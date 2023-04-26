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20 лет назад в ФИА даже не подозревали, что напортачили с финишными позициями Гран-при Бразилии. Потребовалась почти детективная работа со стороны сотрудников команды «Джордан», чтобы доказать, что Джанкарло Физикелла выиграл гонку и что Кими Райкконену придется вернуть трофей итальянцу в Имоле через две недели.

Фаворит сезона Михаэль Шумахер занимал восьмое место в чемпионате после трех гонок – представить это было так же трудно, как и победу «Джордана». Эдди Джордан праздновал каждое заработанное очко, не зная, что скоро команда наберет целых десять.

В 2003 году в «Джордане» просто пытались выжить, а когда перед гонкой в Бразилии пошел дождь, эта задача стала еще сложнее. Но технический отдел «Джордана» во главе с Гэри Андерсоном увидел в этом возможность. Непредсказуемые условия давали возможность рисковать со стратегией, особенно учитывая прекрасное восьмое место Физикеллы в квалификации (на предыдущих двух этапах в Австралии и Малайзии он занимал 13-е и 14-е места в квалификации соответственно). В 2003 году квалификация проходила в один круг, и соперники считали, что в «Джордане» просто залили меньше топлива, чтобы немного покрасоваться впереди.

Чтобы разнообразить борьбу в чемпионате и не дать Шумахеру выиграть четвертый титул подряд, было введено правило закрытого парка, так что в гонке команды должны были выставить те же машины, что и в квалификации, без изменения настроек. Дозаправки были разрешены, так что если в квалификации залить меньше топлива, можно было подняться повыше, однако и останавливаться тоже пришлось бы раньше, и это могло подпортить стратегию на гонку. Однако, когда пошел дождь, все планы были им «смыты», все начиналось заново.

Прошло не так много с начала гонки, когда внутри третьего поворота образовался «бассейн», а гонщики «ныряли» в него. Шины для сильного дождя с глубокими канавками, способными удерживать кошелек Берни Экклстоуна, не справлялись с рекой воды. Когда среди вылетевших оказался и Шумахер, у судей не возникло никаких сомнений, что гонку можно было продолжать – разве произошло что-то страшное?

В «Джордане» тем временем решили рискнуть и позвали Физикеллу в боксы в конце восьмого круга. Джанкарло вряд ли этому обрадовался, ведь ко всем трудностям в этих тяжелых условиях добавилась и серьезная топливная нагрузка. Но время шло, дождь стихал, и он начал видеть преимущества такой тактики, ведь соперники либо вылетали, либо заезжали в боксы, и вот итальянец уже был в первой десятке. Когда Руббенс Баррикелло остановился с пустым баком на 46-м круге, Джанкарло стал четвертым, а потом и третьим – Ральф Шумахер заехал в боксы.

Физикелла, ехавший за Кими Райкконеном и Дэвидом Култхардом, рассчитывал улучшить позицию, ведь шотландец еще только собирался побывать на пит-лейн во второй раз. Никто не знал, сколько будет длиться гонка, а многочисленные появления машины безопасности только увеличивали ее время. Была вероятность, что гонку остановят на 75% дистанции (54 круга, оставалось недолго), и тогда можно было бы начислить полные очки.

Физикелла вышел в лидеры в начале 54-го круга, когда Райкконен выехал широко за пределы трассы. Они закончили круг с разницей в 0,9 секунды, третьим шел Алонсо и сокращал отставание. А затем случилась тяжелая авария, подобной которой в этой гонке еще не было. Марк Уэббер очень старался удержаться на трассе на изношенных промежуточных шинах, но он вылетел на подъеме на стартовой прямой и врезался в стену. В пятый раз выехал автомобиль безопасности.

Физикелла и Райкконен осторожно пробирались через обломки, а финн отправился в боксы во второй раз. Алонсо продолжал атаковать и на огромной скорости врезался в одно из оторвавшихся колес Уэббера, и тоже встретился со стеной. Был вывешен красный флаг, гонку остановили. Физикелла догнал машину безопасности и проследовал за ней в боксы, где у него загорелась машина. Но разве это важно, когда ты выиграл свой первый Гран-при?

Петер Заубер поздравлял Эдди Джордана, и вся его команда неистово праздновала. После паузы появился сам Физикелла… И занял вторую ступень подиума. Два последних круга аннулировали, и результат фиксировался по 53-му кругу, когда Райкконен лидировал. Второе место стало разочарованием. Ну и ладно, ведь восемь очков для «Джордана» были несомненным успехом.

Руководители и старший инженерный состав раньше отправились домой, но IT-инженер команды Марк Кормикан оставался на трассе: «Примерно через три часа после гонки мне позвонил наш инженер Саймон Кейзер. Он был в аэропорту и детально анализировал финишный результат.

