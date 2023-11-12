Stream of Consciousness
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Правда, что наша женская фигурка «вернулась в каменный век», растеряв ультрапрыжки?

Хана Йошида
Гран-при Гран-при
Рион Сумийоши
Мария Парамонова
Серия Гран-при России Серия Гран-при России
Софья Акатьева Софья Акатьева
Камила Валиева Камила Валиева
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Иоланда Чен Иоланда Чен
Софья Самоделкина Софья Самоделкина
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Аделия Петросян Аделия Петросян
сборная США сборная США
Александра Трусова Александра Трусова
Эмбер Гленн
Фигурное катание Фигурное катание

На этапе фигурного Гран-при в Казани обошлось без удачных ультра-си в женской части – как и на предыдущем старте в Красноярске.

Хотя в эти выходные выступили Камила Валиева, Софья Муравьева, Алина Горбачева, потенциально способные на суперпрыжки. Тенденция?

Серебряный призер ЧМ по легкой атлетике и комментатор Иоланда Чен считает, что наше женское катание сильно откатилось – на ультра-си почти никто не заходит.

«Неприятно констатировать, но мы окунулись в каменный век по сравнению с предыдущими годами. Сейчас, кроме Аделии Петросян, ничего нет. Мы вернулись на сто лет назад. Вижу, что, кроме маленькой Аделии, ни одна из девушек не пробует прыгать три с половиной, четверные.

Ничего страшного, падайте! Это нужно делать на соревнованиях. Если что-то получается на тренировках, никого не волнует – зритель этого не видел. Лиза Туктамышева в свои 25 прогрессировала.

Мне сейчас неинтересно смотреть девочек. А этап без Аделии – ничего будоражащего. Надеюсь, Камила Валиева не пойдет по этому пути и попробует интриговать. Сейчас значительно интереснее смотреть мальчиков! Они идут на риск и берут быка за рога», – считает Чен.

А так ли это? Давайте проверим.

● В этом сезоне прошли по 4 этапа Гран-при России и международного Гран-при ISU. Сколько видели прыжков ультра-си?

Плюсами отметим те, которые оценены положительно по шкале GOE, минусами – прыжки с отрицательной оценкой.

Итого – 2 чистых ультра-си у иностранцев и 2 у наших. Хотя в России больше попыток от большего количества фигуристок.

● На Гран-при ISU чаще всех на ультра-си заходила 18-летняя японка Хана Йошида – все три раза упала с тройного акселя, хотя этот прыжок ей раньше удавался. Несмотря на падения, Йошида выиграла Гран-при Китая, а на Skate America была 4-й.

Американка Эмбер Гленн справилась с тройным акселем в произвольной программе на Гран-при США, но ей это дорого далось – остальную программу она завалила и стала только 5-й. Но достижение все равно серьезное: Гленн впервые в карьере чисто прыгнула триксель, и это в 24 года!

Еще одна японка – Рион Сумийоши – тоже вошла в историю: прыгнула четверной тулуп и стала самой возрастной исполнительницей квада на соревнованиях, хотя ей всего 20 лет. Она и раньше заходила на четверные, но чистый получился только теперь.

Есть самый возрастной квад в женской фигурке! Японка Сумийоши сделала в 20 лет и рыдала от счастья 😱

● Сложность на российском Гран-при до этапа в Казани вытягивала одна Аделия Петросян – у нее семь заходов на ультра-си. Правда, на плюсы сделаны только два: тройной аксель в короткой программе на этапе в Уфе и четверной флип в произвольной в Омске.

Формально на четверной сальхов в Омске заходила еще и Мария Парамонова, но прыжок вообще не получился – падение и мощный недокрут.

Сразу четыре фигуристки заявили ультра-си на произвольную программу этапа в Казани, но с нулевым результатом: Дарья Садкова упала с четверного тулупа, Алина Горбачева – с четверного сальхова (а второй заявленный делать не стала), Софья Муравьева вообще не зашла на тройной аксель (хотя заявляла его и в короткой), а Камиле Валиевой не покорился четверной тулуп.

● И все же Иоланда Чен не права: если сравнивать с прошлым сезоном, то ситуация не ухудшилась кардинально.

Год назад по итогам всех этапов Гран-при (как нашего, так и международного) мы видели только пять успешных ультра-си прыжков на всех: один у иностранцев и четыре у наших. В этом сезоне расклад после четырех этапов пока ничейный.

По сравнению с олимпийским сезоном ультра-си, конечно, меньше. И на это хватает причин.

1) В России смена поколений: взяли паузу (читай – завершили) Анна Щербакова, Александра Трусова и Елизавета Туктамышева. Только на них каждый год приходилась изрядная часть ультра-си.

2) Мешают травмы: Софья Акатьева добавила бы четверных и трикселей, но пока пропускает этапы, ее ждут в Самаре и Москве.

Майя Хромых вернулась на соревнования после полутора лет в травмах – о четвертных не идет и речи.

Нет и Софьи Самоделкиной – уже не из-за травм, просто она хочет выступать за Казахстан.

3) Камила Валиева борется с новым телом и стрессом от допингового дела – скорее удивляет, что она до сих пор пробует четверные.

4) Мотивация все равно не та, что раньше: международных соревнований нет, а внутри страны конкуренция упала как раз из-за смены поколений. Зачем убиваться, если для победы может хватить чистого проката без ультра-си? 

Свежайший пример: Софья Муравьева сегодня с чистым прокатом выиграла этап в Казани, хотя вообще не заходила на ультра-си. Горбачева, Садкова и Валиева с падениями на четверных остались позади.

