Самая красивая и сложная гонка года: на фоне Хибин и замерзшего озера, вырубило даже Большунова

В Кировске состоялись уникальные для наших лыж гонки – масс-старты в гору на 10 км, в духе легендарного «Тур де Ски».

Как это было?

● Гонка в гору – развязка мини-тура, который стал финалом сезона для лыжников в Кубке России. Трофеев разыгрывалось сразу два: сам Кубок России и отдельный приз за победу в мини-туре.

По словам тренера Юрия Бородавко, Федерация лыжных гонок России не хотела создавать альтернативу «Тур де Ски», когда придумывала мини-тур с финальным забегом в гору, но явно им вдохновлялась.

А Александр Большунов признал , что это была его идея: «Это новинка, да. В прошлом сезоне это была моя идея – я предложил Юрию Викторовичу Бородавко провести гонку, которая бы отличалась от наших стандартных и довольно однотипных.

В Кировске есть все условия – и чтобы марафон по ущелью проводить, и горнолыжный склон, куда можно забраться и провести гонку, аналогичную финалу «Тур де Ски». Кировск – одно из немногих мест, где ты высказываешь идею, а она воплощается. Наверное, так сошлось просто, но рад, что меня услышали. Мне кажется, гонка будет сложной».

● Большунов прав – наш аналог гонки в гору на «ТДС» получился даже тяжелее.

Лыжники поднялись по склону горы Айкуайвенчорр с общим набором высоты 580 м, набор высоты на склоне – 460 м. Для сравнения, общий набор высоты на финальном этапе «Тур де Ски» на горе Альпе де Чермис на два метра больше – 582 м, но вот на склоне порядком меньше – 420 м.

Максимальный градиент в Кировске получился 44% – он в самом начале подъема, но все равно цифра устрашающая.

Вот комментаторы «Матч ТВ» Андрей Романов и Александр Панжинский на вершине у финиша:

Болельщики вдоль трассы:

А вот ассистент технического делегата Вячеслав Веденин тестирует трассу перед началом женской гонки. Оцените виды!

Гонщики стартовали на лыжном стадионе в Кировске, проехали 8 км по городу, парку и окрестностям, ну а последние 2 км пришлись как раз на гору.

Самый старт подъема:

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Тот самый градиент в 44%:

Вид на трассу сверху:

Подъем выглядит сурово:

За спортсменами – живописные виды на Кировск:

Болельщиков собрались очень много. Часть из них – с горными лыжами подмышкой – явно приехали отдыхать, но заодно попали и на финал Кубка России:

Финиш – у ресторана «Плато» на высоте 850 м над уровнем моря. Прямо у ресторана – станция подъемника, которая работает в Кировске весь сезон. Отсюда же начинаются горнолыжные трассы по склонам Айкуайвенчорр (название саамское – переводится как «Гора с головой матери Бога»).

С финиша открываются виды на сам Кировск и Хибины, а также на замерзшее сейчас озеро Большой Вудъявр.

● В женской гонке феерила 18-летняя Алина Пеклецова – убежала в отрыв в самом начале подъема и шансов никому не оставила.

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Отчасти победа Пеклецовой ожидаемая. Она здорово выглядела в сезоне, а гонка в гору идеально подходит ей физически – Алина миниатюрная и легкая.

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После победы Пеклецова не могла найти слов: «Я пока не понимаю вообще. Просто половину горы начала работать, вторую половину – терпеть, Особенно когда едешь и не знаешь где финиш. Все тебе кричат: терпи. А тут еще подъем, потом еще подъем. Это вообще просто… Там всего в 30 секундах были девочки, я… У меня слов нет пока.

Первую часть девочки решили не форсировать, поэтому мы спокойно прошли группой. И я понимала, что нужно на горе выходить и начинать работать. Я очень рада, потому что этот год для меня был богат на вторые и третьи места, это первая для меня золотая медаль на Кубке России.

Это было очень тяжело. Если честно, то никакой тактики у меня не было. Я поехала с самого начала подъема и думала: если получится дотерпеть, то дотерплю, а если нет, то что поделаешь».

