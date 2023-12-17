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За «Ливерпуль» забили игроки на все буквы алфавита: завершил Куанса (он на Q). Назовете хоть по одному на каждую?

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Нетривиальный тест!

Матч с «Юнионом» в Лиге Европы вошел в историю «Ливерпуля»: Джарелл Куанса забил первый мяч за взрослую команду.

Теперь голы за команду есть у футболистов, фамилии которых начинаются на все буквы английского алфавита – от A до Z. До полного набора не хватало только Q – теперь благодаря Куансе (Quansah – так пишется по-английски) охвачен весь алфавит.

А сможете ли вы назвать хотя бы по одному автору гола «Ливерпуля» на каждую букву английского алфавита? Вводите фамилии на русском или на английском – считаются голы в официальных матчах. Если не можете вспомнить – пользуйтесь подсказками. Удачи!

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16 комментариев
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Из-за большого количества авторов голов на некоторые буквы (например на S) не ввел всех возможных. Если вы вписали кого-то, но ответ не приняли – пишите сюда.

Я добавлю их в список правильных ответов. Но если есть выбор – вписывайте кого-то наиболее свежего автора гола. Их постарался охватить наиболее полно.
+9
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почему Алиссона не засчитывает?
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Забавно, что не вспомнил Ориги.
А Йейтса вспомнил, но у вас он неправильно записан. Он Yeats, а не Yates.
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а почему в итоге не мои ответы а самые популярные
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Ответ Ильшат Утеев
почему Алиссона не засчитывает?
Он на Б, Беккер
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Ответ Ильшат Утеев
почему Алиссона не засчитывает?
мб его на букву B(Bekker) только засчитывает
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Ответ Old Vyaine
Вспомнить ребят на U, X и Y — без шансов. А вот за Ингза и Вейналдума обидно, можно было и побольше подумать.
Абеля Шавьера забыли (Abel Xavier)? ;) Вроде бы old в никнейме, могли застать футбол 00-х.
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Очень надеюсь, что сегодня не будет abcdefg - 0
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Не вспомнить Салаха и Торреса это сильно)
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Вспомнить ребят на U, X и Y — без шансов. А вот за Ингза и Вейналдума обидно, можно было и побольше подумать.
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Тейшейры нет. Забивал в Кубке Англии Эксетеру в 2016.
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Эх, приз бы можно было учредить символический за 26/26.
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Вот это крутой тест, возникли сложности с N, X, Y, остальное не так сложно было, иногда вбивал стандартные английские фамилии, прокатывало)
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С подсказками все прошел. На "P" не оказалось легенды Ливерпуля Роберта Пейсли (Robert Paisley). Пришлось вспоминать Джермена Пеннанта)
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Ответ Максим Полтавец
Он на Б, Беккер
Alisson Becker, но Fabinho не Tavares?
P.S. спасибо за тест
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Ответ SergScouser
Забавно, что не вспомнил Ориги. А Йейтса вспомнил, но у вас он неправильно записан. Он Yeats, а не Yates.
Спасибо, поправил
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