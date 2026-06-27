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  4. Тареми считает, что ФИФА и США хотят вылета Ирана с ЧМ-2026: «Турнир – просто катастрофа. Инфантино сказал, что решит все проблемы, но ФИФА ничего не сделала»

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Тареми считает, что ФИФА и США хотят вылета Ирана с ЧМ-2026: «Турнир – просто катастрофа. Инфантино сказал, что решит все проблемы, но ФИФА ничего не сделала»
Мехди Тареми считает, что ФИФА и США хотят вылета Ирана с ЧМ-2026.

Капитан сборной Ирана Мехди Тареми поделился эмоциями о сложностях команды на ЧМ-2026.

Иран набрал 3 очка в 3 матчах и находится на 3-м месте в группе G. У команды, которая базируется в Мексике и приезжает в США только на игры, еще остаются шансы на выход в плей-офф с третьей строчки, но это зависит от результатов других матчей.

«Нам с самого начала приходится жаловаться на разные вещи. Этот чемпионат мира – катастрофа. Просто катастрофа.

Это все неправильно в профессиональном турнире с участием профессиональных спортсменов. Это несправедливо. Если для ФИФА это нормально – хорошо. Но это несправедливо. Кто хочет нам помочь... Никто не помогает. Никто.

Кто решит проблему? Кто? ФИФА? Или, может, США? Не знаю. Просто назовите мне одно имя.

Джанни Инфантино пришел в нашу раздевалку после первой игры против Новой Зеландии и сказал, что решит все проблемы, но на самом деле ФИФА ничего не сделала», – сказал Мехди Тареми.

У футболиста спросили о том, считает ли он, что организаторы чемпионата мира – включая ФИФА и власти США – предпочли бы, чтобы Иран выбыл из турнира.

«Мы должны бороться против всего здесь. Не знаю, хотят ли этого люди или нет, но с нашей точки зрения, думаю, да», – добавил Тареми.

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НидерландыСборная Нидерландов по футболу
НорвегияСборная Норвегии по футболу
Кто-то другойСборная США по футболу
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Daily Mail
logoМехди Тареми
logoСборная Ирана по футболу
logoЧемпионат мира по футболу
logoДжанни Инфантино
logoФИФА

Комментарии

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Первый раз вижу, чтобы был оффсайд при том, что другой защитник явно ближе находится к воротам. Сюрриалистическое правило какое-то и бредовое, как по мне
Есть ссылка на интервью? Источник на языке оригинала. Заранее спасибо!
Даже если и не выйдут в ПО, выступили очень достойно:) А организации позорище за такое отношение к людям по национальному признаку:)
Очередной вой униженных и угнетённых.Просто играть в футбол и побеждать не пробовали?Нытики…
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