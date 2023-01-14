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«Это был наезд на нашу страну и бедную девушку-подростка». В России радуются оправданию Валиевой

Александр Жулин Александр Жулин
допинг
сборная России сборная России
Наталья Бестемьянова Наталья Бестемьянова
Ирина Роднина Ирина Роднина
Татьяна Тарасова Татьяна Тарасова
Камила Валиева Камила Валиева
РУСАДА РУСАДА
Ренат Лайшев Ренат Лайшев
Фигурное катание Фигурное катание

Дисциплинарный комитет РУСАДА оправдал Камилу Валиеву по допинговому делу – в решении говорится, что спортсменка нарушила правила, но не признана виновной.

Это дело еще далеко от завершения (окончательно решать будет Спортивный арбитражный суд) и ясности в нем не прибавилось, но в России уже ликуют и ждут, когда нашим фигуристам вручат золотые медали командного турнира Олимпиады-2022 в Пекине.

Вот самые яркие цитаты.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поддержала решение: «Есть все же справедливость в этом мире. И люди приличные есть, которые приняли такое решение. Надеюсь, что теперь наши ребята получат золотые медали.

Полностью поддерживаю инициативу РУСАДА. Нужно отстаивать правду! WADA будет апеллировать это решение? Они с этим не согласны, это понятно. Мы должны быть к этому готовы».

• А вот заслуженный тренер России Александр Жулин настроен не так оптимистично: «Ну и что, что РУСАДА оправдала? WADA же не оправдала Валиеву. Не знаю, чего ожидать дальше. Ничему верить нельзя. Хоть какая-то позитивная новость появилась на протяжении года. Будем надеяться».

Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев как всегда красноречив: «Еще летом говорил: не может 15-летняя фигуристка быть в чем-то виноватой. Не идиоты же тренеры, чтобы чемпионке Европы и мира что-то давать скушать! В команде Этери Георгиевны Тутберидзе мудрейшие люди и опытные тренеры.

Был явный наезд на нашу страну и бедную девушку-подростка. И говорили: «Не стыдно обманывать ребенка?» Это они ее терроризировали своей клеветой. И не случайно Камила стала лучшей спортсменкой года. Она пример всей нашей спортивной молодежи. Валиева бьется, как наши ребята на передовой, за нашу страну!

WADA хочет подать апелляцию? А их жаба душит. Посмотрите их отношение к нам со всех сторон. Может инициаторами была Украина или наши конкуренты по фигурному катанию.

Но то, что наши девчонки самые лучшие – это видит весь мир, без нашего спорта никому неинтересен международный спорт. Об этом говорят телевизионные компании, которые не хотят приезжать снимать соревнования, где нас нет. Все решают деньги!»

Хотя аннулирование результата чемпионата России Лайшева не порадовало: «Это дешевое заигрывание РУСАДА с WADA и CAS. Они хотят немного прикормить зверя. Нужно было биться за Камилу до конца. Она чистый, честный человек».

Депутат Госдумы и трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина считает, что в проваленном допинг-тесте виновата не спортсменка: «Хорошая новость. Мы все говорили, что в ситуации, в которой оказалась Валиева, она не виновна. И если были какие-то претензии к допинг-пробе, то это ответственность тренера, врача и родителей.

Давайте дождемся дальнейших решений. А потом уже будем смотреть, отдадут ли нашим ребятам медали Олимпийских игр.

Мне кажется, что на Камилу давит не только то, что в ее организме обнаружили запрещенные препараты, но и что от решения зависит судьба командных медалей. Когда медаль только твоя – это одно, а когда касается всего коллектива – совершенно иное. Давление в десять раз больше».

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова назвала Камилу легендой: «Чисто психически, внутренне это все было уже давно. Валиева за это время стала легендарной спортсменкой, и все это уже мышиная возня.

Было и так понятно, что Камила – неординарная спортсменка, но за все эти жуткие перипетии, которые с ней случились, она так окрепла и выросла, что стала просто бойцом.

Прекрасная спортсменка. Дай Бог, чтобы ей не испортили карьеру. Боюсь сглазить даже. Давайте дождемся окончательных результатов и посмотрим, куда это все выльется. Держим пальцы скрещенными».

• Председатель комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев верит, что даже при апелляции в CAS все будет хорошо: «Мы приветствуем решение дисциплинарного комитета РУСАДА.

Уверен, что за таким решением стоит серьезно подкрепленное мотивировочное решение. И в CAS такая профессиональная организация, как РУСАДА, должна будет иметь серьезную юридическую позицию».

РУСАДА оправдало Валиеву по допинг-делу! Это что, финал истории?

