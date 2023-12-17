За «Ливерпуль» забили игроки на все буквы алфавита: завершил Куанса (он на Q). Назовете хоть по одному на каждую?

Нетривиальный тест!

Матч с «Юнионом» в Лиге Европы вошел в историю «Ливерпуля»: Джарелл Куанса забил первый мяч за взрослую команду.

Теперь голы за команду есть у футболистов, фамилии которых начинаются на все буквы английского алфавита – от A до Z. До полного набора не хватало только Q – теперь благодаря Куансе (Quansah – так пишется по-английски) охвачен весь алфавит.

А сможете ли вы назвать хотя бы по одному автору гола «Ливерпуля» на каждую букву английского алфавита? Вводите фамилии на русском или на английском – считаются голы в официальных матчах. Если не можете вспомнить – пользуйтесь подсказками. Удачи!