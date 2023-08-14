202 комментария

Это межсезонье, пожалуй, худшее для наших танцев на льду – одни пары распадаются, другие завершают карьеру (Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро), третьи меняют гражданство (Диана Дэвис и Глеб Смолкин).

Разошлись и Валилиса Кагановская/Валерий Ангелопол – и вот их разлад пока выглядит хуже всего.

Что случилось?

«Тренер сказала: у тебя понтов выше крыши, испортишь девочку»

Кагановская и Ангелопол катаются вместе с 2018-го – с самого начала они тренируются у Анжелики Крыловой.

Вот так Валерий вспоминал их знакомство: «Мы не разговаривали. Я лишь вначале задал Василисе два вопроса: «Как твоя фамилия?» и «Твой рост?» Дело в том, что когда увидел Василису на шоу, она показалась мне выше, чем в реальности. Дело в спецэффектах, приближенных планах.

Это тот случай, когда экран визуально «утяжеляет». Сразу решил, что хочу кататься с Василисой. Но Анжелика Алексеевна (Крылова) тогда сказала: «Тебе 15 лет, понтов выше крыши, ты испортишь девочку!»

И все равно мы старались убедить тренера, что у нас может что-то получиться. К счастью, уговорили, и жизнь подтвердила нашу перспективу: Василиса выросла, сейчас мы нормально соответствуем друг другу».

Через три года Василиса и Валерий дошли до финала Кубка России среди юниоров – взяли серебро, уступив только Дэвис и Смолкину.

В олимпийском сезоне успешно дебютировали на юниорском Гран-при: выиграли один этап, а на другом стали вторыми из-за нелепой ошибки в постановке программы – их скольжение на коленях по льду расценили как падение и дали два балла штрафа.

На первенстве России-2022 тоже стали вторыми – на этот раз пропустили вперед Ирину Хавронину и Дарио Чиризано. К слову, все призеры того первенства в танцах уже не катаются вместе – Хавронина/Чиризано и Софья Тютюнина/Александр Шустицкий тоже разошлись.

В прошлом сезоне Кагановская и Ангелопол вышли во взрослые – получилось неплохо. Были победа и второе место на этапах Гран-при России, а самое главное достижение – золото в финале серии.

Тогда казалось, что у пары все замечательно – они устроили шуточный бой букетами на награждении и выглядели счастливыми.

А на шоу-турнире «Русский вызов» в конце марта зажгли под Gangnam Style, хоть в призы и не попали.

Дмитрий Алиев даже назвал Василису и Валерия MVP-сезона: «Первые — Кагановская – Ангелопол. Очень круто провели сезон, им нужно раскрыть свой потенциал в будущем. Если раскроют — это будет очень сильная пара. Им можно дать MVP только за то, что они в первом сезоне по взрослым взяли Гран-при России».

А Кагановская после сезона мило благодарила партнера: «Ну, Валерочка, куда же без тебя, мой родной! Спасибо тебе за все, за то, что рядом, за поддержку, да просто за все, что ты для меня делаешь. Люблю тебя, ценю и хочу идти рука об руку дальше, дальше, дальше! Очень буду по тебе скучать».

Это было в конце мая – всего лишь три месяца назад. Но потом, видимо, начались проблемы.

Разлад был еще в начале лета – тогда кризис преодолели

Кагановская и Ангелопол попали в состав сборной на новый сезон – учитывая проблемы остальных пар и возвращение Александры Степановой и Ивана Букина, они как минимум входили в топ-3 танцевальных дуэтов в стране.

Василиса радовалась и обещала работать еще больше: «Мы очень рады! Хотим сказать огромное спасибо Анжелике Алексеевне Крыловой и всем, кто с нами работал. И, конечно, спасибо федерации.

Это очень ценно для нас. Мы готовы работать, чтобы это сохранить. Будем стараться улучшаться с каждым днем».

Ангелопол тем временем активно вел страницы в соцсетях – выкладывал кучу видео с собой (буквально по 2-3 ежедневно, порой и больше), тексты разных рэп-исполнителей, делился мыслями, вроде таких: «Самый страшный человек — это человек которому уже нечего терять или человек который настолько потерян, что не боится потерять все».

На видео Валерий снимал каждый свой шаг, но сейчас ограничил доступ к телеграм-каналу. С тренировок кадров почти не было, зато регулярно появлялись обзоры на рестораны и кафе, а еще активное продвижение собственного мерча.

В конце июня пара возобновила тренировки – тогда же появились первые слухи о возможном распаде. А буквально через пару недель Василиса и Валерий отписались друг от друга в инстаграме, причем Ангелопол выложил картинку из титров «Ералаша» с надписью «Все?»

Потом вроде бы все уладилось – фигуристы раздавали интервью (особенно Ангелопол) и, кажется, готовились к сезону. Тогда же Валерий подтвердил – проблемы и правда возникали: «Не сказать, что было какое-то резкое, однозначное и безвозвратное решение. Просто нам нужно было время разобраться в своих бытовых моментах, которые накопились за эти пять лет.

Неделю мы просто разговаривали. С федерацией, с Анжеликой Алексеевной, друг с другом, с родителями.

