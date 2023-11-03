Бах говорит, что отстранил Россию за нарушение олимпийского перемирия. Но за это единственное наказание – штраф Зевсу 🤷‍♂️

МОК объяснил разницу между отстранением России и ситуацией у Израиля и Палестины (в которой никто не отстранен) – все дело в нарушении олимпийского перемирия.

«Принятые меры и рекомендации МОК являются следствием начала СВО российской армией во время Олимпийских и Паралимпийских зимних игр в Пекине‑2022. Это было нарушением действовавшего в это время олимпийского перемирия и нарушением олимпийской хартии», – цитата для «Матч ТВ».

Версия интересная, но есть нюанс – санкции за нарушение перемирия нигде не прописаны.

Давайте разбираться.

Олимпийское перемирие – традиция со времен Древней Греции: какой смысл закладывался изначально?

Считается, что традиция олимпийского перемирия (или экехерии) появилась еще в IX веке до нашей эры. На время Олимпийских игр в Древней Греции прекращали все войны, а во время самих Игр противоборствующие стороны проводили мирные переговоры.

Впервые договор о перемирии был подписан тремя царями: Ифитом из Элиды, Клеостеном из Пизы и Ликургом из Спарты. Это делалось для того, чтобы все атлеты, зрители и посольства всех регионов могли спокойно прибыть на место проведения Олимпиады.

Позже это выглядело так: за месяц (а иногда и за три) до начала Игр по всей Греции рассылались гонцы с вестью о том, что скоро стартует Олимпиада и на это время нужно позабыть про конфликты, не мешать всем желающим добираться до турнира.

Любое нарушение олимпийского перемирия каралось штрафами Зевсу Олимпийскому. Сохранились даже подробные сведения об одном из таких нарушений, которые приводит историк V века Фукидид в описании Пелопонесской войны. В 420 году до н. э. во время олимпийского перемирия спартанцы провели военный маневр на территории Элиды, используя тысячу гоплитов (тяжеловооруженных пеших воинов).

Из-за этого спартанцев оштрафовали на 200 драхм за каждого гоплита. Спартанцы платить отказались, заявив, что маневр проводили еще до объявления олимпийского перемирия (хотя это не так). В результате спартанцам запретили совершать религиозные посвящения Зевсу в Олимпии и отстранили их от Олимпиады.

Когда барон Пьер де Кубертен уже в конце XIX века возродил Олимпийские игры, про перемирие вспомнили. Но все попытки де Кубертена хоть как-то формализовать эту идею провалились, а вернулись к ней только в конце XX века.

В 1993 ООН поддержал миссию МОК и представил первую резолюцию об олимпийском перемирии. В ней ООН призвал все страны прекратить конфликты на время проведения Игр (начинать за неделю до открытия Олимпиады и заканчивать через неделю после закрытия Паралимпиады).

С тех пор ООН обновляет резолюцию перед каждыми Олимпийскими играми.

А что будет, если его нарушить?

С историей и смыслом олимпийского перемирия понятно, но наказывается ли как-то его нарушение?

Тут все сложно.

МОК подчеркивает, что Россия «нарушила олимпийское перемирие и олимпийскую хартию». Но вот интересно – в олимпийской хартии перемирие вообще не упоминается. Ни в каком виде. То есть какие-либо санкции за нарушение олимпийского перемирия не прописаны нигде. Ну, разве что штраф для Зевса Олимпийского в Древней Греции.

С нарушением олимпийской хартии тоже странно. Строго говоря, отдельной стране ее сложно нарушить, потому что это даже не свод законов и правил, а порядок проведения Олимпийских игр.

К тому же санкции за нарушение хартии предусмотрены только для членов МОК, международных федераций и национальных олимпийских комитетов (НОК). А в случае с Россией МОК наказал именно страну, а не наш олимпийский комитет (до недавнего времени – но об этом позже).

В хартии есть такая ремарка: «В случае любого нарушения Олимпийской хартии, Всемирного антидопингового кодекса, Кодекса Олимпийского движения по предотвращению манипуляций на соревнованиях или любого другого решения или нормативного акта, сессия, исполком МОК или дисциплинарная комиссия могут принять следующие меры и санкции…»

В теории можно приравнять резолюцию ООН об олимпийском перемирии к «любым другим решениям и нормативным актам». Но можно ли нарушить ее?

Смотрим, что говорится в самой свежей резолюции ООН (от декабря 2021 года):

«ООН настоятельно призывает государства-члены соблюдать олимпийское перемирие индивидуально и коллективно, в рамках Устава Организации Объединенных Наций, в течение периода с седьмого дня до начала XXIV Олимпийских зимних игр до седьмого дня после окончания XIII Паралимпийских игр, которые состоятся в Пекине в 2022 году, в частности, для обеспечения безопасного проезда, доступа и участия спортсменов, официальных лиц и всех других аккредитованных лиц, принимающих участие в Зимних Олимпийских играх и Паралимпийских зимних играх, а также для содействия через другие соответствующие меры по безопасному проведению Игр».

«Настоятельно призывает» – это явно не запрещение, а скорее рекомендация. Да и про санкции за нарушение в декларации тоже ничего не прописано.

Кажется, МОК запутался. 24 февраля 2022-го комитет заявил, что «решительно осуждает нарушение российским правительством олимпийского перемирия». Но… никаких санкций не объявил.

Позже, когда МОК все-таки рекомендовал отстранить всех российских спортсменов, это тоже называлось не санкциями, а «защитными мерами». Но сейчас уже говорит про санкции за нарушение олимпийского перемирия – так где же правда?

А раньше перемирие нарушали?

Многие западные СМИ пишут о том, что олимпийское перемирие нарушалось трижды в современной истории – и каждый раз Россией. Обычно приводится три случая:

1) 2008-й – конфликт России и Грузии в Южной Осетии.

2) 2014-й – вхождение Крыма в состав России.

3) 2022-й – начало боевых действий на Украине.

Но на самом деле это лишь трактовка СМИ. В 2008-м ООН (и МОК заодно) посчитал конфликт внутренним (несмотря на участие двух стран), а внутренними разбирательствами организация не занимается.

В 2014-м конфликта как такового не было, так что и здесь нарушения не случилось.

Официально МОК признает только один случай – февраль 2022-го.

Хотя фактически нарушение олимпийского перемирия случилось еще и в 2004-м – тогда виновником оказались США.

Во время летней Олимпиады-2004 в Афинах американские войска продолжали воевать в Ираке. Когда госсекретаря США Колина Пауэлла спросили про нарушение олимпийского перемирия, он ответил: «Мир не останавливается полностью во время Олимпийских игр».

Британские войска тоже участвовали в то время в операции в Ираке, несмотря на то, что страна подписала резолюцию о перемирии. Санкций не последовало.

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На самом деле, сейчас не так важно, почему МОК наказал российских спортсменов и правомерно ли это было. В середине октября МОК отстранил Олимпийский комитет России за включение в свой состав НОК ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Теперь, когда ОКР официально отстранен, МОК вправе не пускать наших спортсменов на соревнования. И олимпийское перемирие тут уже ни при чем.

Фото: Gettyimages.ru/Angel Martinez, Denis Doyle, Gonzalo Arroyo Moreno; wikipedia.org