Здесь нет ответов, но есть вопросы.

Скандальное интервью чемпионки Европы Алены Косторной разделило мир российского фигурного катания.

«Старая гвардия» в один голос поддержала Этери Тутберидзе, назвав спортсменку неблагодарной.

Александр Жулин напомнил Косторной про чемпионат Европы, который она выиграла под руководством Этери, намекнув, что у нее появились вопросы только, когда карьеры пошла под откос.

Фигуристка Алена Леонова назвала интервью странным, не оценив решение Алены сделать публичное заявление.

Татьяна Тарасова и вовсе назвала девушку бессовестной, напомнив ей о роли Тутберидзе в нынешней славе.

В целом позиция профессиональной части спорта понятна. Давайте теперь посмотрим, что думают болельщики, которые, очевидно, и были целью слов фигуристки.

💭 «Факты».

💭 «Вроде и в пару встала уже, и в модных показах участвует, а на имени ЭГ пиарится и денежки зарабатывает. Все никак прекратить не в силах. Печально».

💭 «По факту, что тут еще говорить)».

💭 «Все по факту))».

💭 «Алене реально было тяжело у ТШТ после 2019г🥺».

💭 «Беги, Алена, беги. Сейчас тебя скушают фанатики ТШТ. А вообще она права, молодец, что не боится высказать неудобную правду».

💭 «Ой Алена, опять тебя несет не туда со своими интервью... а потом опять будешь раскаиваться за свою несдержанность...».

💭 «Алена языком чешет только так, но именно Тутберидзе из нее сделала ту самую знаменитую фигуристку».

💭 «У ТШТ сильное психологическое давление, не каждый может выдержать».

💭 «Господи, что за идиоты в комментариях.. Если, по вашему мнению, откататься два сезона во взрослых, а потом уйти с травмами физическими и ментальными - норма, а не конвейер, то у меня для вас плохие новости».

Среди любителей фигурного катания ситуация выглядит спорной, но кажется, что небольшой перевес на стороне фигуристки.

Как вы считаете, почему болельщики не доверяют мнению «мэтров» и чаще выбирают сторону «жертвы»? Разве понимание того, что спорт высших достижений требует адского труда и определенных жертв - не очевидно?

Давайте разберемся!👇👇👇