Спасение Шомы Уно: в 2019-м остался без тренера и не нашел себя у Тутберидзе, теперь – чемпион мира и лучший проект Ламбьеля

Шома Уно выиграл фигурный чемпионат мира-2022 в Монпелье – и это красивая история преодоления.

Победа справедлива – японец считался фаворитом (пожалуй, вместе с Юмой Кагиямой), но еще несколько лет назад его почти списали: у Шомы не было тренера, а на льду не получалось ничего.

• Уно эффектно ворвался в элиту: сначала выкосил все по юниорам (ЮЧМ, Гран-при), а в первом же полноценном сезоне по взрослым залетел на третье место в финале Гран-при и отобрался на чемпионат мира, где занял 7-е место.

Но самое знаковое – в том сезоне он стал первым фигуристом в истории, которому удалось исполнить четверной флип на соревнованиях.

Вообще, Шома пытается быть новатором в фигурном катании: он несколько раз пробовал исполнить необычный каскад из тройного акселя и четверного тулупа – пока неудачно, но сам факт впечатляет. Причем дело не баллах (этот каскад не сильно дороже стандартных, но куда сложнее) – вся суть именно в статусе первого.

Взлет продолжился – в следующем сезоне он уже выиграл чемпионат Японии (правда, без Юдзуру Ханю), а потом и серебро на ЧМ (где уступил только Ханю). Олимпийский 2018-й принес ему еще два серебра – на Олимпиаде в Пхенчхане, где провалился Нэтан Чен, и на чемпионате мира, где Чен уже выиграл.

• Потом начались проблемы. В июне 2019-го Шома сообщил, что больше не будет тренироваться у Мачико Ямады и Михоко Хигучи, с которыми работал с 5 лет.

«Я покидаю Гран-при Токай, где обо мне заботились на протяжении многих лет. Пока мое будущее не определено, но скоро я отправлюсь в тренировочный лагерь за границей. Я хочу двигаться дальше. Никогда не забуду чувство благодарности к учителям, которые поддерживали меня и помогали двигаться вперед», – написал Уно на своем сайте.

Причины расставания с тренерами не всплыли – Шома только добавил, что не знает, с кем работать дальше. Хотя быстро выяснилось, что его ждут на летних сборах группы Тутберидзе.

Впрочем, здесь плодотворного сотрудничества не сложилось – после сборов Уно уехал от Этери. Говорят, ему не понравилось, что все программы в команде ставит Даниил Глейхенгауз, но сам Уно объяснил ситуацию так:

«Мы обговаривали с Этери Георгиевной, что я приеду к ней на месяц. После этого я понял, что это не совсем мое. Конкретную причину отказа от сотрудничества я не скажу, потому что ее нет. Просто решил поискать что-то другое. В этом сезоне я попробую поехать к нескольким специалистам и в конце сезона решу, на каком катке буду работать дальше».

К слову, Глейхенгауз провожал Уно смесью комплиментов с упреками: «Шома невероятно талантливый спортсмен, который, например, может вообще не разминаться, не заминаться, не знает, что такое общая физическая подготовка, но потом выходит и делает просто невероятные элементы. Но все-таки любому спортсмену необходим тренер».

Если читать между строк – более-менее понятно, почему японец не сработался с бригадой «Хрустального».

• Тренер для Уно тогда так и не нашелся – Шома начал сезон-2019/20 в режиме самоподготовки. И на соревнованиях это выглядело печально – на Гран-при Франции-2019 Уно завалил произвольную (три раза упал) и плакал в одиночестве в КиКе.

Примерно в то же время получилось наладить контакт с двукратным чемпионом мира Стефаном Ламбьелем: поначалу Шому ездил к нему на сборы, но позже, в середине сезона, наконец объявил – Стефан станет его полноценным тренером.

Тандем сложился. Тот сезон резко прервался из-за пандемии, а в следующем Уно и Ламбьель только привыкали друг к другу – на чемпионате мира Шома ошибался и остался 4-м.

В олимпийском сезоне Уно воспрянул: отобрался в финал Гран-при (но его отменили), взял серебро на чемпионате Японии и поехал на Олимпиаду. И уже на Играх не подвел – выиграл бронзовые медали в командном и личном турнирах.

Это особенно круто, если учесть, что Шома – единственный из действующих фигуристов смог взять две медали на двух Олимпиадах подряд.

• Похоже, Ламбьель изменил подход Уно к спорту. Шома признался, что теперь катается в удовольствие, чего раньше не было: «Сейчас я наслаждаюсь катанием, и это, возможно, многое изменило. Трудно объяснить словами, но были сезоны, когда мне действительно приходилось прилагать много усилий. Конечно, я все еще хочу расти дальше.

Когда я вижу поддержку и ожидания, которые люди возлагают на меня, я действительно хочу показать им, что могу оправдать эти ожидания. Все аспекты моей жизни сейчас сосредоточены на фигурном катании».

Стефан для Шомы не только тренер, но и хореограф – это он поставил ему произвольную на олимпийский сезон.

На чемпионате мира-2022 Уно наконец-то пришел к золоту – выдал два почти безошибочных проката. Да, здесь не было Нэтана Чена и Юдзуру Ханю (которого Уно, кстати, обыграл на Олимпиаде), но вряд ли кто-то об этом вспомнит.

После объявления оценок Шома и Стефан обнимались в КиКе – больше никакого одиночества.

А Ламбьель, который 15 лет назад соревновался с Евгением Плющенко, уже проявил себя и как тренер – у него теперь золото чемпионата мира и две бронзы Олимпиады.

Чемпионат мира по фигурному катанию-2022

Монпелье, Франция

Мужчины

Итоговое положение

1. Шома Уно (Япония) – 312,48

2. Юма Кагияма (Япония) – 297,60

3. Винсент Чжоу (США) – 277,38

4. Морис Квителашвили (Грузия) – 272,03

5. Камден Пулкинен (США) – 271,69

6. Казуки Томоно (Япония) – 269,37

Фото: East News/The Yomiuri Shimbun via AP Images; globallookpress.com/Kenjiro Matsuo/AFLO, Yohei Osada/AFLO, Naoki Morita/AFLO; REUTERS/Juan Medina; Gettyimages.ru/Maddie Meyer