«Фиорентина» брала еврокубок? А «Вест Хэм» и «Ницца»? Тест об успехах (или нет)
Проверка трофеев.
Лига конференций – шанс для не самых топовых клубов выиграть еврокубок. В том числе и для тех, кто никогда не побеждал в европейских турнирах. Где еще найти лист фаворитов из «Вест Хэма», «Ниццы» и «Фиорентины»?
А давайте проверим, хорошо ли вы знаете, что в трофейных комнатах европейских команд? Отвечайте на вопросы, брал ли клуб тот или иной кубок. В зачет идет все: и ЛЧ, и Лига Европы, и Кубок УЕФА, и Кубок обладателей кубков, и даже Кубок Интертото.
Делитесь результатами в комментариях. Удачи!
Ща куплю штук 10 разных чашек, и раздам пацанам со двора, которые друг друга будут в серии пенальти обыгрывать))
я Жозе Моуринью)
Ну Атлетик Бильбао 2 финала и 0 трофеев, не знал(