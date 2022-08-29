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Доклад о популярности фигурки: главные рынки – Япония и США, у Трусовой рекорды по просмотрам, а Косторная интереснее Щербаковой

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В недрах сайта Международного союза конькобежцев (ISU) нашелся любопытный документ – отчет о работе собственных интернет-площадок: все соцсети, ютуб-канал, официальный сайт и остальное.

Отчет пока доступен только за предолимпийский сезон-2020/21, и в нем много интересных данных: главные рынки фигурного катания для ISU (спойлер: это не Россия!), самые востребованные фигуристы и демография болельщиков.

Мы собрали все самое главное.

• Сразу пояснение: в сезоне-2020/21 на всех площадках ISU серьезно просели просмотры из-за пандемии. Несмотря на то, что чемпионат мира тогда все-таки состоялся, этапы Гран-при были урезанными (только 4 вместо 6, без финала – и только с местными фигуристами), а чемпионаты Европы и четырех континентов отменили.

Число подписчиков на всех платформах возросло на 14%, но на самом деле это не так уж хорошо – в прошлые годы рост фан-базы шел куда активнее. Мощный прирост фанатов дало расширение ISU в Китай – из соцсети Weibo пришли 31,8 тысячи человек.

Больше всего болельщиков пришли из ютуба – 37,8 тысячи человек. Тем не менее, главной платформой ISU до сих пор остается твиттер (заблокирован Роскомнадзором) – там ISU занимает 3-е место среди всех международных спортивных федераций (для сравнения – на ютубе у ISU 10-е место).

• Интересна статистика по демографии болельщиков: 83% фанатов фигурного катания в интернете – женщины. Это, кстати, на 1% больше, чем было в сезоне-2019/20. А вот в конькобежном спорте ситуация иная – там мужчин и женщин примерно поровну (58 и 42% соответственно).

Если говорить о возрасте фанатов, то 27% – младше 24 лет, на втором месте – зрители от 25 до 34 лет (21%). Болельщиков в возрасте свыше 65 лет значительно меньше, зато они в среднем смотрят больше видео на ютуб-каналах ISU, чем молодежь.

• По соцсетям можно сравнить популярность видов, которыми занимается ISU: фигурного катания и конькобежного спорта (включая шорт-трек). Общий объем просмотров материалов по фигурному катанию за сезон составил 75,9 млн, в коньках – всего 6,2 млн.

Подобные цифры и по статистике реакций пользователей (комментарии, лайки): в фигурном катании из было 2,3 млн, в коньках – 281 тысяча.

• Что касается географии, то главные рынки фигурного катания для ISU – США (18%) и Япония (11%). Да, Россия в топ-2 не вошла – и это, пожалуй, удивительно.

Есть отдельная статистика по просмотрам на ютуб-канале – там в лидерах по просмотрам Япония (1,6 млн) и неожиданно Украина (1 млн). При этом зрители из Канады вышли в лидеры по времени просмотра видео – в среднем 15 минут и 22 секунды за раз.

России в этой статистике опять же нет.

• Впрочем, кое-где Россия все же упомянута – точнее, некоторые наши фигуристки.

Больше всего подписчиков ютуб-канала ISU пришло после публикации выступления Александры Трусовой на Skate Canada-2019 – 1,8 тысяч человек (да, здесь ISU, видимо подводил итоги не только за сезон-2020/21, но за все время до него). На этом этапе Саша победила с двумя мировыми рекордами – по баллам в произвольной и по сумме.

На втором месте по этому показателю – запись короткой программы женщин на чемпионате мира-2021 (1,1 тысяча человек). Трусова, конечно, там тоже выступала, как и еще две россиянки – Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева.

• Еще Трусова – рекордсмен по просмотрам на ютуб-канале ISU. То самое выступление на Skate Canada – самый просматриваемый ролик на канале (2,8 млн просмотров).

На втором месте – сам Юдзуру Ханю с того же турнира (1,8 млн – огромное отставание от Трусовой!). На третьем месте – запись мужской произвольной программы с ЧМ-2015, когда Хавьер Фернандес обыграл Ханю и взял золото (599 тысяч).

• Если не брать только канал ISU, а еще и другие платформы, то Трусова – все равно лидер. Ее показательный номер со Skate Canada-2019 собрал 35 миллионов просмотров.

Это самый просматриваемый ролик среди взрослых фигуристов, больше только у проката американки Старр Эндрюс из 2001-го (57 млн, ей тогда было 9 лет) и у фигуристки-юниорки с чемпионата Азии-2018, которая выступала в образе героини популярного детского мультика Ледибаг (41 млн).

У популярнейшей фигуристки США 0 титулов. Зато она катает под свой вокал, собирает миллионы на ютубе и борется за права темнокожих

Видео победы Алены Савченко и Бруно Массо (Германия) в Пхенчхане-2018 собрало 30 миллионов просмотров, показательный Елены Радионовой под Worth It – 29 млн, победный прокат Ханю с того же Пхенчхана-2018 – 28 млн, произвольная программа Юлии Липницкой с командного турнира Сочи-2014 – 20 млн.

Победу Алины Загитовой на Играх-2018 посмотрели 10 млн раз, рекорд Анны Щербаковой – 6,8 млн у показательного номера «Жар-птица» с чемпионата России-2022.

• Самыми востребованными фигуристами (по поисковым запросам) стали Юдзуру Ханю, Александра Трусова, Нэтан Чен и Алена Косторная, которая два последних сезона не проходила дальше этапов Гран-при. А вот чемпионки мира-2021 Анны Щербаковой в лидерах нет.

• Отмечает ISU и влияние России на рост популярности юниорских соревнований – благодаря повышенному интересу к юниорам Союз подписал выгодный контракт на медиа-права с российским ТВ-партнером. Однако, как сообщается в документе, «развитие дальнейших бизнес-отношений с Россией остановилось из-за ситуации на Украине».

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Владимир Песня; East News/Paul Chiasson/The Canadian Press via AP

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