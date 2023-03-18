65 комментариев

Stream of Consciousness
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Прокат-рефлексия Медведевой о проигранной Олимпиаде: слезы Тарасовой, живой вокал и неловкий разговор с Хрусталевым

женское катание женское катание
Алина Загитова Алина Загитова
Евгения Медведева Евгения Медведева
Татьяна Тарасова Татьяна Тарасова
Открытый турнир по шоу-программам
Пхенчхан-2018 Пхенчхан-2018
Фигурное катание Фигурное катание

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева выступила с новым номером на турнире шоу-программ «Русский вызов» в Москве. И это отсылка к ключевому моменту в ее спортивной карьере.

Медведева заранее попросила помощи у болельщиков, которые придут на шоу: во время ее выступления светить экранами телефонов, а еще – подпевать в определенный момент.

Номер Жени начался с фрагмента ее произвольной программы на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане – на экране показали ее оценки и эмоции Татьяны Тарасовой и Александра Гришина в прямом эфире. 

Да, тот самый момент, когда Медведева проиграла Алине Загитовой золото Олимпиады.

Гришин: Итог, итог, пожалуйста.

Тарасова: Пожалуйста…

Гришин: Евгения Медведева – браво просто! Серебро.

Тарасова: Здесь не то место, где кого-то жалеют. Это было чемпионское катание.

Гришин: Плачет. Плачет Евгения Медведева. Я еще никогда не видел ее плачущей, никогда.

День, когда фигурка раскололась: Медведева проиграла Олимпиаду, Тарасова плакала в эфире и называла Загитову малОй

А затем на льду появилась певица Mia Boyka – она исполнила песню «Высоко». Во время припева на льду высветились слова – получилось такое караоке для зрителей.

«Высоко, высоко, и расправив крылья, взлетим высоко».

А на трибунах тем временем зажгли надпись «Высоко» и большие крылья.

После проката Женя рассказала, как ей удалось привлечь Mia Boyka для выступления: «Нас с Мией объединил один проект интересный на телевидении и с тех времен мы постоянно на связи, дружим, работаем вместе».

А потом состоялся вот такой диалог с ведущим Дмитрием Хрусталевым:

– Мне кажется номер получился очень...

– Номер очень получился! Мы поняли, что этот номер – это сиквел. Продолжение того, что было. В начале номера мы увидели эпизод с Олимпийских игр, когда ты не заняла то место, которое должна была занять.

– Сначала мы выбрали песню, потом уже появился концепт. Я сначала была немного против, но потом прониклась идеей. Все-таки это мое прошлое и в нем нет ничего печального и ужасного, это самое главное.

Но кажется, что бы ни говорила Медведева – то серебро ее до сих пор не отпустило.

Ну а сегодня у Жени не будет и серебра – судьи поставили ей 17,41 балла, это место даже не в топ-10. Медведева только разочарованно помахала рукой, когда увидела оценки.

А вы согласны с оценками?

5 лет победе Загитовой на Олимпиаде. Как мы ее предсказали и как вы были шокированы серебром Медведевой

