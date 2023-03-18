65 комментариев

Прокат-рефлексия Медведевой о проигранной Олимпиаде: слезы Тарасовой, живой вокал и неловкий разговор с Хрусталевым
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева выступила с новым номером на турнире шоу-программ «Русский вызов» в Москве. И это отсылка к ключевому моменту в ее спортивной карьере.
Медведева заранее попросила помощи у болельщиков, которые придут на шоу: во время ее выступления светить экранами телефонов, а еще – подпевать в определенный момент.
Номер Жени начался с фрагмента ее произвольной программы на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане – на экране показали ее оценки и эмоции Татьяны Тарасовой и Александра Гришина в прямом эфире.
Да, тот самый момент, когда Медведева проиграла Алине Загитовой золото Олимпиады.
Гришин: Итог, итог, пожалуйста.
Тарасова: Пожалуйста…
Гришин: Евгения Медведева – браво просто! Серебро.
Тарасова: Здесь не то место, где кого-то жалеют. Это было чемпионское катание.
Гришин: Плачет. Плачет Евгения Медведева. Я еще никогда не видел ее плачущей, никогда.
День, когда фигурка раскололась: Медведева проиграла Олимпиаду, Тарасова плакала в эфире и называла Загитову малОй
А затем на льду появилась певица Mia Boyka – она исполнила песню «Высоко». Во время припева на льду высветились слова – получилось такое караоке для зрителей.
«Высоко, высоко, и расправив крылья, взлетим высоко».
А на трибунах тем временем зажгли надпись «Высоко» и большие крылья.
После проката Женя рассказала, как ей удалось привлечь Mia Boyka для выступления: «Нас с Мией объединил один проект интересный на телевидении и с тех времен мы постоянно на связи, дружим, работаем вместе».
А потом состоялся вот такой диалог с ведущим Дмитрием Хрусталевым:
– Мне кажется номер получился очень...
– Номер очень получился! Мы поняли, что этот номер – это сиквел. Продолжение того, что было. В начале номера мы увидели эпизод с Олимпийских игр, когда ты не заняла то место, которое должна была занять.
– Сначала мы выбрали песню, потом уже появился концепт. Я сначала была немного против, но потом прониклась идеей. Все-таки это мое прошлое и в нем нет ничего печального и ужасного, это самое главное.
Но кажется, что бы ни говорила Медведева – то серебро ее до сих пор не отпустило.
Ну а сегодня у Жени не будет и серебра – судьи поставили ей 17,41 балла, это место даже не в топ-10. Медведева только разочарованно помахала рукой, когда увидела оценки.
А вы согласны с оценками?
Шедевр и посредственный плагиат
А номер сплошная спекуляция, песня тоже слабая, единственный прыжок едва не завалила… в общем правильно, что не в 10ке. Судьи молодцы, не повелись
Здесь каждому достаётся, кроме самых маленьких, но станут постарше, и им достанется))