«Ну че ты сразу не поехала никуда?» Акатьева завалила прокат и закончила серию побед для Тутберидзе

Ученицы Тутберидзе забирали этап за этапом в новой серии Гран-при России: между победами Камилы Валиевой вклинилась Аделия Петросян.

15-летняя Софья Акатьева претендовала на четвертую победу для группы, считалась явным фаворитом этапа в Москве – с внушительной заявкой из ультра-си. Но неожиданно посыпалась в произвольной.

Накануне Акатьева успешно сделала тройной аксель в короткой программе, но полбала уступила Туктамышевой с тем же трикселем (а третьей стала Муравьева – и тоже с тройным акселем!). А в произвольную заявила самый мощный контент среди всех участниц – тройной аксель и два четверных тулупа против двух трикселей у Лизы.

«Акатьева в который уже раз в этом сезоне говорит себе и болельщикам: добро пожаловать на Землю! Спускается с небес или же взлетает на небеса Софья Акатьева – сейчас посмотрим», – такими словами встречал спортсменку комментатор Александр Гришин.

Сегодня Акатьева явно спустилась – сорвала первые три прыжка (все ультра-си): упала с трикселя и дважды с четверного тулупа (один из которых планировал в каскаде с двойным акселем).

Дальше усилием воли получилось собраться – вторую половину Софья докатала без ошибок: сделала тройной риттбергер, тройной лутц – тройной тулуп, тройной флип – тройной сальхов через ойлер и тройной лутц – двойной аксель. Этого (а еще задела после короткой) хватило для того, чтобы остаться в тройке.

Но Акатьева сильно расстроилась – закрывала лицо ладонями и хваталась за голову.

«И вновь по эмоциям спортсмена сразу понятно, каким был прокат. Вот насколько можно было утверждать вчера что это был день в том числе и Сони Акатьевой, то сегодня явно не ее день. Хотя если мы закроем глаза на первые три элемента – дальше все чистенько было исполнено. Самое главное, что не растеряла в уровнях на остальных элементах», – резюмировал в прямом эфире Алексей Ягудин.

Сегодня падали все участницы, в том числе и Туктамышева и Муравьевой, которые в итоге опередили Акатьеву. Но трех падений не было больше ни у кого из лидеров.

Этери Тутберидзе встретила расстроенную ученицу строгим комментарием, от которого, наверное, снова поежился бы Томас Бах: «Ну че ты сразу не поехала никуда?»

В КиКе Акатьева повеселела – уже улыбалась и обсуждала с тренером ошибки.

По первой реакции не кажется, что ее надломил крах в программе – даже наоборот: «Появилось еще больше желания выступать, чтобы исправить то, что не получилось. Наверное, была недоработка на тренировках. Из-за этого получилось волнение

Этери Георгиевна (Тутберидзе) сказала, что нужно сделать выводы и работать дальше, такое бывает. Нельзя сдаваться после неудачных прокатов, нужно идти дальше. Как работать с волнением? Это само с годами приходит».

Софье пока не везет на Гран-при – она могла взять этап-открытие (он тоже проходил в Москве), но с тройным акселем и двумя четверными прыжками в произвольной почему-то уступила Валиевой. Та упала с единственного четверного, зато блеснула другим козырем – резонансной программой про допинг-скандал, с надеванием капюшона в концовке.

Теперь Акатьева подбиралась к победе, но срыв в произвольной откинул на третье место. Впрочем, для попадания в финал серии этого точно хватит: если и отыгрываться, то в мартовском финале или в самом конце декабря на ЧР.

Кстати, Софья закончила красивую серию команды Тутберидзе. Ученицы группы не проигрывали ни одного старта за последний год: этапы Гран-при – международного и внутреннего, чемпионат страны, Евро и личный турнир Олимпиады.

Гран-при России по фигурному катанию-2022/23

4-й этап

«Московские звезды»

Москва

Женщины

Итоговое положение

1. Елизавета Туктамышева – 234,63

2. Софья Муравьева – 230,56

3. Софья Акатьева – 225,37

4. Анастасия Зинина – 206,25

5. Агнета Латушкина – 173,14

6. Мария Парамонова – 168,76

Видео и скриншоты: Первый канал