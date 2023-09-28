Вердикт суда по Валиевой нельзя оспорить. Мир признал эту независимость CAS после наказания лыжницы Лазутиной

С 26 по 28 сентября в Лозанне Спортивный арбитражный суд (CAS) разбирает дело российской фигуристки Камилы Валиевой.

Что бы суд ни решил, дальше идти некуда: слово CAS – последнее. Как вышло, что Спортивный арбитражный суд стал самым могущественным органом в спорте?

Этот текст был впервые опубликован в декабре 2020-го – перед заседанием CAS по спору России против WADA, но актуален и сейчас.

Появился в 80-х по инициативе Самаранча; сначала рассмотрение дел было бесплатным

Идея создать отдельный суд пришла МОК в начале 1980-х.

Главной причиной стало обилие разбирательств и скандалов в спорте, но независимого органа, который бы окончательно решал споры, не было. Еще один мотив – необходимость в специализированном органе, способном разрешать и международные споры, причем действуя гибко, быстро и недорого.

В 1981 году МОК возглавил Хуан Антонио Самаранч – через год с его подачи создали рабочую группу по суду. Ее возглавил Кемба Мбайе – член МОК и сотрудник международного суда ООН. В 1984-м в мировом спорте появился новый орган – Спортивный арбитражный суд: его президентом стал Мбайе, генеральным секретарем – Жильбер Шваар.

Хуан Антонио Самаранч

Изначально CAS состоял из 60 членов – по 15 человек выбирали МОК, международные федерации, Национальные олимпийские комитеты и президент МОК лично.

Расходы суда полностью лежали на МОК. При этом само рассмотрение дел было бесплатным, за исключением финансовых споров, в которых стороны делили между собой все затраты. Годовой бюджет CAS определял президент Мбайе, а кодекс и правила могли менять только во время сессии МОК и только после запроса Исполкома МОК.

Таким образом, CAS фактически был дочерней структурой МОК – о независимости речи не шло.

До 90-х CAS почти не рассматривал допинговые дела; потом их посыпалось столько, что суд реорганизовали

В первые годы судебный процесс для любых дел выглядел так:

1. Истец подавал в суд прошение – его рассматривала комиссия, которая определяла, приемлем ли иск, а затем либо принимала, либо отклоняла.

2. Если иск принимали, то CAS перед процессом пытался склонить стороны к примирению. Причем решение о примирении мог принимать даже президент CAS.

3. Если примирения не происходило, арбитры приступали к рассмотрению дела и выносили решение.

Процедура привычной в наше время апелляции на решение любого спортивного органа появилась в CAS только в 1991-м. Раньше всех нововведением воспользовалась Международная федерация конного спорта, после чего многие спортсмены и федерации начали выражать несогласие с решениями и подавать апелляции в CAS. Из-за этого нагрузка на арбитров сильно выросла.

Если до 1991 года большинство дел в CAS касалось смены гражданства, рекламных контрактов, спонсорства и ТВ-прав, то потом в суд полетели апелляции по допинговым делам. Стало очевидно, что орган нужно реорганизовывать.

Дело с допингом у лошади подтолкнуло CAS к переменам: все сомневались в независимости суда

В 1992-м всадник Эльмар Гундел подал в CAS апелляцию на решение Международной федерации конного спорта (FEI) дисквалифицировать его на три месяца и наложить штраф за допинг, найденный у его лошади.

CAS частично оправдал Гундела, сократив отстранение до одного месяца, но спортсмен все равно остался недоволен и подал апелляцию уже на решение CAS в Федеральный суд Швейцарии. Гундел указывал на то, что CAS не был беспристрастным и независимым, разбирая дело.

Швейцарский трибунал отклонил апелляцию и признал CAS полноценным арбитражным судом. Однако швейцарцы добавили: в независимости CAS действительно можно усомниться – ведь МОК выбирает его членов, имеет право изменять кодекс и полностью его финансирует.

Эльмар Гундел

Решение по делу Гундела (и тем более замечание швейцарцев) привело к реформе CAS: кодекс пересмотрели, чтобы организация могла максимально отдалиться от МОК и больше от него не зависеть. Так появился Международный совет по спортивному арбитражу (ICAS), который должен был следить за работой CAS. В совет вошли 20 опытных юристов из разных стран.

