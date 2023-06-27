14 комментариев

До Олимпиады-2024 в Париже чуть больше года (они пройдут с 26 июля по 11 августа), с подготовкой много сложностей, и, кажется, проблем у организаторов только прибавляется.

Кажется, это уже классика для летних Игр, с которыми по масштабу и количеству вовлеченных людей (участников, гостей, организаторов) не сравнится ни одно событие.

Что происходит в Париже?

Бюджет раздулся «из-за непонимания организаторов», а еще не все деньги от спонсоров дошли

На днях аудиторы опубликовали доклад о подготовке Парижа к Олимпиаде-2024 – выводы получились не слишком оптимистичными.

За год до старта бюджет серьезно преувеличен по сравнению с заявленным изначально (3,4 млрд евро). Его повышали каждый год, и к концу 2022-го сумма перевалила за 4,4 млрд.

По мнению аудиторов, причиной послужило «недостаточное понимание организаторами сложности спецификаций МОК» . Проще говоря – организаторы (Cojo и Solideo) здорово недооценили объем и сложность работ, когда заявляли бюджет в 2017 году. Аудиторы опасаются, что бюджет еще подрастет, а вот с получением денег неясность – частные спонсоры тяжело идут на новые расходы.

До сих пор не заключен давно обещанный контракт с компанией Louis Vuitton, который должен принести в бюджет 140 млн евро. В целом от спонсоров не получено 337 млн евро – дойдут ли эти деньги, пока неизвестно.

К тому же, многое до сих пор не реализовано – к примеру, модернизация транспортной системы города (об этом ниже). Скорее всего, организаторы вынужденно урежут смету, отказывшись от некоторых планов. На нескольких объектах строительство движется с опозданием – речь об олимпийской деревне, поселке для СМИ и как минимум одной арене.

Еще аудиторы считают, что организаторы не смогли заключить достаточно контрактов с охранными агентствами, которые должны обеспечивать безопасность во время Игр: «Несмотря на все усилия Cojo и государства, существует реальный риск того, что несколько тендеров окажутся безрезультатными. Следует предвидеть вероятное обращение к силам внутренней безопасности и вооруженным силам страны для восполнения этого дефицита» .

Рейды полиции и сразу два расследования (растрата и контракты). МОК в курсе, но пока не нервничает

Все эти вопросы и проблемы привели к тому, что делом заинтересовалась французская полиция – неделю назад Центральное управление по борьбе с коррупцией, финансовыми и налоговыми преступлениями во Франции заглянуло в штаб-квартиру организаторов Олимпиады.

Это обыски в рамках двух расследований (их начали в 2017 и 2022 годах) по подозрению в незаконном заключении контрактов, связанных с Играми, а также в растрате общественных денег .

А в апреле 2021 года два отчета Французского антикоррупционного агентства (AFA) об организации Олимпиады указали на несколько возможных нарушений, включая «конфликт интересов, наносящий ущерб имиджу Игр».

О результатах рейда пока не сообщается, однако в полиции отметили, что организаторы Парижа-2024 охотно сотрудничали со следствием и не мешали обыскам. В МОК о ситуации знают – об этом комитет объявил во время недавнего заседания исполкома.

Хаос с транспортом – метро не справляется даже без Игр

Одна из главных проблем Олимпиады в Париже – транспортная система. О ее неготовности упоминали еще год назад, но с тех пор ничего не изменилось. Две новые ветки метро так и остались в планах и презентациях – их все же хотят построить, но к Олимпиаде точно не успевают.

Глава области Иль-де-Франс Валери Пекресс считает, что из-за Олимпиады город ждет транспортный коллапс.

«Мы предупреждали о чрезвычайных ситуациях, которые вызовут в метро события на олимпийских объектах. Например, на выходе с футбольного стадиона можно ожидать до 55 тысяч человек в час .

Сейчас существует консенсус в отношении маршрутного автобуса большой вместимости между Порт-Дофин и Ролан Гаррос, но его необходимо дополнить еще одним автобусом, который будет курсировать между Парком де Пренс и площадью Шарля де Голля», – говорит Пекресс.

Уже сейчас, за год до Олимпиады, хорошо видно, что парижское метро не готово к наплыву гостей со всего мира.