Но в мини-туре победила Вероника Степанова – она финишировала второй, а отрыв от Пеклецовой в зачете у нее был внушительный.

● В мужской гонке интрига держалась до самого финиша – Савелий Коростелев и Александр Большунов бились за победу. Сначала с ними убежал 25-летний Евгений Семяшкин, но переоценил силы – в середине подъема у него начало сводить ноги и он просто остановился.

А ближе к финишу вырубило и Большунова – Коростелев уехал от него и забрал гонку. Казалось, Александр заедет вторым, но на финише после нереального рывка его достал Алексей Червоткин .

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Коростелев праздновал победу – поливал всех шампанским:

А потом рассказал про гонку: «Нереально тяжело. Тут невозможно идти одним темпом. Я моментами дергал, но это все равно тяжело. И когда тебе кричат «пять минут поработай», а у тебя мышцы уже не работают – большие вопросы, доедешь ты или нет. У меня моментами было желание просто остановиться. И только когда Саша начал ловить просвет я понял, что мне нельзя останавливаться.

Насколько это тяжело? Это не описать. Это надо почувствовать».

Но мини-тур все равно выиграл Большунов.

● Эксперимент прошел удачно, а в будущем у ФЛГР большие планы на этот формат.

Так Елена Вяльбе говорила еще до старта финала: «Мы хотим сделать его традиционным. В Кировске может не только заканчиваться, но и начинаться Кубок России. Мы получили поддержку спонсора по этому вопросу. Буквально на днях должны принять это решение.

Я очень хочу, чтобы у нас прижилась гонка в гору. Я вижу, что Сереге Устюгову тяжело даются гонки здесь. Говорю ему: «Ну что, как, в гору побежим?» А он отвечает: «Блин, я так соскучился по горе! Очень хочу». Ребята и девчонки, которые проходили гору, понимают, насколько это тяжело, тем не менее они ждут эту гонку. Главное, чтобы спортсмены, которые никогда не ходили в гору, с самого начала не подумали, что все так легко.

Гонка в гору – это очень тяжелая гонка. Никто не собирается делать шоу из этого. Я уверена, что не каждый спортсмен выйдет на старт. Постараемся сделать ее традиционной. В мире такие гонки есть, у нас еще никогда не было.

Лидеры сборной России пробовали такую гонку в Италии (в рамках «Тур де Ски») – это гора Альпе Чермис. Но в Кировске гора покруче, здесь практически с самого старта подъем, а в Италии первые четыре километра – равнина. Те лыжники, которые проходили Альпе Чермис, знают, что вырубить может в любой момент на трассе. Главное – никуда не спешить.

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Зачем нам Италия? У нас есть своя прекрасная Мурманская область, здесь необычайные красоты. Кировск будет хорошей альтернативой Италии, где есть гонка в гору. Вообще, хотим сделать в будущем в Кировске не мини-тур в завершении сезона, а большой полноценный тур. Хочется, чтобы все это было компактно, в одном месте.

Когда-то очень давно в советское время была гонка из Апатит в Кировск. Было бы очень круто, если бы сделали что-то похожее, новое. Надеемся, что здесь будет и лыжероллерная трасса, чтобы мы могли и летом тренироваться в Кировске».

Кубок России по лыжным гонкам-2023/24

7-й этап (финал)

Кировск

10 км, масс-старт в гору, свободный стиль

Женщины

1. Алина Пеклецова – 32.33,8

2. Вероника Степанова – 48,0

3. Анастасия Кулешова – 1.02,8

4. Анна Суркова – 1.21,3

5. Лидия Горбунова – 1.33,2

6. Екатерина Смирнова – 1.35,7

Мужчины

1. Савелий Коростелев – 29.29,3

2. Алексей Червоткин – 9,1

3. Александр Большунов – 14,8

4. Иван Горбунов – 29,9

5. Александр Бакуров – 32,9

6. Виктор Иванов – 35,0

Фото: телеграм-канал «На лыжи!»; РИА Новости /Павел Бедняков; Федерация лыжных гонок России