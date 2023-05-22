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Чемпион: УНИКС

Начиналось все, прямо скажем, непросто.

Хроники пикирующего УНИКСа можно было вести еще с февраля — как раз после громкой победы над ЦСКА. Так, стоп, почему я вообще назвал ее громкой? На тот момент это был вполне себе будничный выигрыш (112:104 в овертайме, на минуточку) в разборке между двумя легитимными претендентами на победу в регулярке.

Сразу после этого началось шапито — непонятное, но явно шокирующее болельщиков команды. Казанцы немедленно влетели третьему претенденту — «Зениту», потом с треском проиграли матч-реванш ЦСКА, ну и пошло-поехало. В шести матчах конца сезона УНИКС выиграл ровно один раз (у полуживой на тот момент МБА) и официально распрощался с мечтами о первом месте. Но ладно бы первое место в регулярке: мартовский УНИКС в принципе довольно слабо напоминал команду-претендента, и все, в общем, шло к тому, что единственным трофеем казанцев в этом сезоне будет приз «Лучшему шестому», который получил Джален Рейнольдс. Уже снова (как после бронзы-2022) стали слышны голоса, отправляющие Перасовича в отставку, тренера ругали за безыдейность и неумение создать качественное нападение, «А вот помните, как при Прифтисе было хорошо, а теперь что?», и тому подобная медийная шелуха.

В качестве передышки очень к месту пришлась серия первого раунда с «ПАРМОЙ», явно уступающей в классе, – Перасович получил возможность успокоить команду и провести три матча с позиции силы. В самом конце марта в Казани провернули рокировку легионерами. Энтони Браун приходил с большой помпой (играл с Кобе в «Лейкерс» вообще-то), рассказывал красивые истории, что все в США знают про УНИКС драфта , но в команде, по большому счету, так и не прижился и уехал восвояси. Освободившееся место занял не особо известный и довольно пожилой по баскетбольным меркам (хотя и с опытом Евролиги) Маркос Найт, что позже сыграет свою роль…

Дальнейшие события очень свежи в памяти. Перасович успел быстро интегрировать Найта в систему, за что Маркос отплатил тренеру победным броском в третьем матче финала. Ужал состав до минимума (иногда создается впечатление, что если бы Перасович мог сократить ротацию до двух-трех самых надежных игроков в старте и одного с бенча, он бы так и сделал). Справился со всеми шероховатостями внутри команды – например, с нервной стычкой между Лабери и Рейнольдсом на скамейке. Такие истории в этом сезоне очень модны (от Пула-Грина до Гобера-Андерсона) и ничем хорошим не заканчиваются, но УНИКС быстро переварил эту заразу и не дал ей расползтись по командному организму. Дальше Перасович додавил «Зенит» в полуфинале, а затем узкой, но все повидавшей ротацией переиграл кубанцев, которым очевидно не хватало банального игрового опыта. И сотворил историю.

По-человечески особенно приятно даже не за тренера или игроков, и даже не за болельщиков, ждавших этого двенадцать лет в Азкабане. Приятно за Евгения Богачева, который шел к этому успеху ровно четверть века и наконец поднял чемпионский кубок в 38 лет… нет, не в 38 лет, хватит уже этих придурочных мемов про Леброна, в 82 года, что куда круче.

Команда: «Локомотив-Кубань»

Когда в начале сезона «Локо» дал понять, что оптимизирует расходы, выбывает из гонки вооружений и больше не намерен кидаться контрактами в Мотли, Кроуфордов и прочих Джамело Абдул-Ахмадов, все с командой вроде бы стало ясно. Чемпионские амбиции кончились. Еще больше все прояснилось, когда вместо титулованных Барцокасов, исторических Обрадовичей, легендарного Боки и популярного Жоки команду возглавил Александер Секулич – малоизвестный в клубном масштабе тренер, который последние годы проработал в чешском «Нимбурке». Эх, вспомнились золотые годы Единой лиги, когда к любому упоминанию «Нимбурка» в текстах я обязательно прибавлял эпитет «возрастные чехи». Верните мне мой 2014-й…

