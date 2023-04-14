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«Фиорентина» брала еврокубок? А «Вест Хэм» и «Ницца»? Тест об успехах (или нет)

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Проверка трофеев.

Лига конференций – шанс для не самых топовых клубов выиграть еврокубок. В том числе и для тех, кто никогда не побеждал в европейских турнирах. Где еще найти лист фаворитов из «Вест Хэма», «Ниццы» и «Фиорентины»?

А давайте проверим, хорошо ли вы знаете, что в трофейных комнатах европейских команд? Отвечайте на вопросы, брал ли клуб тот или иной кубок. В зачет идет все: и ЛЧ, и Лига Европы, и Кубок УЕФА, и Кубок обладателей кубков, и даже Кубок Интертото.

Делитесь результатами в комментариях. Удачи!

6 комментариев

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RKarpov
Кубок Intertoto(!!?) - давай ещё copa del Sol считать, у нас тут за углом спортивный магазин.
Ща куплю штук 10 разных чашек, и раздам пацанам со двора, которые друг друга будут в серии пенальти обыгрывать))
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Ошибся с Сити :)
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Ruscello
13/13- Вы – Жозе Моуринью. Сверхлегкий тест.
+1
-1
0
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Achilles 21
на сельте погорел с кубком интертото, никогда не считал его евротрофеем
+7
0
+7
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Dr.Gebbelsss
1213
я Жозе Моуринью)
Ну Атлетик Бильбао 2 финала и 0 трофеев, не знал(
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ko_sm_onavt
11 из 13 . Ошибся с Фиорентиной и Бильбао
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