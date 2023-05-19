12 комментариев

Арианни Селест является одной из самых популярных девушек на ринге UFC и работает в промоушене уже более 15 лет.

Хотя 37-летняя Селест смотрела бесчисленное количество боев ММА и присутствовала на стольких же церемониях взвешивания, ей все еще неловко, когда бойцы раздеваются во время взвешивания.

«Во время взвешивания ребята почти голые. Мне приходится стоять там, пока меня снимают в прямом эфире, пока они раздеваются. Иногда они внезапно сбрасывают шорты и оказываются совершенно голыми перед толпой. Мне приходится стоять там и пытаться отвести взгляд, продолжая позировать на камеру!», - поделилась Селест в интервью Iron Man Magazine.

Арианни Селест дебютировала в UFC в качестве девушки на ринге в 2006 году и семь раз становилась девушкой года по вресии World MMA Awards, что сделало ее королевой ринга. Селест также работает моделью – ее фото появляются в ведущих журналах, таких как Sports Illustrated, Playboy и Maxim.

Да такая красотка сама смутит кого-угодно!