Ладно, отставить, вернемся к «Локо». Секулич, конечно, приобрел известность, возглавляя сборную Словении (и Луку Дончича) на знаковой Олимпиаде-2020, но клубный баскетбол – это все-таки совсем другая штука. С учетом ставки клуба на местных воспитанников, общие настроения в баскетбольной среде были такие: «Ну, хоть на наших ребят посмотрим, а не на делонтиев из Г-лиги», «Поборются с «Автодором» за плей-офф», «Не вышло бы как с «Химками», и т.д., и т.п. В общем, знаменитый призыв «Удачи нашим парням» для «Локо» обрел самые буквальные очертания.

Если бы кто еще в период Матча всех звезд уверенно сказал, что «Локо» в этом же сезоне выйдет в финал, обыграв не кого-нибудь, а ЦСКА практически в боевом составе, на этого человека посмотрели бы или с явным сарказмом, или как на опасного колдуна, попаданца из будущего. Даже перед самым стартом плей-офф, когда краснодарцы на ленточке отдали четвертое место «Нижнему», шансы нижегородцев в первом раунде котировались повыше, а уж второй раунд и вовсе виделся железобетонным потолком.

Затем произошло то, что произошло.

На самом деле, максимально красивой истории все-таки не случилось. Видимо, путь МБА, принципиально играющей только своими, объективно пока не подходит для команды с хоть какими-то амбициями дальше банального выхода в плей-офф. Несмотря на все безусловные успехи «наших парней»™, ключевыми исполнителями у «Локо» все равно весь сезон оставались Барфорд, Акун-Перселл, Хортон и Окаро Уайт. Молодые россияне «Локо» выдали все, что могли, в серии с ЦСКА; в финале мудрый змей Перасович разобрал и Ведищева, и Щербенева, и Емченко, и особенно Мартюка — лучший молодой игрок регулярки в серии с УНИКСом практически выпал из ротации.

Как бы то ни было – все равно это знаковый момент. Когда в финал выходит команда, где молодые отечественные игроки пусть не на ведущих, но на важных ролях – это, тьфу-тьфу, хороший знак. Пресловутое импортозамещение, над которым в последний год принято чаще иронизировать, потихоньку дает свои плоды: Касаткин, Руженцев, Мартюк, Щербенев — те люди, с которыми будет ассоциироваться наш баскетбол в ближайшие лет десять, и чем громче будут их успехи (пусть локальные) уже на этом, раннем этапе их карьеры, тем лучше. В конце концов, кому не надоело залазить в статистику очередного молодого, подающего огромные надежды Михаила Кулаг… кхе-кхе, молодого парня и с некоторым изумлением обнаруживать, что ему уже двадцать девять?

Легкие удивления: ЦСКА и «Зенит»

По сезону казалось, что ЦСКА в этом чемпионате окончательно переформатировался в, извините за выражение, Оптимуса Прайма. Даже если вы последний раз смотрели что-то из вселенной «Трансформеров» тридцать лет назад по Шестому каналу, то наверняка помните, как в практически в каждом сезоне Оптимуса непременно убивали, после чего уже через десяток серий он возрождался в новой итерации – еще сильней, еще круче, с новым прицепом и вдобавок летать умеет. В общем, трепещи, Мегатрон.

В итоге оказалось, что Оптимус в этот раз при трансформации потерял какую-то крайне важную шестеренку.

Конечно, и год назад ЦСКА, пусть с проблемами и натужной игрой, все равно казался неостановимой силой, той самой стеной Итудиса. Да что уж там, ЦСКА казался непобедимым уже на старте финальной серии, особенно после разноса «Зенита» в 25 очков, а вот посмотрите, как все обернулось.

