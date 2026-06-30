Федерация фигурного катания Литвы о допуске россиян: «Решение принято без совести, надежды и уважения к тем, кто продолжает бороться за свободу»
Федерация фигурного катания Литвы отреагировала на допуск российских фигуристов.
Федерация фигурного катания Литвы отреагировала на допуск российских фигуристов к международным соревнованиям.
Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам участвовать в соревнованиях под своей эгидой в нейтральном статусе.
«Они возвращаются без флага и без гимна, но это решение было принято без совести, без надежды и без уважения к тем, кто боролся и продолжает бороться за свою свободу. Что изменилось?..» – говорится в посте организации в соцсети.
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Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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