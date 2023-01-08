Stream of Consciousness
Блог

Клэбо – хозяин «Тур де Ски»: почти все рекорды у него, и это не только из-за отстранения России

Йоханнес Клэбо Йоханнес Клэбо
Тур де Ски Тур де Ски
Сергей Устюгов Сергей Устюгов
Александр Большунов Александр Большунов
Юрий Бородавко Юрий Бородавко
сборная России (лыжные гонки) сборная России (лыжные гонки)
сборная Италии сборная Италии
Симен Хегстад Крюгер Симен Хегстад Крюгер
лыжные гонки
Синдре Бьорнестад Скар Синдре Бьорнестад Скар
Федерико Пеллегрино Федерико Пеллегрино
Лыжи Лыжи

Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо без проблем выиграл «Тур де Ски»-2023 – пожалуй, эта многодневка запомнится ему особенно.

«Тур де Ски»-2023 подарил пачку рекордов для Клэбо – он побил сразу три достижения (по числу выигранных этапов за все годы, по победам подряд и по количеству побед на одном «Туре»).

Пока непокоренным остался только один рекорд – по числу итоговых побед на многодневке.

Йоханнес побеждал уже трижды (а всего участвовал 4 раза – только в сезоне-2019/20 закончил третьим), до повторения рекорда Дарио Колоньи и Юстины Ковальчик ему нужно выиграть еще один раз.

И еще несколько лыжников взяли «Тур» по разу

У такого победного страйка Клэбо несколько причин.

1) Конкуренция в этом году ниже, ведь на «Туре» нет главных конкурентов Йоханнеса и вообще всех норвежцев – сборной России. Те же Александр Большунов и Сергей Устюгов могли бы помешать Клэбо если не выиграть общий зачет, то хотя бы недобрать рекордов.

А без россиян у Йоханнеса попросту не осталось соперников (даже среди товарищей по команде) – это было особенно заметно по гонке преследования на 20 км, когда бороться с норвежцем никто не пытался.

Симен Хегстад Крюгер, от которого ожидали прорыва на этой многодневке, тоже ничего противопоставить Йоханнесу не смог, хоть и выиграл финальный забег, отыграв у Клэбо 45 секунд.

Главным конкурентом Клэбо считался финский лыжник Ииво Нисканен, но он снялся по ходу третьего этапа.

2) Формат многодневки идеально подходит для лыжников вроде Йоханнеса. Хотя в этом году общий километраж «Тура» увеличился по сравнению с прошлым (65 км против 55 – это без учета спринтов), плюс на один этап длиннее.

Но если сравнить хотя бы с «Тур де Ски»-2017, когда победил Устюгов, то разница все равно заметна – тогда были те же 7 этапов, но уже в 79 км длиной. А в 2021-м, когда победил Большунов, протяженность многодневки составила 85 км.

Хотя даже тогда формат упростили – в 2011 и 2012 годах лыжники бежали больше сотни километров в общей сложности, было по 8 и 9 этапов, скиатлоны и гонки по 30 км.

Нынешний же формат идеально подходит для спринтеров, и общий зачет этого «Тура» отличный показатель: 32-летний спринтер Федерико Пеллегрино занял четвертое итоговое место (хотя, справедливости ради, он был неплох и на горе – финишировал восьмым), а Синдре Бьорнестад Скар до предпоследнего этапа держался в топ-5.

Да, дистанционных гонок по-прежнему больше (5 против 2 спринтов), но они стали короче, а на традиционных для «Тура» трассах (вроде Оберстдорфа) сложно делать отрывы. Масс-старты почти всегда заканчиваются финишем в толпе, где спринтеры регулярно разыгрывают медали.

Странная гонка принесла Клэбо рекорд «Тур де Ски». Похоже, скоро он побьет достижения Большунова и Устюгова

Единственным реальным испытанием остается финал с подъемом на Альпе Чермис, хотя и он в последние сезоны упростился – стал масс-стартом, а не гонкой преследования.

3) Но третья причина все же главная – Йоханнес действительно настолько силен. Он с каждым сезоном прибавляет в дистанционных гонках, а в спринтах у него по-прежнему нет конкурентов.

Даже если бы Большунов и остальные участвовали в этом «Туре», далеко не факт, что всерьез помешали бы Клэбо.

То же касается и общего зачета – Йоханнес подтянулся и в забеге в гору, ведь в прошлом году он финишировал пятым в масс-старте, опередил даже Большунова. А сейчас стал шестым – да, проиграл мощным дистанционщикам Крюгеру, Холунну и Рете, но не посыпался и четко контролировал гонку.

Тренер сборной Юрий Бородавко тоже призывает не умалять достижения норвежца: «Такое нужно воспринимать по факту достижения. Есть там Большунов, другие, или их нет. Что тут можно сказать, Клэбо на сегодняшний день сильнейший лыжник и доказывает это.

