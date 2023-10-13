Бейсбол, лакросс, сквош, крикет и флаг-футбол – в программе Олимпиады-2028 в Лос-Анджелесе. А чем они интересны?

Объясняем.

МОК определился с новыми видами спорта, которые мы увидим на Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе: это бейсбол/софтбол, лакросс, сквош, крикет и флаг-футбол.

В прошлом году организаторы будущей Олимпиады составили шорт-лист потенциальных новичков, куда вошли девять видов: там были еще брейкданс, карате, кикбоксинг и автоспорт. На днях организаторы наконец выбрали пять видов, которые отдали на одобрение в МОК – и вот комитет окончательно утвердил программу.

«Эти пять предложенных видов спорта полностью соответствуют американской спортивной культуре и продемонстрируют миру культовые американские виды спорта. Их включение позволит олимпийскому движению взаимодействовать с новыми сообществами спортсменов и болельщиков в США и во всем мире. В то же время международные виды спорта придут в Соединенные Штаты», – рассказал глава МОК Томас Бах.

А что это за виды такие?

Бейсбол/софтбол

Бейсбол (как и облегченная его версия – софтбол) не такой уж редкий гость на летних Олимпиадах – в последний раз турнир по нему проводился в Токио-2020. Всего бейсбол побывал на шести Играх (с 1992 по 2008 и потом вот в Токио).

В 2005-м МОК исключил бейсбол из программы Олимпиад – официально из-за недостаточной популярности среди большинства членов комитета, но на самом деле еще и из-за конфликта с главной лигой бейсбола MLB, которая не хотела переносить матчи во время Олимпийских игр.

В Токио бейсбол и софтбол все же вернулись – это знаковые для японцев виды спорта, так что решение было очевидным. Но полноценно в программу Игр эти виды все же не вошли – уже в Париже-2024 их не будет. Скорее всего, они бы еще не скоро вернулись, если бы ОИ-2028 не принимали США.

В олимпийской программе в бейсбол играют мужчины, а в софтбол – женщины, несмотря на то, что вообще в мире есть как и женские бейсбольные команды, так и мужские софтбольные. Это сделано ради уменьшения риска травм у спортсменок – мяч в софтболе имеет более низкую скорость в полете.

В Токио-2020 оба золота предсказуемо достались японцам, а второе место дважды заняла сборная США. Дальнейшие перспективы у бейсбола в олимпийской программе не очень радужные – на Играх-2032 в Брисбене он еще может остаться, потому что в Австралии относительно популярен, но вообще вид спорта очень нишевый.

Лакросс

Лакросс – командная игра, в которой небольшой резиновый мяч ловят и забрасывают в ворота специальной клюшкой с сеткой. Вид контактный и травмоопасный, из-за чего играют в защите под формой и мощных шлемах, почти как в американском футболе.

Ведущие страны в лакроссе – США и Канада. В Штатах лакросс один из официальных видов спорта Национальной ассоциации студенческого спорта, в первом дивизионе чемпионата участвуют сразу 88 университетских команд.

Чемпионаты мира по лакроссу проводятся с 1967 года (женские – с 1982-го): у мужчин побеждали только американцы (11 раз) и канадцы (3), у женщин – США (9) и Австралия (2). Еще ЧМ по лакроссу занятны тем, что там играет сборная индейского племени ирокезов, причем очень успешно (трижды брала бронзу).

Был лакросс и на Олимпиадах, но очень давно – только на Играх-1904 и 1908. Оба раза выиграла Канада.

У России, кстати, тоже есть сборная, которая даже дважды играла на чемпионатах мира – в 2014-м была 32-й, а в 2018-м – 36-й.

Сквош

В сквош играют мячом и ракеткой (почти как в теннисе) в небольшом закрытом помещении. Играют либо один на один, либо два на два. Цель – отбивать мяч к фронтальной стене и пытаться сделать так, чтобы противник мяч отбить не смог.

