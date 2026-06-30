Федерация фигурного катания Израиля поддержала допуск россиян: «Решение направлено на развитие мирового фигурного катания»

Федерация фигурного катания Израиля поддержала допуск российских фигуристов.

Федерация фигурного катания Израиля поддержала решение Международного союза конькобежцев (ISU) допустить российских фигуристов к соревнованиям в нейтральном статусе.

Об этом заявила генеральный секретарь израильской федерации Анна Славин.

«Наша федерация поддерживает решение ISU и хорошо относится к возвращению россиян.

Это решение направлено на развитие мирового фигурного катания, а мы всегда выступаем за подобные шаги», — сказала Славин.

Почему наших фигуристов вернули именно сейчас? И почему Израиль – это другое? Отвечает ISU