В России заблокировали самый популярный шахматный сайт chess.com. За что и при чем тут Карякин?

Заглядываем во вселенную онлайн-шахмат.

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал chess.com – самый известный в мире шахматный сайт. К блокировке призывал Сергей Карякин, к слову, активный пользователь сервиса.

А чем сайт, где в основном только играют в шахматы, оказался неугоден? Разбираемся и знакомимся со вселенной интернет-шахмат.

Онлайн-шахматам больше 50 лет: все начиналось с матчей по переписке, теперь играют даже топы

История онлайн-шахмат началась с зари интернета – еще в 1970-х была возможность играть, правда, по переписке через электронную почту.

Первый сайт, по, сути, запустивший игру в шахматы по сети в привычном понимании, открылся в 1992-м – он назывался Internet Chess Club. Интерфейс был крайне суровый – доска и фигуры отображались в виде ASCII-символов. У движка проскакивало множество багов, чем игроки часто пользовались – например, совершали ходы, которые невозможны по правилам.

Сайт активно развивался, баги исправлялись, менялся интерфейс, а популярность ICC росла. Кстати, сайт до сих пор работает и популярен, хоть и стал платным (от игроков нужны взносы).

Но основное развитие онлайн-шахматы получили уже в 2000-х, и это легко объяснимо – чем доступнее становился интернет, тем больше игроков заходило в онлайн.

Сейчас море шахматных сервисов, самые крупные из них: ICC, chess.com. chess24, lichess, playchess и free ICS, который создавался в качестве альтернативы ICC, когда тот стал платным.

На этих сайтах можно не только играть в шахматы (причем – во множестве разновидностей) с игроками со всего мира, но и смотреть трансляции, разборы игр, обучаться и общаться. Сайты отличаются друг от друга функционалом, к тому же есть полностью платные (ICC), частично бесплатные (когда можно играть бесплатно, но при этом открыт не весь функционал) и полностью бесплатные (Lichess).

С сайтами сотрудничают именитые шахматисты – например, чемпион мира Магнус Карлсен организовывал серию онлайн-турниров при поддержке chess24. Да и сами гроссмейстеры часто играют онлайн.

Есть и турниры с призовыми – к примеру, Banter Blitz Cup на chess24, в котором победитель получает 14 тысяч долларов. Помимо обычных турниров на сервисах проходят чемпионаты для шахматных программ.

Толчок популярности онлайн-шахматам дала пандемия – из-за невозможности играть очно многие шахматисты погрузились в матчи по сети.

80+ миллионов игроков на chess.com и 10 миллионов партий в день

Сайт chess.com появился в 1995-м, но 10 лет не имел ничего общего с онлайн-игрой – там продавали шахматное программное обеспечение. В 2005-м домен выкупили студенты Стэнфорда Эрик Аллебест и Джером Северсон, которые решили превратить chess.com в площадку для игры в онлайн-шахматы.

Два года ушло на разработку, в 2007-м они запустили обновленный chess.com. По замыслу разработчиков, сайт представляет своеобразный шахматный онлайн-дом, в котором можно играть в безопасном и дружелюбном месте, заводить друзей, сохранять сыгранные партии, делиться шахматными историями и идеями, а еще обучать и тренировать других пользователей.

Сайт быстро набрал популярность: сейчас там зарегистрировано более 80 млн пользователей – правда, активных юзеров намного меньше. В 2014-м chess.com заявил, что с запуска сайта на нем сыграно более миллиарда партий. Каждый день на сайте играют 10 млн партий.

Сейчас chess.com – самый популярный сайт/приложение для игры в онлайн-шахматы.

Кстати, на chess.com до сих пор оставили возможность играть по переписке – делать ход и заниматься своими делами, а позже проверить, ответил ли соперник.

Еще можно играть против движка или путем голосования (когда каждый игрок из команды голосует за лучший ход), в шахматы-960 – они же шахматы Фишера (когда пешки расставлены на привычных местах, а фигуры на первой и последней горизонталях одним из 960 возможных способов), в шахматы до трех шахов, в crazyhouse (фигуры, взятые у противника, можно выставлять на свободные поля на своем ходу) и массу других вариаций.

