Еще одна шоу-премьера Трусовой: попробовала себя в парном катании с тренером из Академии Плющенко

У Саши Трусовой вторая премьера за два дня – вчера был новый показательный номер на шоу Этери Тутберидзе, а сегодня еще одна новинка на шоу Евгения Плющенко.

Этот номер на трек Томми Профитта Can’t Help Falling In Love («Не могу не влюбиться»), который на самом деле является кавером песни Элвиса Пресли, поставил Дмитрий Михайлов – тренер и хореограф Академии Плющенко.

С ним, по сути, Саша и готовилась, когда тренировалась в «Ангелах», а потом переживала, что он не поехал с ней на чемпионат мира-2021. Сейчас Михайлов был на льду вместе с Трусовой – это совместный номер.

Саша, в нежном платье и с почти распущенными волосами, в прокате сделала только один прыжок – двойной аксель.

Зато вместе с тренером исполнила парное вращение. Вышло максимально естественно.

«Мудрые люди говорят, что спешат только дураки,

Но я не могу не влюбиться в тебя».

Концовку Саша откатала в одиночестве.

После проката зрители вручили Трусовой несколько букетов и большую плюшевую собаку.

Это не единственный выход Трусовой на лед в сегодняшнем шоу – в самом начале она появилась в общем номере, а потом откатала программу под «Фриду», с которой выступала в олимпийском сезоне.

С шоу Плющенко Трусова дальше не поедет – у нее был контракт только на одно выступление. Теперь впереди гастроли с «Чемпионами на льду» Тутберидзе. И непонятно – увидим мы когда-нибудь этот номер снова или нет.

P.S. Приносим извинения за качество скринов – пока фотографии с шоу в Петербурге недоступны, но как только появятся – мы обновим этот пост.