Наши ребята навязали бы борьбу. Но самое неблагодарное дело в том, что, начиная со слова «если», можно договориться черт знает до чего. Давайте просто воспримем это достижение Клэбо. Когда будет очная борьба, тогда и проверим. А так – это все пустые слова».

Большунов тоже выиграл второй для себя «Тур де Ски» в отсутствие норвежцев – об этом и сейчас вряд ли кто вспомнит, а со временем этот факт вообще забудется. Так же будет и с третьей победой Йоханнеса.

Ждать возвращения старого формата «Тур де Ски» точно не стоит: после уравнивания дистанций у мужчин и женщин это почти нереально, так как у лыжниц в этом году и так получилась самая тяжелая и длинная (по километражу) многодневка в истории – увеличивать снова вряд ли станут.

Так что у Клэбо отличные перспективы для новых рекордов – с нашими лыжниками или без.

Лыжные гонки

«Тур де Ски»

Мужчины

Общий зачет

1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 2:44.28,9

2. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 59,5

3. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) – 1.21,3

4. Федерико Пеллегрино (Италия) – 1.44,4

5. Пол Гульберг (Норвегия) – 2.05,3

6. Калле Халварссон (Швеция) – 2.09,2

Фото: Gettyimages.ru/Paul Brechu/Agence Zoom / Stringer; globallookpress.com/Karl-Josef Hildenbrand/dpa, Maxim Thore/Keystone Press Agency, Karl-Josef Hildenbrand/dpa

18 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Владимир Рыбальченко
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Когда нет сильнейших, лучший только на бумаге, ему и самому не так приятно это осознавать хоть и не признается
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Йенс Мустерманн
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
А почему вдруг тур де ски упростился? Может он вернулся к корням?
В 2007, когда проводилась эта многодневка в первый раз, так же бежали 65 км без учёта спринтов. Да и в 2009 было подобное, около 65 без спринтов выходило.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ТЫР ПЫРЫЧ
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Что за чушь???. Не Большунов так Устюгов причесали бы ,,сладенького". А в спринте Тереньтьев пободался бы.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Volgogradets
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ pravdorubewan
Силен Клэбо. Автору плюс.
Автор просто глор Клёпы
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Георгий Цховребов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Нет Болшунова и Устюгова , Клебо побеждает это же ЕС с ЛГБТ
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кавабунга Шреддоголовый
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Несмотря на то, что он становится действительно лучше на дистанциях, условия для него и для всех спринтеров все равно тепличные создали. Трассы упростили до безобразия, дистанции сократили, длинные гонки просто ликвидировали, спринтов напихали от души, бонусных секунд нашлепали только бегай. Главных конкурентов нет. Ну и яиц у его партнеров по сборной и у соперников просто нет. Это уже давно не ТдС, а гоночка в угоду телевидению.
С Колоньей он никогда не сравнится. По части статистики сколько угодно, а по характеру гонок - никогда
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Виктор Киров
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Вообще не интересно, ну какое это соревнование, с кем? Это всё равно что канада играет в хоккей с Бразилией, Аргентиной и Африкой. Вообще не интересно.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
pravdorubewan
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Силен Клэбо. Автору плюс.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
BolxoB
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Какой он "универсал" все увидели на нормальной трассе на Олимпиаде.
По нормальной трассе все, что больше 15 км, для него недостижимо.
А все эти спринтерские тур де ски и ЧМ в плюсовую погоду - лишь набивание статы.
Да, он хорош, своего не отдает.
+13
-3
+10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vedved
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ podkop09
Скорее всего будет лучшем лыжником в истории по итогу карьеры!
Лучшим спринтером - да) лучшим лыжником - нет.
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
akula_ka-50
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Клуба молодец, из спринтера стал превращаться в настоящего универсала. Но, всё же, тур де ски прилично меняется в угоду "зрелищности" И вместо марафона на выносливость, получается очень стандартный этап по общей продолжительности. Промолчим про прошлогодний масс-старт вместо преследования...
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Serge Vendino
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Не только из-за отстранения россиян, но и из-за постоянного сокращения дистанции и упрощения гонок
+25
0
+25
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alexander Kalaboutin
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
God, save the переднизолон! (С)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
#nikon
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Tour de Ski переводится как "новежцы и массовка"
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
podkop09
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Скорее всего будет лучшем лыжником в истории по итогу карьеры!
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
David17
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
На кой ляд вторая часть в заголовке? А ну да, ну да...
+12
-3
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ketanest
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Собаки лают, а караван идет и бьет рекорд за рекордом. Браво Йоханнес !
+6
-12
-6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
XXXVI
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Это не рекорды, но и достижения наших при короне и отсутствии норвежцев сложно назвать исключительно честными.
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий