Возвращение Костомарова, номер Медведевой под Киркорова и странный слух с фото Щербаковой: это юбилей Авербуха

В Москве прошло юбилейное шоу Ильи Авербуха – каскад новых номеров и сюрпризов.

● В самом начале поздравлять Авербуха с 50-летием вышла Марина Анисина – вместе они стали двукратными чемпионами мира среди юниоров. Потом Илья встал пару с Ириной Лобачевой, а Анисина – с Гвендалем Пейзера из Франции.

На шоу Авербух и Анисина повторили один из фрагментов танца как раз с юниорского ЧМ-1992.

Позже Авербуха поздравила и Лобачева – вместе с тренером Натальей Линичук, которая недавно вернулась в Россию из США.

Кстати, все поздравляющие выходили на лед на коньках – даже Алексей Мишин, которому в марте исполнилось 82 года.

● У двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой на шоу было несколько номеров.

Сначала «Кармен» в паре с Александром Энбертом (здесь и дальше – видео с канала ShowIce):

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А потом – совершенно новая программа под песню «Летите» и вокал Филиппа Киркорова, который пел с балкона надо льдом:

Вообще, Филипп в последнее время нарасхват у фигуристов – на днях присутствовал на открытии катка Евгения Плющенко.

● Михаил Коляда не выступает в этом сезоне (взял паузу в карьере), но у Авербуха появился – пожалуй, с одной из главных постановок хореографа «Белый ворон».

Алексей Ягудин катался под «Как молоды мы были», а на экране показывали архивные фотографии Авербуха и других фигуристов:

● Олимпийская чемпионка Анна Щербакова представила новый номер на песню Алексея Воробьева «О чем ты думаешь?»:

Хотя началось шоу для Щербаковой с небольшого скандала на фотосессии перед выступлением – по информации «Р-Спорт», она покинула зону для фото всего через несколько секунд из-за того, что ей не понравилось отношение фотографов, которые говорили ей фразы «девушка, сюда» и «глазки поднять».

Теперь Анна изящно опровергает:

«А я сегодня весь день на съемках и вот думаю: может быть, стоит мне заранее предупредить всю съемочную группу, чтобы очень уважительно со мной общались? Исключительно «Анна Станиславовна, не соизволите ли вы посмотреть в нашу сторону?» А то вдруг они новости не читают.

Но если серьезно, я иногда даже не знаю, стоит ли комментировать какие-то истории, о которых я сама узнаю из новостей».

● Александра Степанова и Иван Букин тоже катались под живой вокал – песню «Внеорбитные» Юлианны Карауловой.

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● На юбилее Авербуха выступали участники «Ледникового периода» (как взрослого, так и детского), Мария Петрова и Алексей Тихонов, Софья Шевченко и Алексей Ежлов с танцем, с которым Авербух и Лобачева взяли серебро на Олимпиаде-2002 в Солт-Лейк-Сити.

Но главным событием вечера стало возвращение на лед Романа Костомарова – причем сразу с двумя программами!

В последний раз Костомаров выступал на шоу год назад, но с тех пор были кома, ампутация конечностей и долгая реабилитация.

Сначала Роман вышел на лед с супругой – Оксаной Домниной (видео с канала Кваксель):

Зрители приветствовали его стоя.

«Такова жизнь, и порой она преподносит такие наитруднейшие испытания. Но мне есть ради кого жить. Есть любимая жена, которая каждый день была со мной рядом.

Мои любимые дети, родители, друзья. Также я благодарен всем вам за поддержку, которая была на протяжении всего этого трудного времени. Спасибо вам огромное.

Также спасибо Илье (Авербуху) и всей команде, которые всегда были рядом на протяжении полугода, что я был в больнице. Жизнь сильно поменялась, но я надеюсь, что сумею под нее подстроиться и буду достойно жить дальше.

Спасибо всем огромное. Конечно, поздравляю Илью и желаю всех благ. Прежде всего, здоровья, чтобы близкие были рядом с вами не только, когда хорошо, но и когда очень трудно. Спасибо за такой потрясающий прием, я соскучился по этому», – сказал Костомаров.

А потом он вместе с Татьяной Навкой повторили олимпийский номер из оперы «Кармен» Жоржа Бизе – с этим произвольным танцем они выиграли золото в Турине-2006:

Навка после шоу удивлялась, что они с Костомаровым влезли в старые костюмы: «Илюша, ты стал тем триггером, как и 20 лет назад, когда повез нас по стране, сегодня ты сподвиг нас выйти на этот лед, в первую очередь Романа. Я думала, что он выйдет на лед, но чтобы так быстро...

Рома выиграл не только ту Олимпиаду, но и все Олимпиады на свете. Рома, ты являешься примером для всех нас. И мы, кстати, не верим, что влезли в эти костюмы спустя 18 лет».

А Евгения Медведева плакала после проката Романа: «Когда мне сказали, что Рома выйдет на лед, я думала, что просто выйдет. Когда увидела, меня пробило на слезы, я не ожидала, что прям здесь и сейчас я увижу, как он катается, это, не принижая чувства других, не фигуристам не понять.

Мы предполагали, что сейчас произойдет чудо, но не ожидали, что встанет и поедет».