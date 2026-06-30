Федерация фигурного катания Израиля поддержала допуск россиян: «Решение направлено на развитие мирового фигурного катания»
Федерация фигурного катания Израиля поддержала допуск российских фигуристов.
Федерация фигурного катания Израиля поддержала решение Международного союза конькобежцев (ISU) допустить российских фигуристов к соревнованиям в нейтральном статусе.
Об этом заявила генеральный секретарь израильской федерации Анна Славин.
«Наша федерация поддерживает решение ISU и хорошо относится к возвращению россиян.
Это решение направлено на развитие мирового фигурного катания, а мы всегда выступаем за подобные шаги», — сказала Славин.
Почему наших фигуристов вернули именно сейчас? И почему Израиль – это другое? Отвечает ISU
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sport 24
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