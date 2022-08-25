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Чемпионат мира, который отняли у России: кто фаворит, как туда попала Украина и когда нам вернут деньги?

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Александр Яременко
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Стартует мужской чемпионат мира по волейболу-2022 – турнир, который 4 года ждали в России, но теперь его, видимо, даже не покажут по нашему ТВ.

Как так вышло и что еще нужно знать об этом ЧМ?

Пройдет в двух странах и трех городах

Чемпионат мира пройдет сразу в двух странах – Польше и Словении, хотя изначально турнир должна была принять Россия (об этом позже).

Матчи группового этапа проведут в Катовице (Польша) и Любляне (Словения), плей-офф – в польской Гливице и все в той же Любляне.

Больших стадионов на этот раз ждать не стоит – в Польше порой собирают по 70 тысяч зрителей на волейбольных матчах, которые проходят на футбольных аренах (например, так было на ЧМ-2014, когда часть матчей играли в Варшаве).

Стадион в Катовице вмещает 11 тысяч зрителей, в Гливице – почти 14 тысяч, в Любляне – 12,5 тысяч. ЧМ стартует 26 числа, но билетов в продаже все еще много.

Польша примет мужской ЧМ по волейболу во второй раз в истории, а Словения – впервые.

24 команды-участницы: с Украиной, но без России

На турнире сыграют 24 команды, разбитые на шесть групп.

Группа А: Украина, Сербия, Тунис, Пуэрто-Рико.

Группа B: Бразилия, Япония, Куба, Катар.

Группа C: Польша, США, Мексика, Болгария.

Группа D: Франция, Словения, Германия, Камерун.

Группа E: Италия, Канада, Турция, Китай.

Группа F: Аргентина, Иран, Нидерланды, Египет.

Состав формировался так: одно место у страны-хозяйки (ей была Россия, но позже место досталось Украине), одно место – чемпиону мира-2018 (Польша), два места – финалистам ЧЕ-2021 (Италия и Словения), еще 8 мест – финалистам континентальных чемпионатов, 12 сборных прошли по мировому рейтингу.

Формат проще, чем был на прошлом чемпионате мира

Формат турнира на этот раз совсем прост – групповой этап и плей-офф. Куда проще, чем, например, было в 2018-м – тогда команды играли сразу в трех групповых этапах и только потом в плей-офф.

В групповом этапе на 24 команды (26-31 августа) каждая сборная сыграет по три матча. В плей-офф выйдут по две лучшие команды из каждой группы и еще 4 лучших команды из тех, которые заняли в своих группах третьи места.

Первичным критерием при распределении мест в группах станет количество побед, затем – количество очков, соотношение партий, соотношений мячей, результаты личных встреч. За победы со счетом 3-0 и 3-1 команды получают по 3 очка, за победы 3-2 – 2 очка, за поражение 2-3 – одно очко, за поражения 0-3 и 1-3 очки не начисляются.

В 1/8 финала (3-6 сентября) лучшая команда по итогам группового этапа сыграет с худшей; сборная, занявшая второе место – с 15-й и так далее. Четвертьфиналы пройдут 7 и 8 сентября, полуфиналы – 10 сентября, финал и матч за третье место состоятся 11 сентября.

Выходит, что финалисты турнира сыграют всего по 7 матчей на этом ЧМ – куда меньше, чем было в 2018-м (12 матчей).

Польша идет за третьим золотом подряд, но вмешается Франция

Главным фаворитом турнира, пожалуй, можно назвать Польшу – именно она выигрывала два последних чемпионатов мира, а сейчас к тому же снова сыграет на своей территории.

Польша неплохо выступила и на недавней Лиге наций – взяла бронзу, обыграв в матче за 3-е место команду из Италии.

Занятно и то, что польская сборная попала в одну группу с США – командой, которая не пустила их в финал Лиги наций и заняла на том турнире второе место. Впрочем, это не помешает обеим сборным выйти в плей-офф.

