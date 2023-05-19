Sportsdaily
Блог

«Парни почти голые» 🔞Королева ринга Арианни Селест все еще смущается

Клубы Клубы
Арианни Селест Арианни Селест
Бокс/MMA/UFC Бокс/MMA/UFC

Арианни Селест является одной из самых популярных девушек на ринге UFC и работает в промоушене уже более 15 лет.

Хотя 37-летняя Селест смотрела бесчисленное количество боев ММА и присутствовала на стольких же церемониях взвешивания, ей все еще неловко, когда бойцы раздеваются во время взвешивания.

«Во время взвешивания ребята почти голые. Мне приходится стоять там, пока меня снимают в прямом эфире, пока они раздеваются. Иногда они внезапно сбрасывают шорты и оказываются совершенно голыми перед толпой. Мне приходится стоять там и пытаться отвести взгляд, продолжая позировать на камеру!», - поделилась Селест в интервью Iron Man Magazine.

Арианни Селест дебютировала в UFC в качестве девушки на ринге в 2006 году и семь раз становилась девушкой года по вресии World MMA Awards, что сделало ее королевой ринга. Селест также работает моделью – ее фото появляются в ведущих журналах, таких как Sports Illustrated, Playboy и Maxim.

Да такая красотка сама смутит кого-угодно! 

 

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
vadned
Да, по фото сразу видно скромную и стеснительную девушку...
+25
-2
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгений Степанов
И это в 37 лет!
+24
-1
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
pg5kcmgytn
Серьезно?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Призрак Джона Готти
>Во время взвешивания ребята почти голые. Мне приходится стоять там, пока меня снимают в прямом эфире, пока они раздеваются. Иногда они внезапно сбрасывают шорты и оказываются совершенно голыми перед толпой. Мне приходится стоять там и пытаться отвести взгляд, продолжая позировать на камеру

Из этого отрывка нельзя сделать вывод, что она стесняется. Ее слова могут значить, что она пожирает голых бойцов глазами. Внешний вид говорит в пользу второго варианта. Остается догадываться, сколько бойцов переводили ее в партер.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Водяра
Баба с огромным пробегом.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lacrosse-style goal
Может она не стесняется и смущается... Смотрит на накачанных мужиков, начинает хотеть, "напрягается", а "расслабиться" возможности нет, пока на работе. Вот и недовольна🙃
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бислан Наврузов
Наконец-то у неё задница появилась
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Илья Владимирович
Милфа что надо
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Airat Alimov
Спасибо, Спортс. Теперь я знаю, как выглядит пластиковое тело спустя годы)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Великолепный Человек-Пакет
лицо не из приятных, а так да, маленькие женщины, но с формами - идеальны для любви
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Stefen
Ответ Евгений Степанов
И это в 37 лет!
недооцененный комментарий
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий