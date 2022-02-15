«Я выиграл Олимпиаду, но меня ждал допинг-контроль. Боже, через что я прошел!» Человек, который сдал крупнейшую допинг-систему в мире

Прыгун с трамплина Ханс-Георг Ашенбах был супергероем в ГДР 70-х: чемпион мира и Олимпийских игр, лицо с обложки. Но в 80-х все изменилось: из кумира и суператлета он превратился во врага страны.

Ашенбаха возненавидели за раскрытие главной тайны в спорте Восточной Германии – он рассказал о государственной допинг-системе.

Ашенбах закончил в 25, чтобы сразу устроиться врачом в сборную – ему точно было что рассказать

Карьера Ашенбаха в сборной ГДР началась в 1971-м – тогда он выиграл национальный чемпионат и поехал на Олимпиаду-1972 в Саппоро. Первые Игры не особо задались (31-е место), но дальше карьера пошла на взлет.

Три года подряд он выигрывал все на чемпионатах ГДР, в 1974-м завоевал два золота на ЧМ, взял «Турне четырех трамплинов» и победил на двух этапах Кубка мира.

Перед Олимпиадой-1976 вмешалась травма, но Ашенбах успел восстановиться и в статусе одной из главных звезд ГДР добрался до олимпийского золота.

После Игр карьера, длившаяся, по сути, 4-5 лет, угасла – Ашенбах закончил в 25. Но не бросил спорт, став врачом – и талантливым: настолько, что в конце 80-х его назначили главным врачом сборной по прыжкам с трамплина.

Работа важная, но не слишком заметная – Ашенбах совершенно не привлекал внимания, до побега в Западную Германию. Во время соревнований в Швейцарии он попросил политического убежища у властей ФРГ. И вот тогда о Хансе-Георге Ашенбахе снова услышал весь мир.

На самом деле, восточногерманских спортсменов давно связывали с допингом – догадками, намеками. Это началось с конца 60-х – тогда сборная ГДР резко прибавила. Показательны медальные зачеты на Олимпиадах: если в Мехико-1968 у ГДР было 9 золотых медалей, то в Мюнхене-1972 – 20, а в Монреале-1976 – уже 40. Феноменальный рост всего за два цикла – это не могли не заметить в мире.

Всего на Олимпиадах с 1956-го по 1988-й спортсмены из ГДР завоевали 572 медали – 203 из них золотые. Для сравнения – у сборной ФРГ за то же время 67 золотых наград. И это при том, что в ГДР проживали примерно 17 миллионов человек, а в ФРГ – 60 миллионов!

При этом на допинге никто из сборной Восточной Германии официально не попадался. Да, всплывал случай с толкательницей ядра Илоной Слупянек – она сдала положительный тест на анаболические стероиды в 1977-м. Ее дисквалифицировали всего на год, и это не помешало ей взять золото на Олимпиаде-1980 в Москве с мировым рекордом. На этом все – больше никаких скандалов.

Изредка сбежавшие из ГДР спортсмены сообщали о проблемах с допингом в стране, но особого резонанса их реплики не вызвали.

До 1989-го, когда на сцене появился Ханс-Георг Ашенбах.

Разоблачение от Ашенбаха: стероиды с 13 лет под видом витаминов, убитое здоровье

Главврач прыжковой сборной решился разоблачать допинг-систему в ГДР не в одиночку – он объединился с бывшим боссом Федерации дзюдо ГДР Хансом-Юргеном Ноченски, который сбежал в Западную Германию несколькими месяцами раньше.

Оба обратились в известную газету ФРГ – Bild, в которой и вышла их история (аж в 8 частях).

Заголовки получались громкие: «Олимпийский чемпион раскрыл крупнейший допинговый скандал в истории – вся сборная ГДР сидела на допинге!» или «Ашенбах долгие годы носил бомбу под сердцем. Сейчас она взорвалась».

«Я не могу больше слушать ложь о спорте в Восточной Германии. Люди имеют право знать, что же там происходило на самом деле», – признавался Ханс-Георг.

Итак, что же рассказали Ашенбах и Ноченски?

1) Всех спортсменов сборной ГДР с раннего возраста (в некоторых видах – с 13 лет) заставляли систематически употреблять допинг. Причем речь шла вообще обо всех видах, в том числе и о фигурном катании. Кстати, из-за этого под подозрение попала двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Катарина Витт – она выступала за ГДР на Играх в 1984 и 1988-м.

Причем детям не говорили о том, что именно они принимают, выдавая допинг за витамины. Тех спортсменов, которые узнавали правду и отказывались участвовать в программе, быстро выводили из сборной по надуманным причинам, а потом еще и подвергали гонениям в обычной жизни.

И да, Ашенбах тоже употреблял стероиды – у него просто не оставалось выхода.

2) Из-за допинговой системы пострадали многие атлеты. По словам Ашенбаха, на одного олимпийского чемпиона в ГДР приходилось 350 инвалидов – дети уничтожали здоровье допингом и нереальными тренировками.

