Проверка трофеев.

Лига конференций – шанс для не самых топовых клубов выиграть еврокубок. В том числе и для тех, кто никогда не побеждал в европейских турнирах. Где еще найти лист фаворитов из «Вест Хэма», «Ниццы» и «Фиорентины»?

А давайте проверим, хорошо ли вы знаете, что в трофейных комнатах европейских команд? Отвечайте на вопросы, брал ли клуб тот или иной кубок. В зачет идет все: и ЛЧ, и Лига Европы, и Кубок УЕФА, и Кубок обладателей кубков, и даже Кубок Интертото.

Делитесь результатами в комментариях. Удачи!