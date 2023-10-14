Наша фигуристка вернулась спустя два года: пыталась переехать в Италию, мыла полы в баре и словила апатию

21-летняя Мария Талалайкина вернулась на крупные российские турниры – выступила на первом этапе Гран-при России в Уфе.

В последний раз на соревнованиях такого уровня Мария каталась 2,5 года назад – потом были неудачная попытка переезда в Италию, апатия и, наконец, возвращение.

● О переходе Талалайкиной в Италию стало известно летом 2021-го – сначала из России ее отпускать не хотели (9-е место на ЧР-2021 и бронза в финале Кубка России – объективно приличные результаты), но к зиме все-таки дали релиз. Правда, только с 1 июня 2022-го.

Мария призналась: в сборную России отобраться почти невозможно, а ездить на крупные турниры важно: «Мне очень хотелось выступать на серьезных международных соревнованиях. Просила даже помощи у тренеров из питерской академии фигурного катания.

Понимала, что пробиться в сборную России фактически нереально. Сейчас лидеры российской сборной исполняют четверные прыжки и тройные аксели, а мне этот контент уже не освоить».

Талалайкина уехала от Евгения Рукавицына к Ангелине Туренко, которая как раз работает в Италии.

Забавно, но тогда резонанс от ее перехода дошел даже до Госдумы. Депутат Виталий Милонов обвинил Марию в меркантильности: «Видимо, есть причины, которые связаны с ее уходом. Обидно, если они меркантильные. Хочу напомнить, что Мария стала известной спортсменкой благодаря тем усилиям, которые в нее вкладывала наша страна.

Не хотелось, чтобы мы вкладывали силы в человека, надеялись на него, а он убегал бы за лучшей долей в другую страну. Выбор в сторону Италии был выбран не по большой любви, а из-за денег, к сожалению.

Печально, что мы вкладывали народные усилия, чтобы человек променял свою родину на деньги!».

● Весной 2022-го Талалайкина поддержала Елизавету Нугуманову, которая обвинила Рукавицына в буллинге.

«Я долго думала, но все-таки выскажу свое мнение. Тренер – это самый важный человек в жизни спортсмена, иногда даже важнее родителей. И сейчас мне повезло работать с настоящими профессионалами.

Унижению и буллингу со стороны тренера не должно быть места. Я знаю точно, о чем говорю», – писала тогда Талалайкина, приложив к тексту фото Нугумановой.

● Уже в октябре-2022 спустя год после переезда Мария вернулась в Россию – в Италии ей не дали вид на жительство.

«У меня все было неплохо. Но из-за политической ситуации правительство Италии не выдало мне вид на жительство. Без этого документа я не могла представлять страну на международных соревнованиях. И находиться в Италии тоже не смогла бы.

Был вариант с Хорватией. Но возникли логистические сложности, опять же, из-за ситуации в мире. С перелетами, с пересечением границ по болгарской мультивизе с российским паспортом.

Билеты очень дорогие, мы с мамой не имеем возможности оплачивать пребывание в Европе долгое время. А спонсор у меня был с итальянской стороны. Поскольку представлять Италию я не смогла, пропал и его интерес ко мне».

Выходит, что Талалайкина зря просидела год карантина, разве что поработала с другим тренером.

● После возвращения в Россию Мария вдруг поменяла позицию в скандале с Нугумановой – заявила, что в группе Рукавицына ее никто не обижал.

«Лиза попросила меня поддержать. Она прислала мне текст еще до публикации. Прочитав это все, поняла, чего она хочет добиться – вау-эффекта, хайпануть. Сначала решила, что вмешиваться не буду, но Лиза такой человек. Если ей что-то нужно, она долго и упорно требует. Согласиться легче, чем отказаться.

Что касается самой ситуации, Евгений Владимирович в группе главный тренер, но со мной занимался только Роман Александрович. Меня никто никогда не унижал и не оскорблял. Но Лиза так сильно просила ее поддержать, что я согласилась.

При этом от своих слов, что в спорте, как и в любой другой сфере жизни, унижению и оскорблению места быть не должно, не отказываюсь. Но к Евгению Владимировичу моя фраза никакого отношения не имеет».