Я попросил у ФИА копию отчета по таймингу, которую обычно выдают после каждой гонки, но по какой-то причине, нам в этот раз она не досталась. Инженеры хотели узнать, на каком круге гонку остановили. Я взял копию у ребят из «БАР-Хонды» и увидел, что гонку остановили на 55-м круге. Я позвонил Саймону, рассказал о новостях и положил отчет к себе, чтобы отдать его на базе во вторник после того, как побываю дома».

Тем временем команда записала всю гонку на видеокассету, и они даже не знали, насколько это окажется важным. Кормикан объяснял почему: «Формула-1» дает картинку в гаражи команд с 10 каналов. Первые четыре – тайминг. Остальные шесть – разные камеры с трассы, с пит-лейн или с машин. Для нас было обычным делом записывать все это на кассеты и потом просматривать вместе с гонщиками и инженерами. Но на этой гонке все было иначе.

Помимо записи с камер мы также записывали тайминг. В предыдущем сезоне инженеры работали над программой, которая бы планировала стратегию. Код был написан на базе, но не было данных для анализа. Одной из проблем было внести данные по каждому кругу каждого гонщика. Вручную это было сделать невозможно. Так что мы решили писать видео с одного экрана тайминга. Потом это можно было бы занести в компьютер, что в итоге позволило бы улучшить планирование стратегии. Решили делать записи на первых трех гонках 2003 года, Бразилия стала как раз третьей гонкой.

Во вторник во второй половине дня мне позвонил Саймон. Он хотел знать, когда все оборудование вернется на базу, ведь видеозаписи были там, а они могли доказать, что Физикелла на самом деле начал 56-й круг в момент остановки гонки. В таком случае результат должен был фиксироваться по 54-му кругу, когда он лидировал.

Через десять минут я был на базе и присоединился к Саймону, Гэри Андерсону, Робу Смедли [гоночному инженеру] и другим, и мы стали отсматривать эту часть гонки. Мы отсчитывали секунды, когда Физикелла проехал мимо обломков и до момента появления красного флага. Саймон был уверен, что Физикелла пересек линию и доехал до первого поворота. Затем кто-то упомянул, как один из журналистов говорил, как смотрел видео в пресс-центре и увидел, что экран тайминга сменился сразу после гонки, а потом обратно минут через десять. Мы нашли записи тайминга у себя, они могли быть доказательством.

Ирония в том, что наш рейс с оборудованием задержали еще на сутки. Была середина четверга, когда видео наконец попало к нам. Нашу апелляцию должны были слушать в Париже на следующий день. Мы сделали скриншоты главных моментов тайминга:

15:46:19. Физикелла – первый, 54 круга завершено. Райкконен – второй, 0,9 секунд отставание от лидера. Алонсо – третий, 6,6 секунд отставание от лидера.

15:47:45. Физикелла, 55 кругов завершено.

15:47:49. Райкконен в боксах.

15:47:51. Красный флаг.

Вот оно! Физикелла пересек черту, завершив 55-й круг, и начал 56-й за шесть секунд до красного флага. У нас были доказательства для ФИА, что наша телеметрия верна. Фиизкелла проехал 55 кругов».

Следующий анализ тайминга показал:

15:47:51. Красный флаг, Физикелла – первый, 55 кругов.

15:48:16. Красный флаг, Физикелла – первый, 55 кругов. Райкконен – второй, 0,9 секунд отставания от лидера. Алонсо – третий, 6,3 секунды отставания от лидера.

15:48:18. Красный флаг, Физикелла – первый, 54 круга. Райкконен – второй, 0,9 секунд отставания от лидера. Алонсо – третий, 6,3 секунды отставания от лидера.

15:57:42. Красный флаг, Физикелла – первый, 54 круга. Райкконен – второй, 0,9 секунд отставания от лидера. Алонсо – третий, 6,3 секунды отставания от лидера.

15:57:43. Красный флаг, Райкконен – первый, 53 круга. Физикелла – второй, 0,8 секунд отставания от лидера. Алонсо – третий, 6,6 секунды отставания от лидера.

С доказательствами «Джордана» у ФИА не было никаких сомнений (и не было выбора) в том, что результат нужно пересмотреть. Никто не смог внятно объяснить, почему тайминг сменился в 15:57:43. Значит, ФИА не хранила запись тайминга (это исправили на все последующие гонки), а видео команды было единственным доказательством.

Получается, что если бы остался изначальный результат, то три четверти дистанции гонки не были достигнуты. Надо было либо давать рестарт, либо половину очков. Судьи не сделали ни того, ни другого. Помимо того, что в «Джордан» доказали, что их гонщик победил, они еще и показали, что гонка достигла трех четвертей дистанции и спасли ФИА от полного провала.

Это перевод статьи Мориса Хэмилтона из журнала GP Racing UK за май 2023.

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Фото: AFP/GERO BRELOER / DPA / dpa Picture-Alliance, VANDERLEI ALMEIDA; Gettyimages.ru/Bryn Lennon, Clive Rose, Mark Thompson; AP Photo/Fernando Llano