В тексте использованы цитаты ТАСС, «Матч ТВ», «Спорт-Экспресс», «Чемпионат.com», Sport24, Metaratings.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Владимир Песня, Алексей Никольский, Алексей Филиппов

27 комментариев

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sergey-ld
Получается, что сами девушку и сдали? тогда чему радуемся?
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Gemma157
Ну после этого грешно будет смеяться над астмой у норвежских лыжников 😆
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bellyashe
ой девачку-красавицу обидели, ана жи ребенак
фу, до тошноты уже такие оправдания.
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Сергей Орлов
Вменяемые люди не радуются.
+3
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Zhuuuzhik
Товарищи, которые пишут про то, что это единичный случай. В допинг-кейсах это, как бы, распространённое явление - единичный случай. Если бы у конкретного спортсмена находили бы допинг на каждом старте, и при этом он продолжал соревноваться, это было бы как минимум странно.

Впрочем, странно и так воодушевляться до решения КАС.
+2
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Так говорил Батистута
Ответ Denkaaaa
РУСАДА молодец,выиграли время,чтобы выставить допингистку народной героиней. до чего дошли допинг оправдываем,да возможно это был единичный случай принятия допинга, но все таки он был.
Если это был случай принятия допинга, то точно не единичный, этот препарат не имеет в таком случае смысла. И вряд ли одной Валиевой.
+6
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+4
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AAPolyansky
Ответ chicharitto
может потому что эту новость могут читать русскоговорящие в дугих странах? м?
но пишет же редактор российского СМИ. и это издание для россиян а не для русскоязычных за рубежом
0
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-5
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Ковид 07.10.52
Смешно...факт нарушения установили, а все радуются какому-то оправданию...так дитя несовершеннолетняя и не может быть виноватой апреоре....но надо в любом положении кричать ура...так сверху указали.холопам, по Пугачевой....
+11
-2
+9
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Так говорил Батистута
Ответ Активист
Мне вот другое интересно: уже почти год прошел, и до сих пор тренерский штаб ни разу не заявил, что для них использование допинга является недопустимым. Неужели для них это норма? Думаю, в какой-то степени это вполне может косвенно повлиять на решение CAS.
Они вместо этого, вместо хотя бы одного заявления за год выкатили программу с обиженным капюшоном. Дерзкие и смелые.
+12
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chicharitto
Ответ AAPolyansky
а почему "в России", а не "в нашей стране"?
может потому что эту новость могут читать русскоговорящие в дугих странах? м?
+2
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bengalsckyzh
РУСАДА ничего не решает.
+3
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Melnikov1968
Когда в заголовке читаешь слово «наезд», не имеет значения, что написано в статье. Весь этот жаргон из мира «братков» 90-х. И страной управляют такие же блатные.
+4
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chicharitto
так, секунду. РОССИЙСКИЙ комитет признал российскую спортсменку невиновной. и что? вроде как спортсмены соревнуются на мировом уровне, а там это решение ну как бы очевидно и не то что бы весомо..
+3
0
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Denkaaaa
РУСАДА молодец,выиграли время,чтобы выставить допингистку народной героиней.
до чего дошли допинг оправдываем,да возможно это был единичный случай принятия допинга, но все таки он был.
+14
-6
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Denkaaaa
серьезно?уже радуются?а не рано ли?все равно окончательное решение вынесит именно CAS.
РУСАДА не может сказать последнее слово.РУСАДА не имеет принципе никакого статуса в этом плане.
праздник раньше времени.
+7
-1
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Активист
Мне вот другое интересно: уже почти год прошел, и до сих пор тренерский штаб ни разу не заявил, что для них использование допинга является недопустимым. Неужели для них это норма? Думаю, в какой-то степени это вполне может косвенно повлиять на решение CAS.
+13
-5
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Manowar66
допингистку оправдали, я понимаю конечно что все жрут, но йохауг по честному отсидела
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AAPolyansky
Ответ Sgi
Пилясов, ее оправдали только в России… еще ничего не закончено.
я в сказал это только начало истории, но далеко не конец
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AAPolyansky
Ответ JSV
Детский сад устроили. Валиеву оправдали в силу возраста только. Кто-то все-равно должен будет ответить за это. Тем более это не гарантирует никаких медалей., поскольку факт присутствия допинга был и с вероятностью 99% результаты аннулируют.
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Роман Волков
Я думаю мы Хорошо Аргументировали свою позицию.
Не принять её они не смогут, так как не принять значит сказать, что мы не верим ни одному вашему слову, ни одному вашему следователю!
Но все кто вёл дело работали с ихнего разрешения.
Они вынуждены будут принять результаты расследования!
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vatto
короче все ясно...как обычно в раше олимпийский чемпион только на территории рф....мы это проходили...срочно выдать премии всем...холопам ликовать..
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AAPolyansky
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Runaldos
Валиева – настоящий чемпион
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Lapo Elkann
КАС тоже оправдает. Все будет хорошо.
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SS19
Ответ Sgi
Пилясов, ее оправдали только в России… еще ничего не закончено.
Это как олимпийский чемпион на территории России ))))
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