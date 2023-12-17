За «Ливерпуль» забили игроки на все буквы алфавита: завершил Куанса (он на Q). Назовете хоть по одному на каждую?
Нетривиальный тест!
Матч с «Юнионом» в Лиге Европы вошел в историю «Ливерпуля»: Джарелл Куанса забил первый мяч за взрослую команду.
Теперь голы за команду есть у футболистов, фамилии которых начинаются на все буквы английского алфавита – от A до Z. До полного набора не хватало только Q – теперь благодаря Куансе (Quansah – так пишется по-английски) охвачен весь алфавит.
А сможете ли вы назвать хотя бы по одному автору гола «Ливерпуля» на каждую букву английского алфавита? Вводите фамилии на русском или на английском – считаются голы в официальных матчах. Если не можете вспомнить – пользуйтесь подсказками. Удачи!
Я добавлю их в список правильных ответов. Но если есть выбор – вписывайте кого-то наиболее свежего автора гола. Их постарался охватить наиболее полно.
А Йейтса вспомнил, но у вас он неправильно записан. Он Yeats, а не Yates.
P.S. спасибо за тест