А новое поколение юниорок только на подходе. Та же Маргарита Базылюк из группы Этери Тутберидзе чисто прыгнула два четверных и два тройных акселя на недавнем юниорском этапе в Казани – уже больше, чем все взрослые в сезоне.

В поисковиках рядом с фамилией юной звезды из группы Тутберидзе всплывает подсказка – «йогурт». Что это за история?

5) У иностранцев – такая же ситуация. Без конкуренток из России почти нет смысла рисковать – достаточно откатать чисто со стандартным контентом. На Гран-при Китая бельгийка Луна Хендрикс осталась без прыжка и все равно выиграла короткую программу – и зачем здесь тройные аксели?

И в ближайшие годы ничего не изменится – как минимум до тех пор, пока Россию не вернут на международные турниры.

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид, Максим Блинов, Павел Бедняков; Manuel Blondeau/AOP.Press/Global Look Press

25 комментариев

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mudskipper
Неясно, чем недовольна Чен и ей подобные. Они все жаждали зрелого женского, без "попрыгушек". Ну вот, наслаждайтесь прокатами без ультра-си.
+7
-1
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Екатерина Прекрасная
Да и не нужны эти четверные. Лучше чистое катание, но без ультра-си, чем на льду в раскорячку с недокрученными квадами.
+6
-1
+5
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smoky eyes
Пусть нет ультра си, но прокаты сегодня были красивыми и захватывающими, что сильно отличает от каменного века. И еще мысль, последняя на сегодня)), что Костроная могла бы выиграть этот старт, И предыдущий тоже, кстати. Просто мысль...
+7
-5
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Боевой Бурят Путина
Вся тема с женскими квадами идет рука об руку с разговорами о судействе. В идеале необходимо переходить к использованию автоматики для выставления технической оценки. Это ж элементарно реализовать.
Вторую и гое пусть ставят судьи, но только в тех пределах, которые предложит машина. Например, два падения - автоматически не выше 8,75 и судья никак не может вбить в систему больше. Или элемент с недокоутом, система предлагает гое от -5 до -2.
Тогда бардака станет меньше, да и «квадисток» поубавится. А реальные атлеты получат шанс выигрывать за счет техники
+3
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imaxim
Ответ Mikalai Lanets
если оно не умерло при Слуцкой и бутыркиной, то теперь и подавно
Фу, какое неуважение
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aleshon
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Ответ smoky eyes
Пусть нет ультра си, но прокаты сегодня были красивыми и захватывающими, что сильно отличает от каменного века. И еще мысль, последняя на сегодня)), что Костроная могла бы выиграть этот старт, И предыдущий тоже, кстати. Просто мысль...
Только прокаты без риска не интересны зрителю Первого канала. А руководство канала этого явно не понимает.
+1
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Ярик01
Ответ aleshon
Да и в России первый канал может отказаться от показа соревнований по фигурному катанию. И без допинга Камилы, рейтинги очень низкие.
Не откажется Первый канал, целевая аудитория домохозяек именно их тема.
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aleshon
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Да и в России первый канал может отказаться от показа соревнований по фигурному катанию. И без допинга Камилы, рейтинги очень низкие.
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aleshon
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Китайцы могут также отказаться от проведения гран-при Китая, китайцы выступают слабо для мира, а рейтинги трансляций очень низкие, на фигурное катание китайцы стали меньше ходить. Не зря итоговый WTA забрали, как одну теннисистку обвинили в ставках, и в договорняке, китайцы перестали смотреть теннис и итоговый турнир забрали. Без русских фигурка там не интересна. Могли Кубок Китая не проводить в 2019 году, но из-за олимпиады пришлось проводить. И так не проводили в 2018 из-за реорганизации федерации ФК Китая.
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wexor
Я думаю употребление допинга все таки имеет влияние судя по результатам без него.
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justbored
Gloomy.
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Mikalai Lanets
Ответ Omar Sivori
Я об этом постоянно пишу, и домохозяйки отчаянно меня минусуют...Российское фигурное катание умирает
если оно не умерло при Слуцкой и бутыркиной, то теперь и подавно
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aleshon
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Ответ Ярик01
Не откажется Первый канал, целевая аудитория домохозяек именно их тема.
Но только рейтинги низкие. Горячий лёд четвертую неделю подряд проигрывает футболу и баскетболу. Доходы от рекламы низкие, только Лига Ставок, Тинькофф и АО Национальная система платёжных карт (Мир) вытягивают, а все остальные перестали размещать рекламу.
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aleshon
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Ответ Юркин Клоп
Может и к лучшему. А то когда комментаторы называют Валиеву олимпийской чемпионкой на всю страну, продвигая повесточку, это просто стыд и позор
Если CAS разрешит признавать Камилу чемпионкой в России, но если Камилу забанят, то она лишиться олимпийского золота. Либо оправдание Камилы полностью, или бан без исключения.
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Дружба11
Ответ Боевой Бурят Путина
Вся тема с женскими квадами идет рука об руку с разговорами о судействе. В идеале необходимо переходить к использованию автоматики для выставления технической оценки. Это ж элементарно реализовать. Вторую и гое пусть ставят судьи, но только в тех пределах, которые предложит машина. Например, два падения - автоматически не выше 8,75 и судья никак не может вбить в систему больше. Или элемент с недокоутом, система предлагает гое от -5 до -2. Тогда бардака станет меньше, да и «квадисток» поубавится. А реальные атлеты получат шанс выигрывать за счет техники
правильно
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justbored
Ответ aleshon
В январе Валиева лишиться олимпйского золота. И признавать в России таковой не будут. Дождемся вердикта.
Чего ж ждать, если алешон уже лишить))
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