Сквош – очень старый вид спорта. Его родиной считается Англия, а первое упоминание о нем нашли в книге 1807 года: на одном из рисунков изображены два заключенных во внутреннем дворе тюрьмы, которые бьют ракетками мяч о стену.

Чемпионаты мира по сквошу проводятся с 1976 года. Традиционные лидеры – спортсмены из Египта, Австралии, Англии, Малайзии и Пакистана. Американцы, кстати, особых успехов не имеют – у них только четыре бронзы в личных турнирах.

В России сквош начали развивать в 90-х, на международной арене серьезных результатов до сих пор не было.

Лос-Анджелес-2028 станет дебютной Олимпиадой для сквоша – этот вид давно пытался пробраться в олимпийскую программу, но ему ни разу не удавалось. До сегодняшнего дня.

Крикет

Еще один командный вид спорта, в котором используются бита и мяч. Только здесь, в отличие от бейсбола, бита плоская.

В каждом матче принимают участие две команды по 11 человек – игра идет на травяном поле в форме эллипса, в центре которого размещена прямоугольная земляная площадка (питч) с деревянными калитками на концах.

Правила отчасти напоминают бейсбол: бэтсмены отбивают мяч битой как можно дальше, стараясь пробежать до конца питча до тех пор, пока игроки соперника не поймают мяч. Это только в общих чертах – нюансов и особенностей здесь много.

История крикета даже богаче, чем у сквоша. Известно, что англичане играли в него еще в XVI веке, хотя некоторые считают, что в прототип крикета играл король Англии Эдуард II аж в 1301 году. Вскоре крикет стал национальным видом спорта в Англии: появились профессиональные клубы, на матчах – аншлаги.

Экспансия Британской империи в XIX и начале XX века привела к тому, что крикет стал популярным в Индии, Северной Америке, Южной Африке, на Карибах и в Океании. Сейчас это второй вид спорта по популярности в мире – уступает только футболу.

А в Индии он и вовсе превратился почти в религию. Индийский игрок в крикет Вират Кохли – третий в мире по числу подписчиков в соцетях среди спортсменов. За ним следят 239 млн человек – больше, чем у Неймара и Леброна Джеймса. Финал Индийской премьер-лиги 2022 года попал в книгу рекордов Гиннесса (как рекорд для матчей ИПЛ) – его посетили 101 566 человек!

Чемпионаты мира по крикету проходят раз в четыре года – Индия, Австралия, Англия, Пакистан, Новая Зеландия и Шри-Ланка там самые мощные сборные.

Российская команда даже в отборах на ЧМ ни разу не участвовала.

На Олимпиаде крикет был только один раз – в 1900-м. Возвращается через паузу в 128 лет.

Флаг-футбол

Флаг-футбол — это формально бесконтактный вид американского футбола. Почему формально? Несмотря на то, что контакт между игроками запрещен, он все равно происходит во время борьбы за мяч или попытке убежать с ним в руках в чужую зачетную зону.

Во флаг-футболе сохраняется элемент пасовой игры из американского футбола: овальный мяч бросают в руки принимающих, после чего те набирают ярды ногами. Вместо жестких захватов – срыв флажочков, висящих на бедрах у спортсменов. Соответственно, на первый план выходит не сила, а ловкость: нельзя руками мешать сопернику выдернуть флаг, но можно крутиться вокруг своей оси, менять направление и приседать (подпрыгивать нельзя).

И, конечно, вся суть и красота – в разработке и исполнении комбинаций с целью запутать защиту. Игроки бегут по заранее определенным маршрутам, а квотербек выбирает самую удачную цель для передачи.

Помимо североамериканских сборных удачнее всего на чемпионатах мира выступают команды Австрии, Германии, Франции и Скандинавских стран.

На Олимпийских играх флаг-футбола еще не было – ждем дебюта в 2028-м.

Фото: Javier Rojas/Xinhua/Global Look Press; Gettyimages.ru/Yuichi Masuda, Sean M. Haffey, Clive Brunskill, Dan Mullan; en.wikipedia.org/wiki/Flag_football