65 комментариев

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*** Monik ***
Ответ Ostinato
Стырили идею ПП Валиевой, вот что я думаю о номере Жени. Но если Валиевой в ее произволке хочется сочувствовать, то Женя смотрелась нелепо. Плюс номер Камилы даже без новостных вставок понятно о чем, а убери видео из номера Жени и никто не поймёт, что она катает личную олимпийскую трагедию.
Согласна, даже сравнивать эти два номера смешно.
Шедевр и посредственный плагиат
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*** Monik ***
И вот этим платьем хвасталась медведева?? Даже искусственный интеллект подвел 😅
А номер сплошная спекуляция, песня тоже слабая, единственный прыжок едва не завалила… в общем правильно, что не в 10ке. Судьи молодцы, не повелись
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Светлана Иванова
Ответ ЮИ
Начало ужасно. Мне было за Женю стыдно в этот момент. Могу предположить, что ТАТ тоже могло быть неловко. Хрусталев сделал ещё хуже, хотя казалось, что некуда.
Не говорите, сколько можно, ну сколько! Она сама не понимает, как выглядит, что ли...
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lepestok
Ответ ретроградный меркурий
Да и Камиле эту тему не стоило брать
ну там хоть понятно - трагедия, боль еще не утихла. А Женя могла скатать другую программу и смотрелось бы гораздо лучше
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Oleg152762
В одном ошибался точно - что на турнире будут перетягивать внимание на Загитову и Медведеву. Но девушки, честно говоря, не впечатлили. Не совсем понял их номера.
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Pentrak
Ответ Блинчик
Очень жаль, что Юзик не умеет ни с кем дружить, а то позвал бы Евгению в своё следующее шоу, собрали бы себе пьедестал и вручили бы друг другу золотые хэнд-мэйд медальки. И был бы хэппи-энд.
У Женька уже есть такая медаль. У подъезда вручали.
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Alla Lemechkova-Toivonen
Ответ Тамара Капырина
чем плоха фигура Медведевой? я не её фанат как, у Алины более широкая кость даже.
Я не писала что она плохая, не приписывайте лишнего. Отсутствие талии и такой фасон еще более это подчеркивает - стиль «баба на чайнике» вообще мало кому идет. У Алины в подобном фасоне была подчеркнута талия и пропорции фигуры и платья другие.
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рогальлевицкая
Лучше бы Цирк дю Солей откатала. Шикарная программа.
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ретроградный меркурий
Ответ lepestok
смотрится вторично. После Камилы эту тему не стоило брать.
Да и Камиле эту тему не стоило брать
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Тамара Капырина
Ответ Alla Lemechkova-Toivonen
У Алины кстати такого же типа но длина и разница в фигурах сказывается в пользу Алины (ну и образ такого платья у Алины требует)
чем плоха фигура Медведевой? я не её фанат как, у Алины более широкая кость даже.
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Александр Шульгин
Ответ Delirium
Ну что, делаем ставки: был ли это последний крик души Е.Медведевой о неполученном золоте, или скоро нас ждет еще одна серия?!!
это не закончится никогда
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Александр Шульгин
Откровенно плохая программа. Жене надо наконец успокоится и отпустят то что было 5 лет назад.
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papadok
Ответ Raduga
Вы это не переживали. Вам не понять.
Каждый из нас что-то переживал, откуда Вы знаете, чьи переживания угоднее Богу? Попытка спекульнуть на трагедии, которая многими за таковую не воспринимается, не удалась. Придется переквалифицироваться в управдомы (с).
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Блинчик
Очень жаль, что Юзик не умеет ни с кем дружить, а то позвал бы Евгению в своё следующее шоу, собрали бы себе пьедестал и вручили бы друг другу золотые хэнд-мэйд медальки. И был бы хэппи-энд.
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Тайга86
Ответ unknownman
Перед 2018 у Медведевой было два золотых сезона, это да. Но с тех пор прошло уже 5 лет и за это время появилось много других прекрасных фигуристок, которые и сильнее технически и не хуже по хореографии. Сейчас даже аутсайдеры юниорского первенства России катают программы по сложности как у Медведевой или выше. Пора бы уже Медведевой понять, что она не пуп земли и не какая-то уникальная фигуристка, которая непременно должна была взять золото олимпиады. Ее предел на той олимпиаде был - серебро, и она его взяла, и за это нужно быть благодарной, ведь могла вообще не попасть на игры из-за травмы или, как Валиева, оказаться четвертой, в жизни спортсменов всякое происходит.
Безусловно, но мы не роботы, нам нельзя нажать на кнопку и перепрограммировать.
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Блинчик
Надо было полностью перекатать ОИ-программу! В этом году такие перекатки в тренде.
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Агент Картер
Номер вообще понравился и платье тоже. Но соглашусь со многими что без либретто было бы куда лучше. А нарезку с Олимпиады тем более не стоило брать. Тем более что такая же идея была в этом году у Камилы. И ее очень многие болельщики ФК сочли очень спорной.
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Raduga
Ответ papadok
Большинство нормальных людей давно забыли ту историю. Изобрази Евгения что-нибудь позитивное, я думаю, и оценка была бы выше. Если честно, болел за нее, по раздаваемым до шоу авансам рассчитывал на большее.
Вы это не переживали. Вам не понять.
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unknownman
Ответ Тайга86
Ну вообще если бы ей было 15 лет, а до этого она не прошла 2 золотых сезона, возможно ей было бы легче тогда. Как было бы Алине не возьми она золота. А вот на ЧМ-19 у Алины и случилась ее Олимпиада, и второе место для неё было бы очень грустным…Реакцию ее мы все видели на фгп. Это обидно, да, очень…
Перед 2018 у Медведевой было два золотых сезона, это да. Но с тех пор прошло уже 5 лет и за это время появилось много других прекрасных фигуристок, которые и сильнее технически и не хуже по хореографии. Сейчас даже аутсайдеры юниорского первенства России катают программы по сложности как у Медведевой или выше. Пора бы уже Медведевой понять, что она не пуп земли и не какая-то уникальная фигуристка, которая непременно должна была взять золото олимпиады. Ее предел на той олимпиаде был - серебро, и она его взяла, и за это нужно быть благодарной, ведь могла вообще не попасть на игры из-за травмы или, как Валиева, оказаться четвертой, в жизни спортсменов всякое происходит.
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Анна Минакова
ужас 🙈 психолога надо человек до сих пор думает об этом и у Ками номер своровали
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шампион
День сурка
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papadok
Большинство нормальных людей давно забыли ту историю. Изобрази Евгения что-нибудь позитивное, я думаю, и оценка была бы выше. Если честно, болел за нее, по раздаваемым до шоу авансам рассчитывал на большее.
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Vasily Ivanov
Люди давно уже обозначили , что Медведева с этой психологической травмой будет до конца своих дней ....ничего удивительного и интересного ....даже на фоне "Мурлин Мурло "....
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Alla Lemechkova-Toivonen
Ответ Alla Lemechkova-Toivonen
Ужасное платье из серии «баба на чайнике»
У Алины кстати такого же типа но длина и разница в фигурах сказывается в пользу Алины (ну и образ такого платья у Алины требует)
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Tanzoli*
Ответ Мадина Уйгурова
Комментарий удален модератором
А вы на ветки АЗ заходили вообще? Вчера был сплошной хейт по поводу оговорки, сегодня в основном все пишут, что номер плохой. Чего тут про-загитовского?
Здесь каждому достаётся, кроме самых маленьких, но станут постарше, и им достанется))
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