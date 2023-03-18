65 комментариев

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева выступила с новым номером на турнире шоу-программ «Русский вызов» в Москве. И это отсылка к ключевому моменту в ее спортивной карьере.

Медведева заранее попросила помощи у болельщиков, которые придут на шоу: во время ее выступления светить экранами телефонов, а еще – подпевать в определенный момент.

Номер Жени начался с фрагмента ее произвольной программы на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане – на экране показали ее оценки и эмоции Татьяны Тарасовой и Александра Гришина в прямом эфире.

Да, тот самый момент, когда Медведева проиграла Алине Загитовой золото Олимпиады.

Гришин: Итог, итог, пожалуйста.

Тарасова: Пожалуйста…

Гришин: Евгения Медведева – браво просто! Серебро.

Тарасова: Здесь не то место, где кого-то жалеют. Это было чемпионское катание.

Гришин: Плачет. Плачет Евгения Медведева. Я еще никогда не видел ее плачущей, никогда.

А затем на льду появилась певица Mia Boyka – она исполнила песню «Высоко». Во время припева на льду высветились слова – получилось такое караоке для зрителей.

«Высоко, высоко, и расправив крылья, взлетим высоко».

А на трибунах тем временем зажгли надпись «Высоко» и большие крылья.

После проката Женя рассказала, как ей удалось привлечь Mia Boyka для выступления: «Нас с Мией объединил один проект интересный на телевидении и с тех времен мы постоянно на связи, дружим, работаем вместе».

А потом состоялся вот такой диалог с ведущим Дмитрием Хрусталевым:

– Мне кажется номер получился очень...

– Номер очень получился! Мы поняли, что этот номер – это сиквел. Продолжение того, что было. В начале номера мы увидели эпизод с Олимпийских игр, когда ты не заняла то место, которое должна была занять.

– Сначала мы выбрали песню, потом уже появился концепт. Я сначала была немного против, но потом прониклась идеей. Все-таки это мое прошлое и в нем нет ничего печального и ужасного, это самое главное.

Но кажется, что бы ни говорила Медведева – то серебро ее до сих пор не отпустило.

Ну а сегодня у Жени не будет и серебра – судьи поставили ей 17,41 балла, это место даже не в топ-10. Медведева только разочарованно помахала рукой, когда увидела оценки.

А вы согласны с оценками?