И все же на этапе регулярки ЦСКА смотрелся заметно улучшенной версией прошлогоднего. Особенно характерно это выглядело после перерыва на Матч всех звезд: пока УНИКС понемногу самоликвидировался, а «Зенит» нечеловеческими усилиями карабкался из ямы, куда сам себя загнал в январе, – ЦСКА прошел эту дистанцию без нервяков и попутно, буквально мимоходом, установил рекорд, который вполне может оказаться и вечным (24 победы подряд на минуточку). Особенно если в будущем с форматом регулярки еще что-нибудь подшаманят. Максимально выпуклой же ситуацию делало то, что красно-синие всю эту дистанцию прошли без одного из своих харизматичных лидеров Шведа (немножко странно это писать в адрес человека, которому Рикки Рубио когда-то советовал «сменить выражение лица», но уже десять лет минуло, как-никак).

Тем поразительнее оказался полуфинальный коллапс. И это, как нарочно, в 38 лет в год столетия армейского клуба!

Сейчас, конечно, все шишки полетели в Райковича: дескать, мелковат оказался тренер для команды калибра ЦСКА. Нужен минимум Обрадович. Да, регулярку прошли гладко, но это, как говорится, «на багаже Аленичева». (Примерно то же самое в НБА постоянно звучит в адрес «тренеришки Стива Керра», который десятый год выезжает на наследстве Марка Джексона, а в особо запущенных случаях и Люка Уолтона).

Справедливости ради, критиковать македонца есть за что. Жестче всего высказался Владимир Гомельский — мол, Райкович не умеет играть сложные концовки, но и без этого к тренеру ЦСКА накопилось немало вопросов, особенно по ходу серии с «Локо». Особенно аукнулась тяжелая шведозависимость, от которой по ходу регулярки армейский клуб вроде бы избавился. Двухмесячного отсутствия своей главной звезды ЦСКА как будто и не заметил: слегка похимичили с ротацией, выдвинули на постоянной основе в старт Руженцева, и алга – девять побед подряд.

Что удивительно, травма Шведа не повлияла даже на второго лидера, Милутинова, для которого постоянные двоечки с Алексеем – вроде бы хлеб насущный. Злым языкам это дало повод даже вспомнить о «теореме Патрика Юинга» (когда команда начинает играть лучше без своего ведущего игрока). Все это, конечно, ерунда, но решение Райковича упростить в плей-офф игру до примитивной модели «Дайте мяч Шведу, он разберется» выглядит поспешным и импульсивным. Тут хотелось посетовать на недостаток опыта в матчах такого уровня у македонца, но я сразу вспомнил тщетные попытки суперзвездного Итудиса обуздать Майка Джеймса – и не стал сетовать. Время провести работу над ошибками Райковичу, надеюсь, дадут – действительно надеюсь: можно сколько угодно кричать о захвативших баскетбол физруках, но Райкович показал себя тренером с идеями, которому еще есть куда расти.

На этом фоне относительная неудача сильно побитого жизнью «Зенита» смотрится не так эпично. Питерцы, ослабленные травмами и измученные нарзаном, и так сделали почти невозможное – не только затянули серию с будущими чемпионами в седьмой матч, но и оказались буквально в одном броске от выхода в финале. Легендарный уже заступ Андрея Зубкова, наверное, будет сниться капитану «Зенита» в кошмарах, как Кевину Дюрэнту – его заступ в овертайме с «Милуоки». Но была ли в тот момент возможность выкрутиться из ситуации как-то поудачней – вопрос натурально гамлетовский, и ответа на него мы уже не увидим.

Главное теперь для «Зенита» – таки сохранить Паскуаля, которого весь сезон сватали во всевозможные клубы Евролиги. Даже очень спорная во всех смыслах (включая концептуальное «на фига?») серия за «бронзу» показала – испанцу еще есть что сказать, при условии нормальной планомерной работы, а не той штурмовщины вперемежку с форс-мажорами, которой «Зенит» мучился полсезона.

Игрок: Ненад Димитриевич

3 августа 2022 года на спортивных сайтах опубликовали новость: УНИКС арендует некоего македонского запасного разыгрывающего из «Валенсии». Один из комментариев под новостью так и гласил: «Запасной из Еврокубка, рукалицо».

