«Твизл похож на какого-то больного рахита». Тарасова комментирует два сезона спустя – и как!

Татьяна Тарасова вернулась к роли комментатора на Первом канале – работала в паре с Александром Гришиным на ритм-танце на чемпионате России в Челябинске.

Мэтра не слышали на соревнованиях последние два сезона – порой она пропускала эфиры по состоянию здоровья, порой из-за разногласий с каналом.

В марте Тарасова призналась, что от комментирования на Первом ее отстранили из-за поддержки гневного спича Евгения Плющенко в адрес судейства:

«Не комментирую, потому что были наложены санкции со стороны Ольги Черносвитовой. Связаны они с тем, что поддержала Евгения Плющенко, об этом мне прямо сказали. Расстраивает ли это меня? Что мне расстраиваться, у меня десять олимпийских медалей. Удивляюсь только тому, как у нас к людям относятся».

Но на чемпионате России-2024 Тарасова все же вернулась на Первый – и очень ярко. Вот пополнение в ее копилку золотых цитат после ритм-танца:

1) Танцоры нервничают, их я видела на завтраке. Едят мало, смотрят в пол и разговаривают. Их разговор мы увидим сейчас.

2) Откатала пара из Санкт-Петербурга. Ну наваляли, конечно, много. Они были очень хороши в начале. Но недолго. (После проката Екатерины Мироновой и Евгения Устенко)

3) Пара за бортом тоже катается – Ира (Жук) и Саша (Свинин) – все исполняет чище, чем спортсмены.

4) Ну вот такая симпатичная девочка – такая тоненькая и такая легенькая. Он бы мог с ней еще оборот прокрутиться, потому что она не весит ничего и ловкая. (София Качушкина – Марк Волков)

5) Ему нужно кататься в день на полтора часа больше, потому что его мастерство еще не окрепшее. (Софья Шевченко – Андрей Ежлов)

6) Ну вот такой вот финал, совершенно невнятный – приехали раньше музыки. Это же называется танец! Так что неглупо было бы в конце хотя бы потанцевать. (Ксения Краусова – Даниил Корочкин)

7) Сделали на самой синей линии. Зачем? Они так разогнались, что в конце чуть не снесли борт. (Александра Прокопец – Александр Васькович)

8) Ну вот закончился танец, танец зажигательный. Мне прям поначалу захотелось с ними танцевать, мы тут с Сашей даже начали двигаться прямо на креслах. (Варвара Жданова – Тимур Бабаев-Смирнов)

9) Что было из хорошего? Да пожалуй то, что плохого не было. Девочка все время хочется танцевать – это приятно. Хорошо бы еще и мальчик подключился. (Софья Тютюнина – Матвей Грачев)

10) Ксюша (Румянцева) пока еще не научила девочку тянуть голеностоп. Технически они слабо катаются, скажу вам честно. Но внешне выглядят неплохо. Вот заходит в твизл человек – он не знает, что такое зайти параллельно. (Полина Усова – Михаил Антонов)

11) Когда Гришин удивился, как точно тренер предсказала оценки Усовой и Антонова, Тарасова намекнула на историю с отстранением: «Вот в следующий раз когда меня отсюда попросят отойти, может, меня возьмут в судейский аппарат, я сдам экзамены».

12) Как я говорю на одиночном катании – сделано! А тут должно быть – станцовано! (Елизавета Худайбердиева – Егор Базин)

13) Музыка закончилась, а они еще танцуют – вот это я люблю. Можно, конечно, радоваться, но я, например, не рада. Очень слабое катание. Она тут ногу подняла и чуть не разбилась – я тут за сердце уже схватилась.

Они все время что-то делают, но ничего там кроме шоссе беговых. Про твизлы даже не хочется говорить. Я даже Сашу спросила: а это твизл был? Первый твизл бых похож на какого-то больного рахита. Да и второй не фонтан. (Варвара Курносенко – Федор Варламов)

А вы скучали по Тарасовой?