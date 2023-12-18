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Возвращение Костомарова, номер Медведевой под Киркорова и странный слух с фото Щербаковой: это юбилей Авербуха

Татьяна Навка Татьяна Навка
Оксана Домнина Оксана Домнина
Александра Степанова Александра Степанова
Илья Авербух Илья Авербух
Евгения Медведева Евгения Медведева
Михаил Коляда Михаил Коляда
Александр Энберт
Марина Анисина Марина Анисина
Анна Щербакова Анна Щербакова
Иван Букин Иван Букин
Наталья Линичук
Филипп Киркоров
Роман Костомаров Роман Костомаров
Алексей Мишин Алексей Мишин
Ирина Лобачева Ирина Лобачева
Фигурное катание Фигурное катание

В Москве прошло юбилейное шоу Ильи Авербуха – каскад новых номеров и сюрпризов.

● В самом начале поздравлять Авербуха с 50-летием вышла Марина Анисина – вместе они стали двукратными чемпионами мира среди юниоров. Потом Илья встал пару с Ириной Лобачевой, а Анисина – с Гвендалем Пейзера из Франции.

На шоу Авербух и Анисина повторили один из фрагментов танца как раз с юниорского ЧМ-1992.

Позже Авербуха поздравила и Лобачева – вместе с тренером Натальей Линичук, которая недавно вернулась в Россию из США.

Кстати, все поздравляющие выходили на лед на коньках – даже Алексей Мишин, которому в марте исполнилось 82 года.

● У двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой на шоу было несколько номеров.

Сначала «Кармен» в паре с Александром Энбертом (здесь и дальше – видео с канала ShowIce):

А потом – совершенно новая программа под песню «Летите» и вокал Филиппа Киркорова, который пел с балкона надо льдом:

Вообще, Филипп в последнее время нарасхват у фигуристов – на днях присутствовал на открытии катка Евгения Плющенко.

Плющенко открыл новый каток: на льду Трусова, Самоделкина и Ангелопол, среди гостей Киркоров

● Михаил Коляда не выступает в этом сезоне (взял паузу в карьере), но у Авербуха появился – пожалуй, с одной из главных постановок хореографа «Белый ворон».

Алексей Ягудин катался под «Как молоды мы были», а на экране показывали архивные фотографии Авербуха и других фигуристов:

● Олимпийская чемпионка Анна Щербакова представила новый номер на песню Алексея Воробьева «О чем ты думаешь?»:

Хотя началось шоу для Щербаковой с небольшого скандала  на фотосессии перед выступлением – по информации «Р-Спорт», она покинула зону для фото всего через несколько секунд из-за того, что ей не понравилось отношение фотографов, которые говорили ей фразы «девушка, сюда» и «глазки поднять». 

Теперь Анна изящно опровергает: 

«А я сегодня весь день на съемках и вот думаю: может быть, стоит мне заранее предупредить всю съемочную группу, чтобы очень уважительно со мной общались? Исключительно «Анна Станиславовна, не соизволите ли вы посмотреть в нашу сторону?» А то вдруг они новости не читают.

Но если серьезно, я иногда даже не знаю, стоит ли комментировать какие-то истории, о которых я сама узнаю из новостей».

● Александра Степанова и Иван Букин тоже катались под живой вокал – песню «Внеорбитные» Юлианны Карауловой.

● На юбилее Авербуха выступали участники «Ледникового периода» (как взрослого, так и детского), Мария Петрова и Алексей Тихонов, Софья Шевченко и Алексей Ежлов с танцем, с которым Авербух и Лобачева взяли серебро на Олимпиаде-2002 в Солт-Лейк-Сити.

Но главным событием вечера стало возвращение на лед Романа Костомарова – причем сразу с двумя программами!

В последний раз Костомаров выступал на шоу год назад, но с тех пор были кома, ампутация конечностей и долгая реабилитация.

Сначала Роман вышел на лед с супругой – Оксаной Домниной (видео с канала Кваксель):

Зрители приветствовали его стоя.

«Такова жизнь, и порой она преподносит такие наитруднейшие испытания. Но мне есть ради кого жить. Есть любимая жена, которая каждый день была со мной рядом.

Мои любимые дети, родители, друзья. Также я благодарен всем вам за поддержку, которая была на протяжении всего этого трудного времени. Спасибо вам огромное.

Также спасибо Илье (Авербуху) и всей команде, которые всегда были рядом на протяжении полугода, что я был в больнице. Жизнь сильно поменялась, но я надеюсь, что сумею под нее подстроиться и буду достойно жить дальше.

Спасибо всем огромное. Конечно, поздравляю Илью и желаю всех благ. Прежде всего, здоровья, чтобы близкие были рядом с вами не только, когда хорошо, но и когда очень трудно. Спасибо за такой потрясающий прием, я соскучился по этому», – сказал Костомаров.

А потом он вместе с Татьяной Навкой повторили олимпийский номер из оперы «Кармен» Жоржа Бизе – с этим произвольным танцем они выиграли золото в Турине-2006:

Навка и Костомаров вошли в историю этим номером: цыганка-блондинка и мачо-тореодор

Навка после шоу удивлялась, что они с Костомаровым влезли в старые костюмы: «Илюша, ты стал тем триггером, как и 20 лет назад, когда повез нас по стране, сегодня ты сподвиг нас выйти на этот лед, в первую очередь Романа. Я думала, что он выйдет на лед, но чтобы так быстро...

Рома выиграл не только ту Олимпиаду, но и все Олимпиады на свете. Рома, ты являешься примером для всех нас. И мы, кстати, не верим, что влезли в эти костюмы спустя 18 лет».

А Евгения Медведева плакала после проката Романа: «Когда мне сказали, что Рома выйдет на лед, я думала, что просто выйдет. Когда увидела, меня пробило на слезы, я не ожидала, что прям здесь и сейчас я увижу, как он катается, это, не принижая чувства других, не фигуристам не понять.

Мы предполагали, что сейчас произойдет чудо, но не ожидали, что встанет и поедет».

В тексте использованы цитаты Матч ТВ, Р-Спорт.

13 комментариев
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Шоу получилось впечатляющее - яркие номера, в том числе, из спектаклей, участники-сюрпризы, трогательные моменты.. Илью с юбилеем, здоровья, вдохновения и новых выдающихся спектаклей и проектов!
+16
-3
+13
Мне очень шоу понравилось!
Много гостей пришли поздравить Авербуха!
+9
-1
+8
50 лет, юбилей, где, если не на льду! Илье спасибо за творчество!
+9
-2
+7
Илью с юбилеем! Кстати у него сегодня День рождения! Здоровья семье, творческих успехов. А шоу прошло очень душевно!
+8
-1
+7
А мне нравятся ледовые шоу. Илью с юбилеем!
+8
-1
+7
Ответ ТутберидзеБотка
Комментарий скрыт
Юбилей 50 лет - важный повод для шоу.
+10
-3
+7
Шоу получилось действительно грандиозное
+7
-1
+6
Шикарное шоу все прошло на самом высоком уровне.
+6
0
+6
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