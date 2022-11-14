Ого, России предложили перейти в азиатский спорт – так мы можем отобраться на Олимпиаду-2024!

Вот уже 9 месяцев наши спортсмены не выступают на международных соревнованиях (есть исключения вроде тенниса и велоспорта, но их немного) – 28 февраля Международный олимпийский комитет отстранил Россию из-за конфликта на Украине.

Кажется, за это время ничего не изменилось – МОК по-прежнему продлевает отстранение, а спортсмены смирились с тем, что как минимум ближайший сезон проведут внутри России.

Но на днях появилась надежда (это особенно важно в плане допуска к Олимпиаде-2024 в Париже): нам предложили перейти в Олимпийский союз Азии и вернуться на международные турниры, но только на те, которые проходят на азиатской территории. И, похоже, предложение примут – его уже одобрили в МОК.

Как это и насколько это важно для российского спорта?

1. Сначала нужно разобраться в том, как именно нас отстранили. 28 февраля МОК наложил на Россию санкции («за грубое нарушение олимпийской хартии»), их всего три :

а) Стране нельзя проводить международные турниры на своей территории.

б) На турнирах не должно быть российских флага, гимна и любых других символов, ассоциирующихся с нашей страной.

в) Президент России Владимир Путин, а также зампред правительства России Дмитрий Чернышенко и руководитель администрации президента Дмитрий Козак лишены олимпийских орденов.

А вот отстранение от всех турниров – это уже не санкции, а «защитные меры» . По мнению МОК, они нужны для того, чтобы защитить российских спортсменов, так как на международных соревнованиях к ним могут относиться предвзято и даже с враждой.

Это принципиальный момент – санкции с России никто снимать не собирается (за это все участники Олимпийского саммита проголосовали единогласно), а вот с защитными мерами ситуация уже другая. МОК признает, что вынуждено пошел на эти меры, и они не нравятся самому комитету.

2. На Олимпийском саммите, где участвовали представители МОК (в том числе – глава Томас Бах), национальных олимпийских комитетов, международных федераций, WADA и многие другие, по российскому вопросу развернулась дискуссия.

Общий вывод: защитные меры необходимы, но с ними все равно нужно что-то решать.

«Правительства некоторых стран решали и до сих пор решают, какие спортсмены могут участвовать в международных соревнованиях, а какие нет. Саммит решительно отверг эти меры правительств как неприемлемое вмешательство в автономию спортивных организаций и их политический нейтралитет.

Саммит подчеркнул, что участие в соревнованиях должно основываться исключительно на спортивных достоинствах спортсмена и соблюдении правил спорта. Еще одной причиной защитных мер было то, что в некоторых странах уже нельзя было гарантировать безопасность спортсменов из России и Беларуси.

Эти защитные меры поставили олимпийское движение перед серьезной дилеммой. Все спортсмены должны быть защищены от политического вмешательства. Необходимо было обеспечить честность соревнований. Это привело к тому, что МОК выступил против своей миссии по объединению всего мира в соревнованиях, поскольку ему пришлось запретить спортсменам участвовать на турнирах только из-за их паспорта», – говорится в итоговом послании МОК.

Участники саммита должны были решить два вопроса: есть ли до сих пор необходимость в защитных мерах, а если есть – что можно придумать, чтобы разрешить эту дилемму.

И, похоже, решение нашли.

3. Удивительно, но на саммите звучало много слов в поддержку возвращения России.

Сначала вспомнили о новой резолюции ООН, в которой говорится, что турниры «должны проводиться в духе мира» и «следует уважать объединяющий и примирительный характер соревнований». Еще в резолюции поддерживается нейтралитет олимпийского движения.

Приводились слова председателя 77 сессии Генеральной Ассамблеи ООН Чабы Кереши: «Я призываю все государства сохранять объединяющий дух спорта и олимпийского движения. Для мира гораздо более многообещающе, если страны соревнуются на полях спорта, чем на полях сражений. Первое делает нас благороднее и сильнее, второе оставляет позади смерть и опустошение».

А еще – президента Франции Эммануэля Макрона, который готовится к проведению Олимпиады-2024 в Париже: «Спорт не должен быть политизирован. Эти крупные мероприятия призваны позволить спортсменам из всех стран, иногда включая даже страны, находящиеся в состоянии конфликта, воплотить спорт в жизнь. А еще – найти с помощью спорта способы общения в те времена, когда люди больше не могут разговаривать друг с другом – я думаю, это нужно сохранить».

