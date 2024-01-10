Экс-босса биатлона судят за помощь России: ему дарили часы за $19 тысяч, проституток и туры на охоту

В Норвегии начался суд над экс-главной Международного союза биатлонистов (IBU) Андерсом Бессебергом – он продлится с 9 января по 16 февраля.

История с Бессебергом тянется еще с 2018-го, но только в 2023-м подразделение по расследованию и уголовному преследованию экономических и экологических преступлений в Норвегии предъявило ему обвинения в коррупции – считается, что чиновник помогал России в разных вопросах с 2009-го по 2018-й за взятки.

Что нового всплыло в этом деле и когда оно закончится?

1) Для начала – немного предыстории. Бессеберга обвинили в коррупции еще 6 лет назад – тогда чиновника подозревали в сокрытии допинг-проб российских биатлонистов . А вместе с ним под следствие попала и секретарь IBU Николь Реш.

Бессеберг ушел с поста президента, а дело передали независимой комиссии IBU – разбирательство затянулось до 2021-го, когда комиссия опубликовала отчет на 220 страниц.

Там подробно описаны возможные взятки Бессебергу со стороны России. Например, при обыске в доме норвежца полиция обнаружила 13 наручных часов. 4 из них – приурочены к конкретным турнирам, еще 9 – изделия люксовых брендов. Экс-глава IBU подтвердил, что получил часы за 20 тысяч евро во время ЧМ-2011 в Ханты-Мансийске. Еще одни ему подарил Александр Тихонов, происхождение остальных – неизвестно.

К тому же Бессеберг часто ездил в дорогие охотничьи поездки в Россию (несколько раз в Ханты, несколько раз в Тюмень), которые полностью оплачивала принимающая сторона.

Третий пункт – услуги проституток. Бессеберг признался, что заказывал проституток в России, а комиссия посчитала, что в этом ему содействовали люди из СБР.

Впрочем, главный для нас вывод из этого отчета состоит в том, что комиссия все-таки не нашла доказательств того, что IBU скрывал положительные допинг-пробы россиян . Более того – сделать это технически было невозможно.

Но обвинения с Бессеберга не сняли – сейчас считают, что он все равно помогал России: например, настоял на проведении финала Кубка мира в Тюмени в 2017-м в разгар допингового скандала с российскими спортсменами. К тому же, экс-глава IBU хотел допустить Россию до Олимпиады-2018 почти в полном составе – правда, в итоге в Пхенчхан поехали только четыре наших биатлониста

В апреле 2023-го экс-секретаря IBU Реш полностью оправдали по делу о коррупции – она доказала, что обвинения были несправедливыми. Так что теперь виновным считают только Бессеберга – по крайней мере до тех пор, пока суд не вынесет другое решение.

2) Перед началом суда норвежские СМИ связались с главой СБР Виктором Майгуровым – он был вице-президентом IBU с 2014 по 2018-й, как раз при Бессеберге.

Майгурова просили об интервью, но отвечать на вопросы он согласился только письменно. Впрочем, даже так ответил не на все – например, тему о подарках Бессеберегу комментировать не стал.

Но заявил, что бывший президент IBU не относился к России как-то по-особенному: «Бессеберг не защищал интересы России. У нас был один этап Кубка мира в год, дважды за 25 лет мы провели чемпионат мира . Это не больше, чем получали Германия, Австрия, Италия, Норвегия или Швеция. Все турниры мы получали через голосование на конгрессе IBU.

Турниры были проведены на высочайшем уровне. Это многократно подтверждали как спортсмены, так и тренеры и менеджеры сборных».

3) Адвокат и глава независимой комиссии по делу норвежца Джонатан Тэйлор перед судом рассказал о новых доказательствах того, что Бессеберг как минимум пытался замять допинговые проблемы России.

Оказалось, что некоторые телефонные разговоры Бессеберга прослушивались – Тэйлор получил доступ к этим записям.

«Когда некоторые люди получают должности в международном спорте, они останавливаются в хороших отелях и ездят на лимузинах. Они чувствуют себя важными и им это нравится. Тогда они не думают, что их работа — следить за своим видом спорта, они просто не хотят скандалов.

Это произошло и в IBU. Бессеберг переизбирался снова и снова, при этом не было никаких ограничений на то, как долго он мог оставаться президентом. Он и пара его союзников контролировали совет IBU, в то время как другие просто сидели там.

Что касается его телефонных разговоров – там есть определенные моменты, на которые будет очень сложно ответить . В разговорах они (Бессеберг и его собеседники, имена которых не раскрываются – Sports.ru) были раскованными и свободно говорили о том, что происходило и какие у них мотивы. Мы считаем, что есть четкие доказательства произошедшего.

Собеседники были разочарованы тем, что WADA приложило все усилия для разоблачения российского допинга в биатлоне. Они пытались помочь русским дать отпор».

4) Тэйлор уверен, что Бессеберг считал Россию слишком важной для мирового биатлона и не хотел ссориться с СБР .

«IBU был организацией со слабыми механизмами внутреннего контроля. Таким образом, в нем доминировали сильный президент (Бессеберг) и пара сильных союзников. Это не была прозрачная федерация. Никто ничего не контролировал и никто не был привлечен к ответственности. В то же время существовало понимание того, что Россия является чрезвычайно важной страной для биатлона.

