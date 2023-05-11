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«Хрустальная» пара. Сергей Розанов начал встречаться с 21-летней фигуристкой

Полина Шубодерова
Сергей Розанов Сергей Розанов
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Сергей Розанов нашел себе новую избранницу. Пару лет назад некоторые источники писали, что тренера, работавшего в «Хрустальном», связывают романтические отношения с Косторной.

Сейчас Розанов сошелся с еще одной фигуристкой – 21-летней Полиной Шубодеровой. В этой информации сомневаться не приходится, ведь о своих отношениях сообщила сама пара в соцсетях.

Полина тоже пробовала свои силы в «Хрустальном». Фигуристка работала в группе Тутберидзе с 2016 по 2018 год.

Серьезных спортивных успехов девушка так и не добилась, она не выходит на лед с 2020-го года. Сейчас Шубодерова является представителем Федерации фигурного катания России в Пермском края. Кстати, региональную федерацию возглавляет ее отец.

Шубодерова и Розанов делятся фотографиями с совместного отпуска.

Ну, как говорится, совет да любовь.

1 комментарий

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Darya-yeNoor
И чё? Оба взрослые. Ну и пусть встречаются. Жалко что ли.
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