«Лыжники с 14 лет кололи себе допинг в колени, потому что из-за тренировок там все изнашивалось. Многие гимнастки носили корсеты в 18 лет, потому что их позвоночник уже не выдерживал. А многие молодые спортсмены от изматывающих тренировок просто выгорали – это даже хуже, чем проблемы с позвоночником», – говорил Ашенбах.

Многие спортсменки становились маскулинными, а после ухода из спорта либо меняли пол, либо не могли забеременеть.

К тому же, за спортсменами в ГДР следила полиция – их телефонные звонки прослушивались, а почта проверялась. Ашенбах вспомнил, как его обвинили в «проявлении буржуазных наклонностей» из-за того, что он перекрасил волосы и носил серьгу в ухе.

3) Допинговую систему в ГДР ввел министр спорта Мафред Эвальд в 1961 году. Избегать скандалов получалось просто – тесты спортсменов проверяли внутри страны, а все лаборатории, конечно же, находились во власти государства. То есть положительные тесты банально скрывали.

Всех спортсменов проверяли перед вылетом на международные соревнования. Если тест оказывался положительным, то участника снимали с турнира под предлогом травмы или плохого самочувствия.

Допинг использовали только в подготовительном периоде – сроки рассчитывались так, чтобы к началу соревнований следов запрещенных препаратов в организме уже не оставалось.

Система функционировала максимально успешно, а на проблемы своих же спортсменов государство не обращало внимания.

В ГДР все отрицали и обвиняли Ашенбаха: якобы он самостоятельно снабжал спортсменов допингом (кого-то напоминает, да?)

Ашенбах признался, что долго терпел все происходящее в стране, но случай в 1988-м стал последней каплей: «Я употреблял допинг в детстве, употреблял, когда соревновался на крупных турнирах. Но когда сборная ГДР не слишком удачно выступила на Олимпиаде-1988, мне поручили разработать новый допинг-план для сборной по прыжкам с трамплина. И только тогда я решился на побег».

В ГДР, понятно, отвергали все обвинения Ашенбаха. Власти Восточной Германии пошли во встречную атаку и обвинили Ханса-Георга в том, что он лично снабжал спортсменов допингом – по собственной инициативе. Якобы и сбежал он только потому, что по его делу началось расследование – Ашенбах испугался наказания и уехал.

«Да, у нас было несколько допинговых случаев – некоторые спортсмены хотели получить преимущество нечестным путем. Мы собирались решить эти проблемы внутри страны. Возможно, это было ошибкой», – рассказывали власти ГДР.

Тот скандал так и закончился ничем – несмотря на серьезные и подробные обвинения со стороны Ашенбаха, никаких санкций к ГДР не последовало. Причина проста – не хватало доказательств.

Допинг-систему окончательно раскрыли в 90-х, но почти никого не наказали

В начале 90-х, когда ГДР прекратила существование, всплыли многие секретные документы – и вот там-то нашлись и доказательства. Все оказалось точно так, как и рассказывал Ашенбах – государственная допинг-система в ГДР и правда функционировала.

Часть документов уже уничтожили, а многие спортсмены из бывшей ГДР не хотели идти на контакт со следствием; однако считается, что через допинг-империю Восточной Германии прошли примерно 16 000 атлетов – страшная цифра.

Впрочем, это уже мало что изменило: результаты спортсменов ГДР остались в силе, медали за давностью лет не отнимали. Организаторы допинг-системы Манфред Эфальд и Манфред Хепнер попали под суд – в 2000 году их признали виновными в преднамеренном нанесении ущерба здоровью в 20 доказанных случаях и дали условные сроки.

В те же годы в Германии создали государственную ассоциацию помощи жертвам допинга – она финансово поддерживает атлетов, пострадавших от допинг-системы в ГДР.

А Ашенбах до сих пор живет в Германии и работает хирургом-ортопедом. Сейчас он признает, что допинг был проблемой не только в ГДР, но и в других странах в те времена, да и сейчас мало что изменилось.

В 2021-м он даже появился в российском документальном фильме «Допинг. Всемирная энциклопедия».

И до сих пор уверен, что допинг не только подрывает здоровье, но и лишает смысла все победы: «Часы после триумфа в Инсбруке-1976 были худшими в моей жизни. Я только что выиграл Олимпиаду, но меня ждал допинг-контроль. Боже, через что я прошел!

А вдруг меня поймают? Вдруг на этот раз мы неверно рассчитали сроки? Неужели все было зря? И ведь винить во всем будут только меня – идиота, который попался всем на посмешище.

Невозможно представить, через что ты проходишь в такой момент. Ты забываешь даже о том, что победил».

Фото: globallookpress.com/Steven E Sutton/DUOMO/PCN, imago sportfotodienst via imago-images.de; commons.wikimedia.org/Associated Press, Das Bundesarchiv; East News/AP Photo