Суд разделили на две части – одна стала отвечать за обычные дела, а вторая за рассмотрение апелляций.

В 1994-м в Париже подписали соглашение о реорганизации CAS: подписи поставили главы МОК, Ассоциаций летних и зимних международных олимпийских федераций и Ассоциации национальных олимпийских комитетов.

Дело Ларисы Лазутиной – последнее, когда поднимался вопрос о независимости CAS

В 2000 году румынская гимнастка Андреа Радукан, как и Эльмар Гундел, не приняла решение CAS и подала апелляцию в Швейцарский трибунал. Ее лишили золотой медали Олимпиады-2000 за допинг, а CAS поддержал это решение. Федеральный суд Швейцарии вновь отклонил апелляцию, но не стал рассматривать вопрос о независимости CAS и ICAS.

Однако в 2003-м обстоятельства заставили суд вернуться к вопросу.

Швейцарский трибунал получил апелляции от российских лыжниц Ларисы Лазутиной и Ольги Даниловой, которых CAS лишил медалей Олимпиады-2002 за эритропоэтин.

На этот раз Федеральный суд Швейцарии тщательно проанализировал вопрос о независимости CAS и заключил, что «суд больше не является вассалом МОК», так что все его решения полностью независимы и могут рассматриваться как выводы, сопоставимые с решениями государственного трибунала.

Вот что тогда заявил Швейцарский трибунал: «Похоже, этому учреждению нет реальной альтернативы, которая могла бы быстро и недорого решать международные споры, связанные со спортом. CAS с его нынешней структурой, несомненно, может быть улучшен. Постепенно завоевав доверие спортивного мира, это учреждение, которое в настоящее время широко признано и которому скоро исполнится 20 лет, остается одной из главных опор организованного спорта».

В том же году создали Всемирный антидопинговый кодекс, в 13 пункте которого говорилось: CAS – единственный орган, ответственный за рассмотрение апелляций по допинговым делам.

В чем заключается работа CAS в наше время?

Сейчас в CAS входят не менее 150 арбитров из разных стран, руководит которыми генеральный секретарь (сейчас это швейцарец Маттью Риб). Каждым из двух отделений CAS (по обычным делам и апелляциям) заведует отдельный президент – они отвечают за производство дел до того, как на них назначат арбитров.

Суд базируется в Лозанне (Швейцария), а отделения ICAS существуют в Сиднее и Нью-Йорке. Нынешний президент – австралиец Джон Коутс. Бюджет CAS в равных долях формируют МОК, федерации и Ассоциация национальных олимпийских комитетов.

Маттью Риб

Полный пул арбитров суда определяет ICAS, каждого арбитра выбирают на четыре года с возможностью продления.

ICAS в качестве арбитров должен привлекать «лиц, имеющих юридическую подготовку и обладающих признанной компетенцией в отношении спорта». Арбитры CAS назначаются по предложению МОК, международных федераций и НОК разных стран. ICAS также назначает арбитров «с целью защиты интересов спортсменов», а также арбитров, выбранных из лиц, независимых от спортивных организаций.

Каждый арбитр подписывает заявление, что будет выполнять свои функции с полной объективностью и независимостью.

Арбитры не привязаны к конкретному подразделению CAS и могут заседать в составе коллегий как по обычным делам, так и по апелляциям. Панели CAS состоят либо из одного арбитра, либо из трех (в слушаниях по Валиевой их трое). Все арбитры обязаны соблюдать конфиденциальность и не могут раскрывать какую-либо информацию, касающуюся сторон, спора или самого разбирательства.

Если дело рассматривают три арбитра, то одного из них выбирает истец, второго – ответчик, а третьего назначает сам CAS.

Также CAS отправляет выездные отделения на каждые крупные международные соревнования – Олимпийские игры и некоторые футбольные турниры.

Решение CAS может быть оспорено в Федеральном суде Швейцарии, однако только в том случае, если во время рассмотрения дела арбитры нарушили кодекс или другие процедурные правила. Но такого еще никогда не случалось.

Что же решит суд в деле Камилы?

Фото: РИА Новости/Антон Денисов, Алексей Филиппов, Рамиль Ситдиков; Gettyimages.ru/Jamie Squire, Russell Cheyne, Holde Schneider; Kenjiro Matsuo/Global Look Press