Сейчас уже глупо писать злорадное «Что с лицом?» в ответ, но руки так и чешутся. Останавливает то, что Ненад действительно перед сезоном в баскетбольных кругах был не то чтобы очень известен, и даже знакомые казанские болельщики, люди оптимистичные по определению, подшучивали – «может, не нада»?

Через три недели после подписания Димитриевич забил трешку со своей половины сборной Дании, но даже это не убедило скептиков. Лед стал таять уже в конце октября, когда Нено возглавил список лучших ассистентов лиги, обновил рекорд сезона по ассистам и даже попал в легендарный топ-20 лучших игроков по версии «Взял мяч»! (УНИКС тем временем выдал клубный рекорд по количеству побед на старте). В январе появилась тревожная новость: дескать, «Валенсия» испытывает проблемы с первыми номерами и может вернуть Ненада из аренды. К этому моменту скептиков уже и след простыл, поэтому все сошлись во мнении – для УНИКСа это будет большая потеря.

К счастью для российского баскетбола, «Валенсия» каким-то образом свои проблемы решила и без привлечения македонского поинтгарда, так что Димитриевич остался доигрывать свой арендный сезон. Как он это сделал, мы уже в курсе: в феврале накидал 24 очка ЦСКА в победном матче, попал на Матч звезд (правда, почему-то так и не вышел на паркет), выдал дисс на Филиппа Киркорова, а потом случился плей-офф.

Конечно, MVP сезона стал Никола Милутинов, и вполне заслуженно: центровой ЦСКА – этакая константа, которая всегда может сыграть лучше своего уровня, но почти никогда – хуже. Но здесь мы снова приходим к банальному вопросу, который начинает муссироваться каждый раз, когда лучшие команды сезона, лучшие игроки сезона, лучшие тренеры сезона… – короче, когда герои регулярки вылетают из борьбы на самой важной стадии.

Димитриевич не выбыл. Судя по всему, македонец — из той редкой породы джимми батлеров, которые в решающих матчах выдают 300% от своего стандартного КПД. За исключением единственного провального матча с «Локо» (который УНИКС, пусть и не без труда, все равно выиграл), лучший баскетбол Ненад показал именно в плей-офф. Переломным стала, пожалуй, пятая игра полуфинала, когда Димитриевич отгрузил 32 очка «Зениту» (а я наконец твердо уяснил, что его зовут не Дмитриевич). 34 очка в пятом же матче против «Локо» и титул MVP финала – только логическое завершение этой истории.

Плохо другое: скепсиса в отношении Ненада уже совсем не осталось, а вот «Валенсия» осталась, и вполне возможно, что своим выступлением в плей-офф Димитриевич вновь заставил испанских боссов вспомнить, что где-то там за семью морями играет – и очень даже неплохо (с) – принадлежащий им игрок.

Нужно как-нибудь их отвлечь. Димитриевичу вроде бы и тут хорошо.

Физиологический парадокс: зубы Окаро Уайта

Александер Секулич: «Окаро Уайт потерял сразу четыре зуба – я раньше такого не видел в баскетболе».

Окаро Уайт: «Говорят, что зубы не поломаны, удалось вернуть их на место. Потребовалось оперативное вмешательство, но это временная история».

По-прежнему отказываюсь понимать, как такое возможно, но главное, что все хорошо закончилось.

УНИКС драфта (да)

Когда я писал текст про драфт НБА-2014, пришлось оставить мою любимую рубрику «УНИКС драфта» без заполнения – не поиграл никто с того драфта за казанцев, что поделать!.. Однако в этом году все изменилось: Луи Лабери (57-й пик) вышел победителем в споре великих центровых, взяв титул раньше Йокича с Эмбиидом, между прочим. Ну ладно, не совсем в НБА, но и так тоже неплохо. Главное, что преемственность драфтов сохранилась!

Фото: Единая Лига ВТБ