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Еще в фаворитах сборная Франции – именно она выиграла Лигу наций, а в прошлом году победила на Олимпиаде в Токио.

Именно Польша и Франция идут на первом и втором местах в мировом рейтинге FIVB. Среди остальных участников за медали точно поборются Бразилия, США, Италия, Иран, Япония и Словения. А еще:  сенсация Токио-2020 – сборная Аргентины, которая на Играх неожиданно взяла бронзу, обыграв бразильцев.

Почему на чемпионат мира перенесли из России?

Изначально чемпионат должен был пройти в России – стране отдали турнир на Конгрессе Международной федерации волейбола (FIVB) 15 ноября 2018 года.

Турнир хотели провести сразу в 10 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Калининграде, Уфе, Новосибирске, Красноярске, Кемерово и Ярославле.

Придумали талисман чемпионата – им стал тигр Тигроша, а девизом турнира была фраза It’s Electrifying (Это электризует/заряжает).

Уже через год ЧМ в России столкнулся с первой угрозой – WADA наложило санкции на всю страну, в частности, запретив проведение крупных международных турниров. Однако позже FIVB подтвердила, что чемпионат не перенесут – отозвать турнир из России или передать его в другую страну невозможно ни юридически, ни практически.

Однако турнир все-таки перенесли – в феврале началась спецоперация на Украине, а в апреле официально объявили, что чемпионат мира в России не состоится. Новых хозяев нашли быстро.

FIVB отстранила сборные России от участия во всех соревнованиях, так что на ЧМ-2022 нашей сборной не будет. Ее место заняла сборная Украина – она попала на турнир по мировому рейтингу.

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Интересно, но у российского ЧМ-2022 все еще работает официальный сайт – как будто ничего и не случилось. Деньги за купленные билеты болельщикам уже вернули.

А оргкомитету деньги вернут?

Россия потратилась на организацию ЧМ – впрочем, точно так и неизвестно, сколько именно все это стоило.

В марте Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) заявляла, что на организацию ушло 2 миллиарда рублей: это работа оргкомитета, работа по обеспечению безопасности, строительство и дооборудование арен, закупка необходимого инвентаря. Эти деньги – из государственного гранта, который получил оргкомитет чемпионата мира, совместно учрежденный федерацией и Минспортом.

Но уже в апреле сумма почему-то здорово выросла – до 80 миллионов долларов (почти 5 млрд рублей по нынешнему курсу).

С возвратом тоже ничего не ясно. Вот так рассказывал генеральный секретарь ВФВ Александр Яременко в марте: «У нас был обширный контракт с FIVB о подготовке к чемпионату мира. Он расторгнут в одностороннем порядке. Если не удастся договориться о подписании соглашения о прекращении действия этого контракта, если не придем к общему знаменателю, то придется подавать в суд».

В апреле ВФВ заявила (со слов того же Яременко), что подала документы в CAS.

А совсем недавно (в начале августа) Яременко опроверг свои же апрельские слова: «В CAS мы не обращались, дело находится на обжаловании в арбитражном суде Международной федерации (FIVB). После того, как будет принято решение, мы будем думать, идти в CAS, либо в швейцарский суд. Это зависит от адвокатов и от ситуации.

Федерация обычно не затягивает такой процесс, хотя должны были уже давно принять решение, им тоже непросто в такой ситуации. Ждем в ближайшее время, что будет принято решение».

Ждем начала чемпионата и решения FIVB по возврату денег.

Ну а смотреть где?

На российском ТВ трансляций не ожидается. Если очень хочется посмотреть волейбол в ТВ-эфире, то на этой неделе в него играют в рамках Спартакиады. Возможно, даже повезет смотреть не с одной камеры, а с нескольких!

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Фото: East News/Artur Barbarowski; РИА Новости/Павел Бедняков, Максим Богодвид, Екатерина Чеснокова; globallookpress.com/Andrzej Talar / Cyfrasport

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