Насколько веские у нас доказательства? Если говорить о российском допинге, то они совершенно ошеломляющие.

Что касается Бессеберга… Сделало ли руководство IBU все возможное, чтобы избавиться от допинга? Ответ: нет, не сделало . Например, был найден шприц с ЭПО (в 2015-м на этапе Кубка мира), но Бессеберг предпочел ничего не делать. И таких примеров много. Они были очень мягкими в вопросах допингового контроля. Когда ловили русских, то обычно это были спортсмены только низкого уровня», – говорит юрист.

Тем не менее, Тэйлор признает,что прямых доказательств против Бессеберга у него нет : «Мы не обнаружили конкретных фактов коррупции, но знаем, что ему предоставлялись проститутки. И мы знаем, что он ездил в дорогие туры на охоту. Но можем ли мы утверждать, что это к чему-то привело? Нет, не можем. Мы можем только предоставить эти факты суду.

Мы знаем, что он поддерживал интересы России больше, чем ожидалось от спортивного лидера, который считает, что Россия является важной страной для этого спорта. Он пошел гораздо дальше. Почему? Это решать другим».

5) На суде в качестве свидетелей выступят многие действующие и бывшие чиновники IBU: нынешний президент Олле Далин, генсек Макс Кобб, Николь Реш, бывшие президенты Союза биатлонистов Норвегии Эрлед Слоквик и Торе Бейгард и многие другие.

Но одним из самых важных свидетелей станет информатор WADA Григорий Родченков – во многом из-за него Бессеберг попал под следствие.

Сам Родченков на суде, конечно, не появится – он даст показания удаленно из США, где сейчас скрывается после побега из России.

Родченков еще в 2018-м обвинял IBU в сокрытии проб российских биатлонистов, а еще рассказывал о якобы подслушанном разговоре между Александром Кравцовым (бывший дирктор ЦСП и глава СБР, которого в ноябре приговорили к семи годам тюрьмы за растраты) и Александром Тихоновым.

Этот разговор, по словам Григория, состоялся весной-летом 2013-го – Кравцов и Тихонов обсуждали взятку, которую дали Бессебергу, и спорили, сколько же поместилось в чемоданчик с деньгами – 300 или 400 тысяч долларов?

Тихонов обвинения отверг, а Бессеберг заявил, что никогда не получал деньги из России. Норвежец, кстати, всегда выступал за то, чтобы за российский допинг-скандал в первую очередь наказали именно Родченкова – ведь это он руководил всей схемой, но в итоге ни за что не ответил.

6) Важно – суд сейчас не разбирает дела с российским допингом, речь только о том, что Бессеберг, находясь на посту президента международной федерации, злоупотреблял полномочиями . Обвинению даже не нужно доказывать, откуда и за что норвежец получал взятки, главное – сам факт получения денег и подарков.

Первый день суда (9 января) начался с того, что Бессеберг вновь заявил о своей невиновности.

Дальше речь пошла о 370 тысяч норвежских крон наличными, которые нашли у Андерса дома при обыске в 2018-м.

Прокурор Марианна Дьюпесланд отметила, что вопрос об этих деньгах исключен из дела: «Обвинение не распространяется на получение наличных денег. Было подозрение в выплате наличных денег с российской стороны. Было расследовано, могут ли они исходить из России, но никаких обвинений после этого предъявлено не было».

Проще говоря – доказательств не нашли.

Но с проститутками сложнее – обвинение уверено, что сможет доказать, что эскорт был организован и оплачен российскими спортивными чиновниками .

«Русские организовали ему этих женщин, чтобы он по своему выбору мог воспользоваться их услугами без какой-либо оплаты. Мы не знаем, сколько именно заплатили русские за этих дам», – сказала Дьюпесланд.

Что касается дорогих часов, то одни (стоимостью 19 тысяч долларов) Бессеберг получил в подарок от СБР, а другие (стоимостью в 6 тысяч долларов) ему подарил Тихонов.

Прокурор уверена, что все эти часы являются взятками, так как до сих пор нет точных сведений, за что он получил такие дорогие подарки.

Туры на охоту будут обсуждать позже, но уже известно, что Бессеберг ездил не только в Россию, но еще в Чехию и в Австрию. Только туры в Европу оцениваются в 48 тысяч долларов.

Еще один момент – BMW Бессеберга, которую ему подарила швейцарская правозащитная компания Infront. К тому же компания APF Marketing Services, которую позже купила Infront, оплачивала норвежцу часть охотничьих туров.

В Infront заявляли, что начали собственное расследование по этому делу, но привело ли оно к чему-нибудь – неизвестно.

***

Бессебергу грозит до 10 лет лишения свободы, однако в Норвегии ожидают, что 77-летнему чиновнику в случае обвинительного приговора смягчат наказание.

Но наверняка узнаем уже только после 16 февраля.

Фото: Netflix/ZUMAPRESS.com/Global Look Press; East News/Martin Schutt; РИА Новости/Алексей Куденко, Алексей Филиппов; Gettyimages.ru/Vianney Thibaut/Agence Zoom