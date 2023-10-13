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Бейсбол, лакросс, сквош, крикет и флаг-футбол – в программе Олимпиады-2028 в Лос-Анджелесе. А чем они интересны?

Томас Бах Томас Бах
Лос-Анджелес-2028
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Экзотические виды Экзотические виды

Объясняем.

МОК определился с новыми видами спорта, которые мы увидим на Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе: это бейсбол/софтбол, лакросс, сквош, крикет и флаг-футбол.

В прошлом году организаторы будущей Олимпиады составили шорт-лист потенциальных новичков, куда вошли девять видов: там были еще брейкданс, карате, кикбоксинг и автоспорт. На днях организаторы наконец выбрали пять видов, которые отдали на одобрение в МОК – и вот комитет окончательно утвердил программу.

«Эти пять предложенных видов спорта полностью соответствуют американской спортивной культуре и продемонстрируют миру культовые американские виды спорта. Их включение позволит олимпийскому движению взаимодействовать с новыми сообществами спортсменов и болельщиков в США и во всем мире. В то же время международные виды спорта придут в Соединенные Штаты», – рассказал глава МОК Томас Бах.

А что это за виды такие?

Бейсбол/софтбол

Бейсбол (как и облегченная его версия – софтбол) не такой уж редкий гость на летних Олимпиадах – в последний раз турнир по нему проводился в Токио-2020. Всего бейсбол побывал на шести Играх (с 1992 по 2008 и потом вот в Токио).

В 2005-м МОК исключил бейсбол из программы Олимпиад – официально из-за недостаточной популярности среди большинства членов комитета, но на самом деле еще и из-за конфликта с главной лигой бейсбола MLB, которая не хотела переносить матчи во время Олимпийских игр.

В Токио бейсбол и софтбол все же вернулись – это знаковые для японцев виды спорта, так что решение было очевидным. Но полноценно в программу Игр эти виды все же не вошли – уже в Париже-2024 их не будет. Скорее всего, они бы еще не скоро вернулись, если бы ОИ-2028 не принимали США.

В олимпийской программе в бейсбол играют мужчины, а в софтбол – женщины, несмотря на то, что вообще в мире есть как и женские бейсбольные команды, так и мужские софтбольные. Это сделано ради уменьшения риска травм у спортсменок – мяч в софтболе имеет более низкую скорость в полете.

В Токио-2020 оба золота предсказуемо достались японцам, а второе место дважды заняла сборная США. Дальнейшие перспективы у бейсбола в олимпийской программе не очень радужные – на Играх-2032 в Брисбене он еще может остаться, потому что в Австралии относительно популярен, но вообще вид спорта очень нишевый.

Лакросс

Лакросс – командная игра, в которой небольшой резиновый мяч ловят и забрасывают в ворота специальной клюшкой с сеткой. Вид контактный и травмоопасный, из-за чего играют в защите под формой и мощных шлемах, почти как в американском футболе.

Ведущие страны в лакроссе – США и Канада. В Штатах лакросс один из официальных видов спорта Национальной ассоциации студенческого спорта, в первом дивизионе чемпионата участвуют сразу 88 университетских команд.

Чемпионаты мира по лакроссу проводятся с 1967 года (женские – с 1982-го): у мужчин побеждали только американцы (11 раз) и канадцы (3), у женщин – США (9) и Австралия (2). Еще ЧМ по лакроссу занятны тем, что там играет сборная индейского племени ирокезов, причем очень успешно (трижды брала бронзу).

Был лакросс и на Олимпиадах, но очень давно – только на Играх-1904 и 1908. Оба раза выиграла Канада.

У России, кстати, тоже есть сборная, которая даже дважды играла на чемпионатах мира – в 2014-м была 32-й, а в 2018-м – 36-й.

Сквош

В сквош играют мячом и ракеткой (почти как в теннисе) в небольшом закрытом помещении. Играют либо один на один, либо два на два. Цель – отбивать мяч к фронтальной стене и пытаться сделать так, чтобы противник мяч отбить не смог.

Сквош – очень старый вид спорта. Его родиной считается Англия, а первое упоминание о нем нашли в книге 1807 года: на одном из рисунков изображены два заключенных во внутреннем дворе тюрьмы, которые бьют ракетками мяч о стену.

Чемпионаты мира по сквошу проводятся с 1976 года. Традиционные лидеры – спортсмены из Египта, Австралии, Англии, Малайзии и Пакистана. Американцы, кстати, особых успехов не имеют – у них только четыре бронзы в личных турнирах.

В России сквош начали развивать в 90-х, на международной арене серьезных результатов до сих пор не было.

Лос-Анджелес-2028 станет дебютной Олимпиадой для сквоша – этот вид давно пытался пробраться в олимпийскую программу, но ему ни разу не удавалось. До сегодняшнего дня. 

В сквош играли персонажи «Офиса», а на Олимпиаду его не брали из-за доминации Египта

Крикет

Еще один командный вид спорта, в котором используются бита и мяч. Только здесь, в отличие от бейсбола, бита плоская.

В каждом матче принимают участие две команды по 11 человек – игра идет на травяном поле в форме эллипса, в центре которого размещена прямоугольная земляная площадка (питч) с деревянными калитками на концах.

Правила отчасти напоминают бейсбол: бэтсмены отбивают мяч битой как можно дальше, стараясь пробежать до конца питча  до тех пор, пока игроки соперника не поймают мяч. Это только в общих чертах – нюансов и особенностей здесь много.