Зачитали письмо экспертов Совета по правам человека ООН, которые выразили «серьезное беспокойство тем фактом, что сборные России и Беларуси были отстранены от соревнований исключительно на основании их национальности».

Большинство делегатов пришли к мнению, что спорт должен объединять людей и быть символом мира даже в непростые времена. Как пример – напомнили ситуацию с Олимпиады-2018 в Пхенчхане, когда команды Республики Корея и КНДР вместе вышли на церемонию открытия под одним флагом, несмотря на конфликт между странами.

4. По ходу дебатов исполняющий обязанности президента Олимпийского совета Азии (ОСА) Рандхир Сингх выступил с неожиданным предложением: разрешить россиянам и белорусам выступать на соревнованиях в Азии, так как «защитные меры на азиатском континенте больше не требуются» .

Но, разумеется, с учетом всех санкций (отсутствие флага, гимна и так далее).

Речь идет, в частности, о турнирах, которые являются отборочными к Олимпиаде-2024 в Париже. Сейчас ситуация такова, что даже если Россию допустят к Играм прямо перед началом, то наши спортсмены все равно не смогут там выступить, так как пропустили квалификационные старты.

Теперь же у россиян как минимум появился шанс отобраться на Игры. Если не успеем к Парижу-2024, то хотя бы к зимней Олимпиаде-2026 в Милане.

Идею Сингха поддержали единогласно. Глава Ассоциаций национальных олимпийских комитетов (АНОК) Робин Митчелл отметил, что это предложение – огромный шаг к объединению всех олимпийских комитетов в мире.

5. В Олимпийский совет Азии входят 45 стран, например: Китай, Япония, Корея, Индия и Казахстан. ОСА организует множество крупных турниров, в частности – Азиатские игры (в этом году прошли летние, а в 2026-м будут зимние).

Россия сейчас входит в Европейский олимпийский комитет (ЕОК). Пока не вполне понятно, означает ли предложение Сингха полноценный переход под эгиду ОСА или это временное решение.

МОК объявил, что рассмотрит этот вариант более подробно после дополнительных консультаций со спортсменами, международными федерациями и олимпийскими комитетам разных стран. Окончательное решение пока не принято, но похоже, что МОК эта идея понравилась .

В России предложение тоже оценили.

«Министерство спорта России высоко ценит предложения Олимпийского совета Азии. Эта инициатива подчеркивает наши партнерские отношения со странами азиатского континента, направленные на всестороннее развитие спортивной сферы.

Для Минспорта главное, чтобы российские спортсмены имели возможность соревноваться с сильнейшими, стремиться к тому, ради чего они тренируются каждый день.

Работа в этом направлении никогда не заканчивается, мы продолжаем взаимодействовать со всеми организациями для скорейшего участия наших спортсменов в международных соревнованиях», – сказал министр спорта Олег Матыцин.

А вот комментатор Дмитрий Губерниев выступает против: «Не стоит менять конфедерацию на Азиатскую, это опасный путь. Уйти легко, вернуться сложно. Россия – европейская страна.

Спасибо нашим азиатским друзьям и партнерам, но, мне кажется, прежде чем один раз отрезать, нужно семь раз отмерить. Как любителю спорта и журналисту мне было бы интересно, чтобы Россия вернулась в европейские институты и в мировые тоже.

С моей точки зрения, нам нужно восстанавливаться в европейских институтах, но спасибо Азии за предложение».

Но важно понимать – если ситуация в мире не изменится, то на саму Олимпиаду в Париже нас все равно, скорее всего, не пустят (ведь она пройдет в Европе с участием спортсменов со всего мира – в силу опять вступят защитные меры).

Впрочем, возможность выступать хоть на каких-то международных турнирах – это куда лучше, чем соревноваться только дома.

В тексте использованы цитаты ТАСС, «Чемпионат.com»

Фото: East News/Jean-Baptiste Premat / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP; Gettyimages.ru/Mark Runnacles/Getty Images for ANOC, Laurence Griffiths; globallookpress.com/Sean Kilpatrick/Keystone Press Agency, Guilhem Baker/ZUMAPRESS.com; РИА Новости/Владимир Песня, Павел Бедняков, Рамиль Ситдиков