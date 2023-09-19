9 комментариев

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Поздняков говорит, что России запретили финансировать тех, кто поедет в Париж-2024 в нейтральном статусе. Это не так!

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Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков второй раз за несколько дней заявил: МОК запретил финансировать тех спортсменов, которые решатся поехать на Олимпиаду-2024 в нейтральном статусе.

Сначала эта реплика прозвучала 15 сентября на расширенном заседании комиссии спортсменов: «Для ответа на этот вопрос нужно открыть рекомендации МОК от 28 марта, в которых написано, что нейтральный спортсмен с паспортом России или Беларуси не может ассоциироваться ни со своим государством, ни с государственными символами, ни со своим национальным олимпийским комитетом или национальной спортивной федерацией. Таким образом, МОК запретил нам финансировать подготовку этих спортсменов».

Сегодня Поздняков повторил почти слово в слово:

– Будете ли вы компенсировать финансовые издержки для спортсменов, которые решат ехать на Олимпиаду?

– На этот вопрос ответ очень простой: открываем рекомендации МОК от 28 марта и находим пункт, где сказано о спортсменах, которые выбрали путь нейтрализации.

Открываем.

1) Что же написано в рекомендациях МОК от 28 марта, на которые ссылается Поздняков?

«Спортсмены могут вернуться на международные соревнования только в нейтральном статусе. Они никаким образом не могут представлять России и Беларусь, а также любые организации в этих странах, включая Олимпийские комитеты и Национальные федерации».

В этом Поздняков прав – такой пункт существует. Но есть нюансы.

Во-первых (и это самое важное), эти рекомендации не относятся к Олимпийским играм.

Вот цитата оттуда же: «Исполком МОК подтвердил, что данные рекомендации не касаются участия спортсменов и их вспомогательного персонала с российским или белорусским паспортом на Олимпийских играх в Париже-2024 или зимних Олимпийских играх в Милане-Кортине-2026.

МОК примет это решение в соответствующее время, по своему усмотрению и без каких-либо обязательств по результатам предыдущих олимпийских квалификационных соревнований».

МОК до сих пор не определился с участием наших спортсменов в Париже-2024 – неизвестно, пустят ли их туда хоть в каком-то статусе. А если и пустят, то, как неоднократно говорили в МОК, условия разработают отдельно. Сейчас никаких условий нет.

То есть в логике Позднякова уже изъян, но и это не все.

2) Зачем вообще нужен пункт про «нельзя представлять НОК и Национальные федерации»? Вероятно, дело в том, что МОК хотел подчеркнуть – эта ситуация точно будет отличаться от прошлых, когда наших спортсменов пускали на турниры в нейтральном статусе из-за допинга.

Помните, как Россия выступала на трех последних Олимпиадах? А на остальных крупных турнирах – вроде чемпионатов мира с 2020 по 2022-й?

Тоже нейтральный статус (без флага, гимна и все остальное), но команды не считались полностью нейтральными – были либо сборной ОКР, либо олимпийскими атлетами из России, либо сборными Союза биатлонистов России, сборной Федерации фигурного катания и так далее.

На этот раз статус по-настоящему нейтральный – даже командные виды запрещены именно по этой причине. Это и хотел отразить МОК в ремарке, но разве там говорится о запрете финансирования?

3) Хотя в какой-то степени это было бы логично – спортсмены полностью нейтральные, никого не представляют, так что и ехать на турниры должны за свой счет.

Но это чисто на уровне рассуждений, никаких прописанных запретов сейчас нет. Ну да, есть особенности – например, атлеты должны самостоятельно подавать заявки на участие в турнирах, федерациям напрямую это делать не разрешается – но никто не запрещал помогать.

Да и примеров с помощью достаточно. Смотрите – рекомендации приняли в конце марта, и с тех пор наши спортсмены в нейтральном статусе выступили уже на нескольких крупных турнирах. Дзюдоисты, фехтовальщики (хоть и не полным составом) ездили на чемпионаты мира, борцы выступают на ЧМ прямо сейчас – уже есть несколько золотых медалей.

Неужели они ездят на турниры за свой счет, а федерации их никак не поддерживают? Нет, конечно.

Да вот хотя бы слова тренера сборной по вольной борьбе Махмуда Магомедова: «Большое спасибо Федерации спортивной борьбы России за то, что мы выступаем на чемпионате мира. Федерация проделала огромную работу, и это большая победа, что мы здесь, в Белграде. Мы очень благодарны главе ФСБР Михаилу Геразиевичу Мамиашвили за эту работу. Он один в поле воин, он доказал это».

Кстати, никакие рекомендации МОК не помешали ФСБР провести специальные антидопинговые семинары для спортсменов, которые отобрались на чемпионат мира. А в августе команда проводила полноценный сбор перед ЧМ – именно как команда, а не «индивидуальные нейтральные спортсмены». Да федерация даже с билетами для болельщиков на ЧМ помогала!

Глава Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов тоже подтверждает – общение с международной федерацией продолжается, хоть и стало сложнее:

«Фехтовальщики одни из первых получили право вернуться на мировую арену. Но то, что ожидали мы, и то, что случилось, не совпадало. После рекомендаций МОК все перевернулось. Была создана комиссия в международной федерации, они решали, кого допустить из наших спортсменов, согласно критериям МОК. Раньше у нас был хороший контакт с международной федерацией, а теперь нам приходилось неделями ждать ответ на письмо».

А президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик напрямую говорит о том, что помогает спортсменам готовиться к Играм: «Слова нашего президента об участии спортсменов в Олимпиаде были долгожданными, потому что единого общественного мнения по этому поводу не было. Но это абсолютно нормально, так и должно быть, ФДР изначально взяла курс на помощь дзюдоистам, чтобы они могли успешно подготовиться к Олимпиаде».

Еще раз – все наши спортсмены, которые сейчас выступают в нейтральном статусе на разных турнирах, делают это именно по тем критериям, на которые ссылается Поздняков.

Хм, так где же запрет?

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Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына, Александар Джорович, Александр Вильф

9 комментариев

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D-eisler@yandex.ru
Подскажите а Азербайджан будут ограничивать и накладывать санкции? аналитики спортся
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Atsuktuvas
Есть такая работа - врать за Родину !
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Dmitrii Shuka
Ответ D-eisler@yandex.ru
Подскажите а Азербайджан будут ограничивать и накладывать санкции? аналитики спортся
Если только войска РФ примут участие в конфликте на стороне Азербайджана:D
+1
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Silent2006
Всё может быть намного проще. Не исключено, что у Позднякова есть инсайд от МОК по тому, какое решение будет принято. И он машинально проговорился, забыв о том, что оно еще официально не озвучено.
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No Name
Поздняков. Подписаться
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Назарбек Рамунанаев
Ответ Кирковский Александр
Ну если нападут на международно признанную территорию Армении, то естественно будут. А так Карабах даже Армения признает Азербайджанской территорией. То есть если бы Украина вероломно на ЛДНР или Крым напала (как и Россия на Чечню) то санкций бы не было. А если бы Украина вероломна на Ростов напала то были бы. Ваши Аналитики.
вообще не уверен. был бы применён грузинский вариант с фейком, где территории РФ назывались бы территориями грузии
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