Возможность разойтись есть всегда. Самое главное — какой подход используем, что мы делаем для того, чтобы не разойтись или разойтись. Главное — результат: сейчас все хорошо, мы продолжаем кататься».

В начале августа Ангелопол запустил собственный мерч – коллекцию футболок, кепок и брелоков.

А чуть позже опубликовал фото с фигуристкой Полиной Усовой с подписью: «Любовь — это не знамя, ей уход нужен, как за растением❤️»

Затем добавил, обращаясь к подписчикам: «С Василисой у нас прекрасные отношения, она лучшая партнерша. Полина человек которого я люблю. Что бы вы не говорили, будет так, как решу я. Это мой выбор, это моя жизнь, смирись или умолкни».

Несколько дней назад Валерий неожиданно заявил в интервью, что они с Василисой были в отношениях: «Ну, мы поняли, что не подходим друг другу. Инициатива была не моя.

Я думаю, нам обоим было сложно, я не спрашивал у Василисы. Но мне было очень сложно, в первое время точно. Но потом как-то подутихло».

Дикая история от Кагановской: контракт, возмещение расходов и нежелание кататься в паре

И вот, за две недели до контрольных прокатов, пара объявила о распаде.

Первым отреагировал Ангелопол: «Никогда и никаких комментариев, я в жизни не скажу про эту ситуацию. Как мужик, я обязан оставить сор в избе. Если мой бывший тренер или бывшая партнерша захотят высказаться — это их выбор, я промолчу, всем всего самого наилучшего, искренне».

Главный тренер сборной Елена Чайковская подтвердила – решение о распаде пары было обоюдным.

Но вот ни Крылова, ни сама Кагановская с этим не согласны.

Сначала высказалась тренер: «Василиса и Валера больше не катаются вместе. Да, у ребят были конфликты летом, но мы их уладили и сейчас уже вроде не было никаких предпосылок, мы активно готовились к прокатам.

Но вот так вышло. Это было Валерино решение. Я как тренер совершенно не согласна с ним. С моей стороны было принято множество всевозможных попыток сохранить дуэт.

Валера в моей группе больше кататься не будет. Василиса остается кататься у меня в группе и на данный момент находится в поиске партнера».

А Василиса выдала длинный текст: «Дорогие друзья, как вы уже видели – нашей пары больше не существует. Это правда, это не фейк. И я хочу вам рассказать правду. Я никогда не выносила ссору из избы, но сейчас молчать не стану.

Все началось 4 июля: Валера мне сказал, что он не хочет со мной кататься. Причину я прекрасно знаю, он говорил ее своему другу и моей маме. И она никак не была связана с фигурным катанием. Она была, грубо говоря, личная. Подробности рассказывать не буду, так как считаю это неправильным.

Но на следующий день он изменил свое мнение и начал говорить, что не хочет кататься из-за того, что его не устраивает, как я тренируюсь. Рассказывал, что я его избиваю, что плохо работаю, что ужасно к нему отношусь и так далее. Мы с Анжеликой Алексеевной сделали все, что бы сохранить пару, и на какое-то время это получилось.

Мы все обговорили и готовились все это время к контрольным прокатам. Но три дня назад Валера принес на тренировку контракт и сообщил, что если я не подпишу его до 1 сентября, то он со мной кататься не будет. Контракт о том, что я должна взять его на полное обеспечение. Содержание вы можете сами посмотреть, я прикрепила фотографию.

Мы пытались поговорить, Анжелика Алексеевна предлагала другие разные решения, но Валера сказал, что это его условие, и только так он будет, переступая через себя, кататься со мной в паре. Ни я, ни моя семья, ни мой тренер, никто на таких условиях работать не собирался. Поэтому мы больше в паре не катаемся. И это не обоюдное решение, а решение только Валеры.

Но я благодарна за эти 5 лет. Было много хороших моментов и побед. Я многому научилась за эти годы. И я иду дальше. Я люблю свое дело и полна мотивации продолжать кататься, но уже с другим человеком».

Вот этот контракт:

Мощные запросы, не правда ли?

Причем это точно не выдумка Василисы – Крылова тоже подтверждает, что контракт был:

«В определенный момент Валера начал говорить, что готов кататься с Василисой на условиях письменного договора, в котором были бы прописаны определенные финансовые условия. Это было совершенно неприемлемо, и, конечно, она не захотела ничего подписывать».

Сразу появилась информация, что Ангелопол уже нашел новую партнершу (и, скорее всего, давно) – ей якобы станет его девушка Полина Усова.

Впрочем, сама Усова все опровергает: «Все, что пишут, это неправда. В данный момент я катаюсь с Михаилом Антоновым и расходиться с ним не собираюсь. Про личную жизнь комментировать не буду».

Хуже всего в этой ситуации Василисе – у Крыловой теперь еще есть Аннабель Морозова и Игорь Еременко, Ангелопол вряд ли бы ставил ультиматумы без готового варианта с другой партнершей, а вот Кагановской теперь будет непросто найти нового партнера, к тому же в самом начале сезона.

Так или иначе, но Россия лишилась еще одного сильного дуэта – похоже, в новом сезоне в танцах соревноваться будет почти некому.

В тексте использованы цитаты Матч ТВ, Спорт-Экспресс, ТАСС

Фото: РИА Новости/Александр Вильф