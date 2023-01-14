«Это был наезд на нашу страну и бедную девушку-подростка». В России радуются оправданию Валиевой

Дисциплинарный комитет РУСАДА оправдал Камилу Валиеву по допинговому делу – в решении говорится, что спортсменка нарушила правила, но не признана виновной.

Это дело еще далеко от завершения (окончательно решать будет Спортивный арбитражный суд) и ясности в нем не прибавилось, но в России уже ликуют и ждут, когда нашим фигуристам вручат золотые медали командного турнира Олимпиады-2022 в Пекине.

Вот самые яркие цитаты.

• Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поддержала решение: «Есть все же справедливость в этом мире. И люди приличные есть, которые приняли такое решение. Надеюсь, что теперь наши ребята получат золотые медали.

Полностью поддерживаю инициативу РУСАДА. Нужно отстаивать правду! WADA будет апеллировать это решение? Они с этим не согласны, это понятно. Мы должны быть к этому готовы».

• А вот заслуженный тренер России Александр Жулин настроен не так оптимистично: «Ну и что, что РУСАДА оправдала? WADA же не оправдала Валиеву. Не знаю, чего ожидать дальше. Ничему верить нельзя. Хоть какая-то позитивная новость появилась на протяжении года. Будем надеяться».

• Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев как всегда красноречив: «Еще летом говорил: не может 15-летняя фигуристка быть в чем-то виноватой. Не идиоты же тренеры, чтобы чемпионке Европы и мира что-то давать скушать! В команде Этери Георгиевны Тутберидзе мудрейшие люди и опытные тренеры.

Был явный наезд на нашу страну и бедную девушку-подростка. И говорили: «Не стыдно обманывать ребенка?» Это они ее терроризировали своей клеветой. И не случайно Камила стала лучшей спортсменкой года. Она пример всей нашей спортивной молодежи. Валиева бьется, как наши ребята на передовой, за нашу страну!

WADA хочет подать апелляцию? А их жаба душит. Посмотрите их отношение к нам со всех сторон. Может инициаторами была Украина или наши конкуренты по фигурному катанию.

Но то, что наши девчонки самые лучшие – это видит весь мир, без нашего спорта никому неинтересен международный спорт. Об этом говорят телевизионные компании, которые не хотят приезжать снимать соревнования, где нас нет. Все решают деньги!»

Хотя аннулирование результата чемпионата России Лайшева не порадовало: «Это дешевое заигрывание РУСАДА с WADA и CAS. Они хотят немного прикормить зверя. Нужно было биться за Камилу до конца. Она чистый, честный человек».

• Депутат Госдумы и трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина считает, что в проваленном допинг-тесте виновата не спортсменка: «Хорошая новость. Мы все говорили, что в ситуации, в которой оказалась Валиева, она не виновна. И если были какие-то претензии к допинг-пробе, то это ответственность тренера, врача и родителей.

Давайте дождемся дальнейших решений. А потом уже будем смотреть, отдадут ли нашим ребятам медали Олимпийских игр.

Мне кажется, что на Камилу давит не только то, что в ее организме обнаружили запрещенные препараты, но и что от решения зависит судьба командных медалей. Когда медаль только твоя – это одно, а когда касается всего коллектива – совершенно иное. Давление в десять раз больше».

• Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова назвала Камилу легендой: «Чисто психически, внутренне это все было уже давно. Валиева за это время стала легендарной спортсменкой, и все это уже мышиная возня.

Было и так понятно, что Камила – неординарная спортсменка, но за все эти жуткие перипетии, которые с ней случились, она так окрепла и выросла, что стала просто бойцом.

Прекрасная спортсменка. Дай Бог, чтобы ей не испортили карьеру. Боюсь сглазить даже. Давайте дождемся окончательных результатов и посмотрим, куда это все выльется. Держим пальцы скрещенными».

• Председатель комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев верит, что даже при апелляции в CAS все будет хорошо: «Мы приветствуем решение дисциплинарного комитета РУСАДА.

Уверен, что за таким решением стоит серьезно подкрепленное мотивировочное решение. И в CAS такая профессиональная организация, как РУСАДА, должна будет иметь серьезную юридическую позицию».

В тексте использованы цитаты ТАСС, «Матч ТВ», «Спорт-Экспресс», «Чемпионат.com», Sport24, Metaratings.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Владимир Песня, Алексей Никольский, Алексей Филиппов