В середине июня в городе случилось ЧП: у женщины в дверях одной из станций застряла сумка, из-за чего на всей четвертой линии метрополитена включился сигнал тревоги. Сразу пять поездов встали на линии с закрытыми дверями – все переполненные. Два часа пассажиры провели в духоте и тесноте, пока проблема не решилась.

Позже на 90 минут встала вся 13-я линия метро – на этот раз из-за проблем с аппаратурой.

Транспортная администрация Парижа начала расследование – в городе сразу возникли опасения, что так же будет в метро во время Олимпиады. Ожидается, что за время Игр в Париж со всего мира приедут около 10 млн гостей, а метрополитен и так постоянно перегружен, плюс оборудование там в основном устаревшее .

К Олимпиаде закупили 37 новых поездов (на 860 млн евро) и намерены нанять почти 7 тысяч сотрудников транспортной системы, но пока нет уверенности, что это закроет все проблемы.

К началу Игр в Париже даже хотят запустить аэротакси – проект представили, но пока не совсем понятно, как это сработает в реалиях Олимпиады.

Мест всем не хватает – выселяют студентов, а бездомных увозят за город

Помимо гостей организаторам предстоит разместить множество сотрудников самой Олимпиады – и здесь тоже есть вопросы. Выяснилось, что всем мест не хватает – тогда из общежитий выселили студентов.

«Мы узнали об этом из коммюнике, опубликованного в твиттере, где было написано: «Вследствие просьбы, поступившей нам от комитета Олимпийских игр, вас выселяют», – ни больше ни меньше!»

Это вопиющее презрение, которое в более широком смысле отражает презрение правительства в отношении людей . Для Франции, которая претендует на то, что может организовать такое событие, как Олимпийские игры, не иметь возможности разместить людей и выставлять на улицу студентов недостойно. Это показывает ее недееспособность.

Студентов ставят в тупиковое положение в плане возможности поработать и даже учиться, потому что многие в летний период пересдают экзамены. Это возмутительно, что из-за нехватки жилья можно вот так прийти и выставить таких студентов, как я, на улицу. Летом большинство из нас работает, чтобы удовлетворить основные потребности. И мы также не сможем насладиться Олимпийскими играми», – рассказал глава студенческих профсоюзов Парижа Ричи Тибо.

Выселение коснется 12 общежитий Парижа и затронет 3,2 тысячи студентов. Причем ни государство, ни организаторы Игр не предложили студентам альтернативу.

При этом власти Франции продолжают массово выселять за пределы города бездомных – в первую очередь для того, чтобы освободить самые дешевые хостелы Парижа для туристов. Услугами таких хостелов, как правило, как раз и пользуются бездомные и мигранты.

Власти Франции намерены построить специальные места для размещения бездомных и мигрантов за пределами Парижа, но пока это только планы.

Во Франции не рады дорогим билетам и опасаются проблем

Недавно проведенный опрос показал, что жители Франции уже не так оптимистично настроены по поводу будущей Олимпиады. Большинство до сих пор одобряет ее проведение (58%), но все же процент упал – в прошлом году одобряющих было 76%.

Главными проблемами Игр опрошенные называют слишком дорогие билеты на соревнования, а также «чувство общей неготовности страны к Олимпиаде всего за год до ее начала».

64% опрошенных признались, что волнуются за свою безопасность во время Игр, почти столько же считают, что будут проблемы с транспортом, а 71% опасаются, что Олимпиада нанесет вред окружающей среде .

Однако министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера считает, что люди просто привыкли во всем винить Олимпийские игры, тем самым не обращая внимания на другие неприятности:

«Мы не должны делать Олимпиаду козлом отпущения всех наших разочарований. Важно не искажать факты и не обвинять Олимпийские игры во всех наших социальных проблемах. Я не хочу, чтобы мы все перепутали. Мы не можем обвинять Олимпиаду во всех проблемах общества».

Фото: globallookpress.com/IMAGO/Jonathan Rebboah, Panoramic/ZUMAPRESS.com, Michel Stoupak/ZUMAPRESS.com, IMAGO/www.imago-images.de, Vincent Isore/Keystone Press Agency