Нугуманова назвала бывшую подругу предательницей, а Талалайкина ожидаемо вернулась в группу Рукавицына, где сейчас и тренируется.

● Перед новым сезоном Талалайкина рассказывала, как непросто было в Италии: «Сложности были с деньгами, иногда не на что было кушать. Когда карточки заблокировали, и было невозможно перевести деньги, Ангелина Николаевна (Туренко) мне их давала... Она вообще крутая, очень ей благодарна. Своих в беде не бросает никогда.

Спонсор ушел после моего отъезда. Не знаю, по каким причинам – видимо, какие-то проблемы. Мы с ней поговорили, и я задумалась. Осталась бы там – денег нет, платить нечем. И что делать? Я пыталась работать в баре, пол мыть. Но это очень сложно, нужно было работать чуть ли не до часу ночи. А тренировки в 7:50 утра. Проработала несколько дней, больше не смогла».

А еще – что трудно было и после возвращения в Россию: «Случилась какая-то апатия – ничего не хотелось, ничего не получалось, никаких вариантов не было. И вообще, что мне делать в этой жизни? Я нигде не учусь, ни с кем тут не общаюсь. Хотелось просто, чтобы меня машина сбила и все. Правда. Каждый день плакала. Это самое ужасное, когда ты не знаешь, что будет дальше. Будешь ли ты еще кататься?»

● После возвращения Мария выступила на чемпионате Санкт-Петербурга в январе (11-е место), а еще на Кубке Санкт-Петербурга и Мемориале Панина-Коломенкина этой осенью (4-е и 5-е места).

Пока она просто радуется, что вернулась: «На самом деле, несмотря на то, что я ужасно выступила, я рада, что выступаю, и рада, что я вернулась домой, что так все получилось. Может быть, и лучше для меня, что я здесь сейчас, а не в Италии. Для результата нужно еще больше работать, чтобы его получить».

И рассказывает о странном способе мотивировать себя: «Лично я катаюсь не особо для баллов, а просто хочу получать удовольствие. Это грубо прозвучит, но я представляю себя раковым больным, которому сказали: «Тебе осталось жить год-два, получи удовольствие от этого!» И я получаю удовольствие от спорта. Не знаю, что дальше будет».

● Сегодня Талалайкина катала короткую программу на саундтрек к фильму «Запах женщины».

Вот ее прокат с официального сайта Первого канала:

Чисто прыгнула тройной лутц – двойной тулуп, двойной аксель со степ-аутом и тройной флип.

И, судя по всему, была довольна прокатом.

«Ну вот такое возращение Марии Талалайкиной на российский лед. Много новостей было об этой спортсменке в межсезонье. Взрослое, зрелое катание с полным осознанием того, что ты делаешь. Но видели мы у Марии и более сложное катание.

Задала Маша, конечно, задачку и судьям, и техбригаде, потому что, казалось бы, опытная спортсменка, и долгожданное возвращение для кого-то, потому что яркая фигуристка. Но сегодня прыжковая часть была слабенькая», – резюмировал Максим Траньков в прямом эфире.

Судьи, похоже, и правда были в замешательстве – Талалайкина ждала оценок аж три минуты.

И вот они ее не особенно порадовали – 57,02. На предыдущих турнирах этой осенью Мария набирала больше 62 баллов.

Впереди – произвольная, где легко тоже не будет.

Гран-при России по фигурному катанию-2023/24

1-й этап

«Край курая»

Уфа

Короткая программа

1. Аделия Петросян – 84,38

2. Анна Фролова – 73,39

3. Елизавета Куликова – 65,64

4. Виктория Сафонова (Беларусь) – 65,33

5. София Захарова – 62,32

6. Вероника Малышева – 59,61

7. Софья Важнова – 57,84

8. Мария Талалайкина – 57,02

9. Анастасия Хахыртдинова – 55,45

10. Анастасия Молчанова – 54,32

11. Рената Губашева – 53,76

12. Маргарита Ковалева – 48,05

В тексте использованы цитаты Р-Спорт, Sport24, «Чемпионат.com»

Фото: РИА Новости/Владимир Песня, Александр Вильф