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Федерация фигурного катания Литвы о допуске россиян: «Решение принято без совести, надежды и уважения к тем, кто продолжает бороться за свободу»
Федерация фигурного катания Литвы отреагировала на допуск российских фигуристов.

Федерация фигурного катания Литвы отреагировала на допуск российских фигуристов к международным соревнованиям.

Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам участвовать в соревнованиях под своей эгидой в нейтральном статусе. 

«Они возвращаются без флага и без гимна, но это решение было принято без совести, без надежды и без уважения к тем, кто боролся и продолжает бороться за свою свободу. Что изменилось?..» – говорится в посте организации в соцсети.

Наших фигуристов допустили до международки! Но условий – тьма

Почему наших фигуристов вернули именно сейчас? И почему Израиль – это другое? Отвечает ISU

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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отстранение и возвращение России

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