А обладателям премиум-аккаунтов доступны шахматные задачи на тактику.

Именно на chess.com родился известный шахматный мем – абсурдный дебют бонгклауд, который за два хода ставит игрока в крайне сложное положение. Дебют придумал и популяризировал пользователь сайта под ником Ленни Бонгклауд, а потом кто-то опубликовал на chess.com подробную инструкцию по его использованию.

У chess.com работает отдельный портал для детей – chesskid.com, блокировка от Роскомнадзора его не коснулась.

Вот так команда chess.com определяет главные для себя ценности:

1) Доброта. Мы считаем, что каждый заслуживает уважительного отношения. Мы призываем всех следовать золотому правилу: относиться к другим так, как вы хотели бы, чтобы относились к вам. Будь добрым!

2) Обучение. Вы никогда не проиграете, когда учитесь! Жизнь и шахматы связаны с обучением, ростом, экспериментами, неудачами, а затем с новыми знаниями и пониманием.

3) Радость. Мы верим в веселье, улыбки, смех и создание приятных впечатлений для всех. Шахматы могут быть чистой радостью! Красота игры и чистое удовольствие от перемещения шахматных фигур по доске… волнует!

Почему же его заблокировали?

26 февраля – через два дня после начала спецоперации на Украине – на chess.com появилась статья о том, как команда сайта относится к текущим событиям. Тогда же сайт объявил, что перестанет отображать российские и белорусские флаги – их сразу заменили серыми прямоугольниками. Причем при клике на иконку пользователя перебрасывает на ту же статью о позиции chess.com по ситуации на Украине.

Сайт оповестил российского шахматиста Сергея Карякина, что он больше не может участвовать в турнирах с призовым фондом, поскольку отстранен от соревнований по решению ФИДЕ. При этом остальные игроки из России и Беларуси могут и дальше играть на chess.com без ограничений (не считая флага).

Карякина эта ситуация возмутила: «Что теперь делать? Забросать их жалобами. В идеале перейти на другие игровые площадки. Они сами сделали антироссийский выбор с дискриминацией российских шахматистов и запретом нашей государственной символики.

Также нужно направить жалобу в Роскомнадзор, чтобы они изучили деятельность сайта и приняли решение о его возможной блокировке. Считайте этот пост открытым обращением в Роскомнадзор!».

Роскомнадзор отреагировал через 10 дней – внес в список запрещенных сайтов две страницы chess.com: ту самую статью про спецоперацию и статью с интервью украинских шахматистов. Однако из-за того, что chess.com использует протокол https, заблокировать его отдельные страницы невозможно, а потому на территории России теперь недоступен весь сайт.

Сергей Карякин обрадовался блокировке: «Главный вопрос – действительно ли это большая потеря для русскоязычных пользователей? На мой взгляд, нет. Большинство спокойно перейдет на Lichess и другие платформы.

На месте администрации «чесскома» я бы извинился за свою неспортивную политику и вернул российские флаги обратно. В очередной раз мы стали свидетелями, как из-за собственного русофобства западные площадки теряют российскую аудиторию!»

Впрочем, извиняться chess.com не стал. Команда сайта выпустила релиз, в котором сообщила о блокировке в России и о том, что не собирается менять позицию. А еще отметила, что будет рада российским игрокам, которые смогут обойти блокировку и продолжить пользоваться порталом: «Мы с радостью призываем российских участников продолжать пользоваться нашим сайтом, используя наши приложения или любой из многих выдающихся VPN-сервисов, которые сейчас так необходимы в России».

Понятно, что блокировка chess.com не закроет путь российским игрокам в онлайн-шахматы – аналогов/замен хватает. Но многие привыкли именно к этому сайту и вряд ли захотят поменять его на какой-либо другой.

Sports.ru задал несколько вопросов активным пользователям chess.com, а также одному из сотрудников русскоязычной версии сайта. Читайте в ближайшие дни.

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын, Владимир Вяткин; globallookpress.com/Eduardo Sanz; chessclub.com; chess24.com; chess.com