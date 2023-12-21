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«Твизл похож на какого-то больного рахита». Тарасова комментирует два сезона спустя – и как!

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Фигурное катание Фигурное катание

Татьяна Тарасова вернулась к роли комментатора на Первом канале – работала в паре с Александром Гришиным на ритм-танце на чемпионате России в Челябинске.

Мэтра не слышали на соревнованиях последние два сезона – порой она пропускала эфиры по состоянию здоровья, порой из-за разногласий с каналом.

В марте Тарасова призналась, что от комментирования на Первом ее отстранили из-за поддержки гневного спича Евгения Плющенко в адрес судейства:

«Не комментирую, потому что были наложены санкции со стороны Ольги Черносвитовой. Связаны они с тем, что поддержала Евгения Плющенко, об этом мне прямо сказали. Расстраивает ли это меня? Что мне расстраиваться, у меня десять олимпийских медалей. Удивляюсь только тому, как у нас к людям относятся».

Но на чемпионате России-2024 Тарасова все же вернулась на Первый – и очень ярко. Вот пополнение в ее копилку золотых цитат после ритм-танца:

1) Танцоры нервничают, их я видела на завтраке. Едят мало, смотрят в пол и разговаривают. Их разговор мы увидим сейчас.

2) Откатала пара из Санкт-Петербурга. Ну наваляли, конечно, много. Они были очень хороши в начале. Но недолго. (После проката Екатерины Мироновой и Евгения Устенко)

3) Пара за бортом тоже катается – Ира (Жук) и Саша (Свинин) – все исполняет чище, чем спортсмены.

4) Ну вот такая симпатичная девочка – такая тоненькая и такая легенькая. Он бы мог с ней еще оборот прокрутиться, потому что она не весит ничего и ловкая. (София Качушкина – Марк Волков)

5) Ему нужно кататься в день на полтора часа больше, потому что его мастерство еще не окрепшее. (Софья Шевченко – Андрей Ежлов)

6) Ну вот такой вот финал, совершенно невнятный – приехали раньше музыки. Это же называется танец! Так что неглупо было бы в конце хотя бы потанцевать. (Ксения Краусова – Даниил Корочкин)

7) Сделали на самой синей линии. Зачем? Они так разогнались, что в конце чуть не снесли борт. (Александра Прокопец – Александр Васькович)

8) Ну вот закончился танец, танец зажигательный. Мне прям поначалу захотелось с ними танцевать, мы тут с Сашей даже начали двигаться прямо на креслах. (Варвара Жданова – Тимур Бабаев-Смирнов)

9) Что было из хорошего? Да пожалуй то, что плохого не было. Девочка все время хочется танцевать – это приятно. Хорошо бы еще и мальчик подключился. (Софья Тютюнина – Матвей Грачев)

10) Ксюша (Румянцева) пока еще не научила девочку тянуть голеностоп. Технически они слабо катаются, скажу вам честно. Но внешне выглядят неплохо. Вот заходит в твизл человек – он не знает, что такое зайти параллельно. (Полина Усова – Михаил Антонов)

11) Когда Гришин удивился, как точно тренер предсказала оценки Усовой и Антонова, Тарасова намекнула на историю с отстранением: «Вот в следующий раз когда меня отсюда попросят отойти, может, меня возьмут в судейский аппарат, я сдам экзамены».

12) Как я говорю на одиночном катании – сделано! А тут должно быть – станцовано! (Елизавета Худайбердиева – Егор Базин)

13) Музыка закончилась, а они еще танцуют – вот это я люблю. Можно, конечно, радоваться, но я, например, не рада. Очень слабое катание. Она тут ногу подняла и чуть не разбилась – я тут за сердце уже схватилась.

Они все время что-то делают, но ничего там кроме шоссе беговых. Про твизлы даже не хочется говорить. Я даже Сашу спросила: а это твизл был? Первый твизл бых похож на какого-то больного рахита. Да и второй не фонтан. (Варвара Курносенко – Федор Варламов)

А вы скучали по Тарасовой?

«Слово за слово – и я бросила в нее микрофон». Кто и как сделал Татьяну Тарасову ТВ-комментатором

15 комментариев
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ТАТ после "отстранения" отожгла. Верните ее на дев и пары!
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ТАТ одна из творцов нынешней популярности фигурки: Этери делала это на льду, ТАТ - в комментаторской кабинке.
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Татьяна Анатольевна сегодня молодец, выглядела очень хорошо и комментариями жгла, как в золотые доковидные времена 👍
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Татьяна Анатольевна, мы скучали!
+9
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Узнаю Татьяну Анатольевну) добавляет огня! И выглядит хорошо, это радует
+8
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+5
Конечно, скучали . Она добавляет перчика
+7
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Ответ Natalia Solomakha
Нет, не скучали, но она комментирует танцы (ключевое слово) нормально, вроде. По крайней мере, здесь на бумаге. Не знаю, как это было в эфире со всеми вздохами, охами и причмокиваниями возрастными.
Хорошо было. Я все не посмотрела, но ничего плохого не слышала.
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Ответ Natalia Solomakha
Нет, не скучали, но она комментирует танцы (ключевое слово) нормально, вроде. По крайней мере, здесь на бумаге. Не знаю, как это было в эфире со всеми вздохами, охами и причмокиваниями возрастными.
Отлично даже танцы она откомментировала, при всей моей неприязни к ней это пишу. Там, где у неё нет любимчиков, она всё ещё мастер слова.
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Ой, вот пусть она будет всегда). Её комментарии порой слишком жёсткие, но очень точные. Редко, когда она совсем не права бывает. Именно она своими комментариями и сделала наше ФК одним из самых зрелищных и азартных видов спорта. Ну, конечно, не только она. Но вот в факторе комментаторства - её заслуга.
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По Тарасовой не скучала совсем, но рада, что она рада вернуться)))
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а такое платье, как у Худайбердиевой, разве не штрафуется???...
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Ответ 4x Qqqq
Отлично даже танцы она откомментировала, при всей моей неприязни к ней это пишу. Там, где у неё нет любимчиков, она всё ещё мастер слова.
Ну, не мастер, imho, склоняет-спрягает странновато. "Больной рахитОМ", наверное, всё-таки, и прочие речевые несоответствия. Но в танцах она, в принципе, разбирается, хотя и здесь в неё есть любимчики, что логично.
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