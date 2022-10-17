«Если ты приходишь поиздеваться, то без меня». Карлсен спровоцировал соперника первым же ходом – тот сразу сдался

Еще не забыт скандал с Хансом Ниманном и читерством, а чемпион мира Магнус Карлсен вляпался в новую некрасивую историю.

Недавно норвежец демонстративно отказался играть с Ниманном на онлайн-турнире – теперь сложилось ровно наоборот: соперник сдался после второго хода, обвинив Магнуса в неуважении.

Что опять случилось?

Карлсен играл на уже традиционном онлайн-турнире «Титулованный вторник», который организует крупнейший шахматный сайт Chess.com (заблокирован в России).

Турнир проходит еженедельно с 1 февраля 2022-го (а вообще проводится с 2014-го, просто формат менялся), в нем участвуют известные гроссмейстеры. Играется «Титулованный вторник» в 11 раундов по швейцарской системе. Призовой фонд – 2500 долларов.

На этот раз Магнус пропустил первый раунд, но все же претендовал на победу, выдав мощную выигрышную серию. Однако в 10-м раунде победа досталась ему слишком просто – Рауф Мамедов из Азербайджана сдался после второго хода.

Все потому, что Мамедов заподозрил Карлсена в неуважении: на ход азербайджанца Магнус ответил ходом пешки на g5 – это один из худших вариантов для начала партии (если не худший).

«Если бы так сыграл даже Накамура (имеет репутацию шутника и тролля – Sports.ru) – то окей! Но когда такое делает Магнус Карлсен в еженедельном турнире...

Titled Tuesday собирает крутые составы, все люди приходят сюда, чтобы поиграть в шахматы, может, кто-то – заработать. А тут – 1.e4 g5! Ну, я решил не продолжать...

Если ты приходишь поиздеваться над нами, то без меня. Я не считаю, что я прав и так далее, но в чем-то подобном точно не хочу участвовать.

Представьте, приходит в ЦШК (Центральный шахматный клуб) совсем молодой Каспаров (признан иноагентом в РФ – Sports.ru) или Карпов, напротив него – гроссмейстер с 2650 и он исполняет 1.e4 g5. Ну, поколотят же, ха-ха!

Я не перестану уважать Карлсена его как шахматиста и чемпиона мира. Просто, мне кажется, так делать нельзя, даже если ты настолько сильнее остальных. Что касается возможных будущих встреч за доской, то я с ним не часто играю.

Главное, я не хочу никого учить! Это – мое видение, никому навязывать его не хочу. А такой ход в турнире с призами, тем более, что его делает чемпион мира – это неправильно. От партии с Карлсеном всегда больше ожиданий, чем от любой другой, а вместо этого – издевательство», – поделился Мамедов после партии.

Чем же плох такой ход?

Карлсен в партии с Мамедовым разыграл дебют Гроба – название пришло не из-за ритуального атрибута, а по имени швейцарского шахматиста Генри Гроба.

Хотя на русском это название выглядит еще более подходящим – дело в том, что после такого дебюта шахматист почти хоронит для себя партию.

Дебют Гроба разыгрывается как белыми (g2-g4), так и черными (g-7-g5). Этот ход дает серьезное преимущество сопернику: ослабляет пешечную структуру королевского фланга и, по сути, дарит центр противнику и открывает диагональ.

Дебют назвали в честь Генри Гроба потому, что тот часто его использовал – он делал это специально, так как изучал возможности разных дебютов.

На серьезных турнирах, разумеется, такой дебют почти не разыгрывается, а его применение среди гроссмейстеров негласно считается неуважением по отношению к сопернику.

Вот еще наглядное сравнение от Сергея Карякина: «Это как если бы боксер вышел и просто с опущенными руками стоял и смеялся над оппонентом».

Американский шахматист и шахматный теоретик Джон Уотсон вот так описывает дебют Гроба: «Насколько я могу судить, ход на g4 посоперничает с ходом на h4 за честь признаваться худшим ходом для белых в дебюте. Против информированного или опытного соперника – это просто мазохизм».

Магнус и правда издевался над Мамедовым?

Скорее всего – нет. В 9 из 10 партий на этом турнире Карлсен разыгрывал дебют Гроба и при этом умудрился выиграть 8 раз.

Единственное поражение Карлсену нанес Хикару Накамура – американец в итоге и выиграл турнир, а Магнус занял третье место.

Мамедов, кстати, лидировал на «Титулованном вторнике» до встречи с Магнусом – поражение в два хода лишило его шансов на общую победу.

Зачем Карлсен это делал? Сам Магнус комментариев не давал, но, скорее всего, суть в том, что чемпиону просто скучно. Таким странным дебютом он решил разнообразить партии, а заодно, видимо, поставил перед собой определенный челлендж – посмотреть, насколько он будет успешен даже с дурацким началом.

Магнус в этом году постоянно попадает в скандалы: сначала отказ от матча за корону, потом эпопея с возможным читерством Ханса Ниманна, теперь вот история с дебютом Гроба. Похоже, это поиск новых вызовов – 11 лет доминирования Магнуса утомили.

А что думают другие шахматисты?

Рауф Мамедов считает, что такое эксцентричное поведение вызвано не лучшей формой чемпиона: «Мне кажется, он страхуется, что вот он, Карлсен, чемпион мира, что если не выиграет турнир, а мы привыкли, что он всегда первый, то не выиграл из-за 1...g5 или 1.g4».

Сергей Карякин думает, что неправы оба: «На мой взгляд, Рауф слишком близко к сердцу воспринял такой ход Магнуса, лучше бы собрался и выиграл партию, получив такое преимущество в дебюте.

Тем более он шел на первом месте в турнире. Думаю, что он погорячился. Я согласен, что это не очень красиво со стороны Карлсена, но надо было по-спортивному его наказать».

А вот 12-й чемпион мира Анатолий Карпов раскритиковал Мамедова: «Я не понимаю, почему он (Мамедов) так расстроился. Надо было выиграть эту партию и прекратить издевательство. Магнус волен играть так, как он хочет. В такой ситуации надо было быстро выиграть партию и показать этим, что выходка была дурацкой.

Был ли в этом ходе Карлсена вызов? Какой вызов? Пошел и пошел, мало ли чего ему в голову взбрело, причин сдаваться не было никаких. Лечиться надо человеку, и я не о Карлсене. Раз тот так сыграл, то не боится проиграть, молодец».

***

Сегодня Карлсен неожиданно проиграл 16-летнему Доммараджу Гукешу из Индии на онлайн-турнире по рапиду – Магнус был в выигрышной позиции, но допустил серьезную ошибку и сдался. Гукеш – самый молодой шахматист, которому удалось обыграть Карлсена с того момента, как норвежец стал номером один в мире в 2011 году.

Похоже, чемпиона потряхивает – этот год для него выдался сложным.

В тексте использованы цитаты ТАСС, Levitov Chess.

Фото: Gettyimages.ru/Salah Malkawi, Jason Kempin, Dean Mouhtaropoulos; eastnews.ru/Arun SANKAR / AFP; globallookpress.com/Soeren Stache