котором остановились пловцы, принимал триметазидин и каким-то образом загрязнил всю кухню: столы, банки со специями, канализацию и даже вытяжку. Причем агенты CHINADA нашли следы на кухне отеля аж через два месяца после инцидента.

Эти объяснения устроили WADA настолько, что дело даже не завели, и пловцы спокойно поехали на Олимпиаду, откуда привезли пять медалей (три – золотые).

Информация об инциденте всплыла лишь сейчас – благодаря расследованию немецкого телеканала ARD и New York Times.

23 китайца попались на триметазидине, но их, в отличие от Валиевой, спасли. Это как?!

Общественность обрушилась с критикой в адрес WADA – агентство оправдывалось. По их мнению, сомневаться в выводах CHINADA нет смысла, и вообще все сделано согласно обычным процедурам.

Но и это объяснение никого не устроило. Что теперь будет?

● Антидопинговое агентство США призвало пересмотреть всю деятельность WADA.

«Избирательное и корыстное применение правил, о которых мы услышали, разрушает доверие общества к подлинности и ценности олимпийского и паралимпийского движения.

Осознание того, что к разным странам могут применяться разные правила, подрывает приверженность тех, кто необходим для их жизнеспособности, включая лучших спортсменов мира, болельщиков, спонсоров и следующее поколение атлетов.

Мы призываем правительства и спортивное движение пересмотреть деятельность WADA, чтобы гарантировать, что сокрытие положительных проб перед Олимпийскими играми больше никогда не повторится, и раз и навсегда отстранить «лису» от «охраны курятника», сделав WADA по-настоящему независимым».

● WADA услышало угрозы из США и сделало шаг навстречу – будет пересмотр дела.

Агентство назначило независимого прокурора Эрика Коттье – ему предоставят доступ ко всем документам. Коттье, помимо прочего, предстоит выяснить, есть ли в действиях агентств признаки предвзятости в пользу Китая.

Коттье – прокурор с огромным опытом. Он 40 лет отработал в судебной системе Швейцарии, а последние 17 был генеральным прокурором кантона Во.

Также агентство отправит в Китай специальную группу, которая проанализирует состояние антидопинговой системы страны.

«Честность и репутация WADA находятся под угрозой. В последние несколько дней WADA несправедливо обвинили в предвзятости в пользу Китая из-за того, что оно не подало апелляцию по делу Китайского антидопингового агентства в CAS.

Мы продолжаем отвергать ложные обвинения и рады возможности передать эти вопросы в руки опытного, уважаемого и независимого прокурора», – заявил глава WADA Витольд Банька.

Коттье придется работать в спешке – WADA хочет, чтобы дело закрыли до старта Олимпиады в Париже (конец июля). В идеале – в ближайшие два месяца.

Но и к этому шагу WADA появились вопросы: многие усомнились в том, что Коттье по-настоящему независим.

Все дело в том, что основную часть карьеры он трудился прокурором в кантоне Во – там же, где располагаются штаб-квартиры МОК, World Aquatics и многих других спортивных федераций.

К тому же в кантоне проходит ежегодный симпозиум WADA, а сам регион финансирует агентство – с 2002-го по 2021-й кантон Во отправил WADA 135 тысяч долларов.

«WADA выбрало юриста со своего же заднего двора. Называя это независимой проверкой, руководство WADA пытается бросить пыль нам в глаза», – негодует глава USADA Трэвис Тайгерт.

● CHINADA, в свою очередь, тоже выступило с заявлением : агентство собирается сотрудничать с WADA по делу пловцов.

«Предвзятость и недоверие глубоко укоренились в их сознании. Эти СМИ придерживаются неверных представлений, ошибочно оценивают ситуацию и публикуют неуместные заявления, которые явно противоречат фактам. Они пытаются манипулировать общественным мнением, распространяя дезинформацию, чтобы атаковать WADA и CHINADA, а также расшатать хорошо функционирующую глобальную антидопинговую систему», – сообщили в CHINADA.

● Тем временем, появились новые детали дела.

В сентябре, октябре и ноябре 2020-го китайские пловцы сдавали допинг-пробы на регулярной основе. Но на сборе команды в декабре (который проходил в том же месте, где потом проведут те самые отборочные соревнования) число тестов значительно снизилось по неизвестной причине.

Еще один интересный момент: в 2012-м бывший врач сборной Китая Ксю Инсянь в документальном фильме ARD рассказала о государственной допинг-системе в стране. По ее словам, в систему вовлечены более 10 тысяч человек. Допинг применяли в том числе и пловцы.

WADA тогда запустило расследование, которое закончилось… в ноябре 2020-го, за два месяца до того, как китайские пловцы массово сдадут положительные-пробы. Разумеется, расследование ни к чему не привело – дело просто закрыли.

Тот факт, что один из лучших китайских пловцов Сунь Ян ранее отбывал дисквалификацию за триметазидин, а в 2019-м схлопотал отстранение за то, что разбил допинг-пробу молотком при инспекторе WADA, тоже добавляет сомнений.

Лучший китайский пловец расколотил пробу молотком при допинг-офицерах. И кажется, его простят

● Но одним пересмотром дела все может и не закончиться. По информации The Times, ведущие пловцы мира планируют подать в суд на WADA из-за ситуации с китайцами.

Речь идет о спортсменах, которые выступали на Олимпиаде в Токио с теми самыми китайскими пловцами.

Сейчас лидеры мирового плавания ведут переговоры с юристами о подаче многомиллионного иска к WADA. Они заручились финансовой поддержкой на случай подачи коллективного иска.

● А вот МОК в действиях WADA не сомневается.

«Мы полностью доверяем WADA и его правилам контроля, WADA полностью следовало им. WADA проинформировало МОК о процедурах, которым следовало агентство. Это (допинг) в сфере WADA. Это независимое учреждение, и никакого потока информации быть не может.

Если все процедуры соблюдены, у этих китайских пловцов нет причин не выступать на Олимпиаде-2024 в Париже. Нельзя просто обвинить спортсменов в чем-то, что не поддерживает соответствующий орган – в данном случае WADA – а потом сказать: хорошо, по той причине, что какие-то люди недовольны, мы отстраним вас от Олимпиады», – считает глава МОК Томас Бах.

Ждем, что будет дальше.

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Фото: Gettyimages.ru /Tom Pennington; AFP /FABRICE COFFRINI; РИА Новости /Алексей Витвицкий