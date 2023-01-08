Клэбо – хозяин «Тур де Ски»: почти все рекорды у него, и это не только из-за отстранения России

Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо без проблем выиграл «Тур де Ски»-2023 – пожалуй, эта многодневка запомнится ему особенно.

«Тур де Ски»-2023 подарил пачку рекордов для Клэбо – он побил сразу три достижения (по числу выигранных этапов за все годы, по победам подряд и по количеству побед на одном «Туре»).

Пока непокоренным остался только один рекорд – по числу итоговых побед на многодневке.

Йоханнес побеждал уже трижды (а всего участвовал 4 раза – только в сезоне-2019/20 закончил третьим), до повторения рекорда Дарио Колоньи и Юстины Ковальчик ему нужно выиграть еще один раз.

И еще несколько лыжников взяли «Тур» по разу

У такого победного страйка Клэбо несколько причин.

1) Конкуренция в этом году ниже, ведь на «Туре» нет главных конкурентов Йоханнеса и вообще всех норвежцев – сборной России. Те же Александр Большунов и Сергей Устюгов могли бы помешать Клэбо если не выиграть общий зачет, то хотя бы недобрать рекордов.

А без россиян у Йоханнеса попросту не осталось соперников (даже среди товарищей по команде) – это было особенно заметно по гонке преследования на 20 км, когда бороться с норвежцем никто не пытался.

Симен Хегстад Крюгер, от которого ожидали прорыва на этой многодневке, тоже ничего противопоставить Йоханнесу не смог, хоть и выиграл финальный забег, отыграв у Клэбо 45 секунд.

Главным конкурентом Клэбо считался финский лыжник Ииво Нисканен, но он снялся по ходу третьего этапа.

2) Формат многодневки идеально подходит для лыжников вроде Йоханнеса. Хотя в этом году общий километраж «Тура» увеличился по сравнению с прошлым (65 км против 55 – это без учета спринтов), плюс на один этап длиннее.

Но если сравнить хотя бы с «Тур де Ски»-2017, когда победил Устюгов, то разница все равно заметна – тогда были те же 7 этапов, но уже в 79 км длиной. А в 2021-м, когда победил Большунов, протяженность многодневки составила 85 км.

Хотя даже тогда формат упростили – в 2011 и 2012 годах лыжники бежали больше сотни километров в общей сложности, было по 8 и 9 этапов, скиатлоны и гонки по 30 км.

Нынешний же формат идеально подходит для спринтеров, и общий зачет этого «Тура» отличный показатель: 32-летний спринтер Федерико Пеллегрино занял четвертое итоговое место (хотя, справедливости ради, он был неплох и на горе – финишировал восьмым), а Синдре Бьорнестад Скар до предпоследнего этапа держался в топ-5.

Да, дистанционных гонок по-прежнему больше (5 против 2 спринтов), но они стали короче, а на традиционных для «Тура» трассах (вроде Оберстдорфа) сложно делать отрывы. Масс-старты почти всегда заканчиваются финишем в толпе, где спринтеры регулярно разыгрывают медали.

Единственным реальным испытанием остается финал с подъемом на Альпе Чермис, хотя и он в последние сезоны упростился – стал масс-стартом, а не гонкой преследования.

3) Но третья причина все же главная – Йоханнес действительно настолько силен. Он с каждым сезоном прибавляет в дистанционных гонках, а в спринтах у него по-прежнему нет конкурентов.

Даже если бы Большунов и остальные участвовали в этом «Туре», далеко не факт, что всерьез помешали бы Клэбо.

То же касается и общего зачета – Йоханнес подтянулся и в забеге в гору, ведь в прошлом году он финишировал пятым в масс-старте, опередил даже Большунова. А сейчас стал шестым – да, проиграл мощным дистанционщикам Крюгеру, Холунну и Рете, но не посыпался и четко контролировал гонку.

Тренер сборной Юрий Бородавко тоже призывает не умалять достижения норвежца: «Такое нужно воспринимать по факту достижения. Есть там Большунов, другие, или их нет. Что тут можно сказать, Клэбо на сегодняшний день сильнейший лыжник и доказывает это.

Наши ребята навязали бы борьбу. Но самое неблагодарное дело в том, что, начиная со слова «если», можно договориться черт знает до чего. Давайте просто воспримем это достижение Клэбо. Когда будет очная борьба, тогда и проверим. А так – это все пустые слова».

Большунов тоже выиграл второй для себя «Тур де Ски» в отсутствие норвежцев – об этом и сейчас вряд ли кто вспомнит, а со временем этот факт вообще забудется. Так же будет и с третьей победой Йоханнеса.

Ждать возвращения старого формата «Тур де Ски» точно не стоит: после уравнивания дистанций у мужчин и женщин это почти нереально, так как у лыжниц в этом году и так получилась самая тяжелая и длинная (по километражу) многодневка в истории – увеличивать снова вряд ли станут.

Так что у Клэбо отличные перспективы для новых рекордов – с нашими лыжниками или без.

Лыжные гонки

«Тур де Ски»

Мужчины

Общий зачет

1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 2:44.28,9

2. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 59,5

3. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) – 1.21,3

4. Федерико Пеллегрино (Италия) – 1.44,4

5. Пол Гульберг (Норвегия) – 2.05,3

6. Калле Халварссон (Швеция) – 2.09,2

Фото: Gettyimages.ru/Paul Brechu/Agence Zoom / Stringer; globallookpress.com/Karl-Josef Hildenbrand/dpa, Maxim Thore/Keystone Press Agency, Karl-Josef Hildenbrand/dpa