История крикета даже богаче, чем у сквоша. Известно, что англичане играли в него еще в XVI веке, хотя некоторые считают, что в прототип крикета играл король Англии Эдуард II аж в 1301 году. Вскоре крикет стал национальным видом спорта в Англии: появились профессиональные клубы, на матчах – аншлаги. 

Экспансия Британской империи в XIX и начале XX века привела к тому, что крикет стал популярным в Индии, Северной Америке, Южной Африке, на Карибах и в Океании. Сейчас это второй вид спорта по популярности в мире – уступает только футболу.

Люди из Москвы и Воронежа ставили на фермеров и безработных. Детали дикой истории из Индии, где накрыли фэйк-лигу по крикету

А в Индии он и вовсе превратился почти в религию. Индийский игрок в крикет Вират Кохли – третий в мире по числу подписчиков в соцетях среди спортсменов. За ним следят 239 млн человек – больше, чем у Неймара и Леброна Джеймса. Финал Индийской премьер-лиги 2022 года попал в книгу рекордов Гиннесса (как рекорд для матчей ИПЛ) – его посетили 101 566 человек!

Чемпионаты мира по крикету проходят раз в четыре года – Индия, Австралия, Англия, Пакистан, Новая Зеландия и Шри-Ланка там самые мощные сборные.

Российская команда даже в отборах на ЧМ ни разу не участвовала.

На Олимпиаде крикет был только один раз – в 1900-м. Возвращается через паузу в 128 лет.

Флаг-футбол

Флаг-футбол — это формально бесконтактный вид американского футбола. Почему формально? Несмотря на то, что контакт между игроками запрещен, он все равно происходит во время борьбы за мяч или попытке убежать с ним в руках в чужую зачетную зону.

Во флаг-футболе сохраняется элемент пасовой игры из американского футбола: овальный мяч бросают в руки принимающих, после чего те набирают ярды ногами. Вместо жестких захватов – срыв флажочков, висящих на бедрах у спортсменов. Соответственно, на первый план выходит не сила, а ловкость: нельзя руками мешать сопернику выдернуть флаг, но можно крутиться вокруг своей оси, менять направление и приседать (подпрыгивать нельзя).

И, конечно, вся суть и красота – в разработке и исполнении комбинаций с целью запутать защиту. Игроки бегут по заранее определенным маршрутам, а квотербек выбирает самую удачную цель для передачи.

Помимо североамериканских сборных удачнее всего на чемпионатах мира выступают команды Австрии, Германии, Франции и Скандинавских стран.

На Олимпийских играх флаг-футбола еще не было – ждем дебюта в 2028-м.

Надо же, какими безумными были Олимпиады: со стрельбой по голубям, перетягиванием каната и пистолетными дуэлями

Какой спорт самый популярный? Футбол – первый, в Азии правит крикет, в США – американский футбол, в Японии – бейсбол

Фото: Javier Rojas/Xinhua/Global Look Press; Gettyimages.ru/Yuichi Masuda, Sean M. Haffey, Clive Brunskill, Dan Mullan; en.wikipedia.org/wiki/Flag_football

13 комментариев

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GLW
Ответ Лев Бабенко
Сквош — очень крутой вид спорта, всем настоятельно рекомендую попробовать. Динамично, весело, организму отличная подмога Крикет давно пора было включать, им действительно огромное количество людей интересуется. Бейсбол, лакросс и флаг-бол — очевидно по протекции североамериканских сборных протащили. Следить за этими видами спорта невероятно скучно
какая нафиг протекция, это новые правила такие, организационный комитет конкретной олимпиады предлагают несколько новых видов спорта, только на эту олимпиаду, в токио 2020 было тоже самое
+6
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Лев Бабенко
Сквош — очень крутой вид спорта, всем настоятельно рекомендую попробовать. Динамично, весело, организму отличная подмога

Крикет давно пора было включать, им действительно огромное количество людей интересуется.

Бейсбол, лакросс и флаг-бол — очевидно по протекции североамериканских сборных протащили. Следить за этими видами спорта невероятно скучно
+5
-2
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IntoTheRainBow
"Был лакросс и на Олимпиадах, но очень давно – только на Играх-1094 и 1908"

в 1094 не факт что был
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Утя Ваткин
Ждём городки и лапту.
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Павел Зарубин
Удивительно еще, что американский футбол не включили
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Давай Так
Класс. Наконец-то нормальные виды спорта. Лакросс топ. Надеюсь, Свечников приедет.
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Nikola Shell
Ответ Лев Бабенко
Сквош — очень крутой вид спорта, всем настоятельно рекомендую попробовать. Динамично, весело, организму отличная подмога Крикет давно пора было включать, им действительно огромное количество людей интересуется. Бейсбол, лакросс и флаг-бол — очевидно по протекции североамериканских сборных протащили. Следить за этими видами спорта невероятно скучно
Не знаю, мне бейсбол в кайф смотреть интересная игра, если знаешь все правила и тонкости
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Ответ Утя Ваткин
Ждём городки и лапту.
И сифу.
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toleman
А будет ли Олимпиада в 28 году
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Валерий Алексеев
Ответ IntoTheRainBow
"Был лакросс и на Олимпиадах, но очень давно – только на Играх-1094 и 1908" в 1094 не факт что был
Победила сборная Тамплиеров
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nolan_90
Рад за сквош!
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Кавабунга Шреддоголовый
Не уверен, что в 1094 году были олимпийские игры. Вот в 1904 в Сент-Луисе были. Жаль, что не американский футбол, а только флаг, но надо ведь с чего-то начинать
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