12 комментариев

«Парни почти голые» 🔞Королева ринга Арианни Селест все еще смущается
Арианни Селест является одной из самых популярных девушек на ринге UFC и работает в промоушене уже более 15 лет.
Хотя 37-летняя Селест смотрела бесчисленное количество боев ММА и присутствовала на стольких же церемониях взвешивания, ей все еще неловко, когда бойцы раздеваются во время взвешивания.
«Во время взвешивания ребята почти голые. Мне приходится стоять там, пока меня снимают в прямом эфире, пока они раздеваются. Иногда они внезапно сбрасывают шорты и оказываются совершенно голыми перед толпой. Мне приходится стоять там и пытаться отвести взгляд, продолжая позировать на камеру!», - поделилась Селест в интервью Iron Man Magazine.
Арианни Селест дебютировала в UFC в качестве девушки на ринге в 2006 году и семь раз становилась девушкой года по вресии World MMA Awards, что сделало ее королевой ринга. Селест также работает моделью – ее фото появляются в ведущих журналах, таких как Sports Illustrated, Playboy и Maxim.
Да такая красотка сама смутит кого-угодно!
Из этого отрывка нельзя сделать вывод, что она стесняется. Ее слова могут значить, что она пожирает голых бойцов глазами. Внешний вид говорит в пользу второго варианта. Остается догадываться, сколько бойцов переводили ее в партер.