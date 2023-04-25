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💥⚔️💥 Интервью Косторной снова разделило фигурное катание: фанаты поддержали Алену, а тренеры за Тутберидзе. Почему?

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Этери Тутберидзе Этери Тутберидзе
Алена Косторная Алена Косторная
Александр Жулин Александр Жулин
Татьяна Тарасова Татьяна Тарасова
Алена Леонова Алена Леонова
Фигурное катание Фигурное катание

Здесь нет ответов, но есть вопросы.

Скандальное интервью чемпионки Европы Алены Косторной разделило мир российского фигурного катания.

«Старая гвардия» в один голос поддержала Этери Тутберидзе, назвав спортсменку неблагодарной.

Александр Жулин напомнил Косторной про чемпионат Европы, который она выиграла под руководством Этери, намекнув, что у нее появились вопросы только, когда карьеры пошла под откос.

Фигуристка Алена Леонова назвала интервью странным, не оценив решение Алены сделать публичное заявление.

Татьяна Тарасова и вовсе назвала девушку бессовестной, напомнив ей о роли Тутберидзе в нынешней славе.

В целом позиция профессиональной части спорта понятна. Давайте теперь посмотрим, что думают болельщики, которые, очевидно, и были целью слов фигуристки.

💭 «Факты».

💭 «Вроде и в пару встала уже, и в модных показах участвует, а на имени ЭГ пиарится и денежки зарабатывает. Все никак прекратить не в силах. Печально».

💭 «По факту, что тут еще говорить)».

💭 «Все по факту))».

💭 «Алене реально было тяжело у ТШТ после 2019г🥺».

💭 «Беги, Алена, беги. Сейчас тебя скушают фанатики ТШТ. А вообще она права, молодец, что не боится высказать неудобную правду».

💭 «Ой Алена, опять тебя несет не туда со своими интервью... а потом опять будешь раскаиваться за свою несдержанность...».

💭 «Алена языком чешет только так, но именно Тутберидзе из нее сделала ту самую знаменитую фигуристку».

💭 «У ТШТ сильное психологическое давление, не каждый может выдержать».

💭 «Господи, что за идиоты в комментариях.. Если, по вашему мнению, откататься два сезона во взрослых, а потом уйти с травмами физическими и ментальными - норма, а не конвейер, то у меня для вас плохие новости».

Среди любителей фигурного катания ситуация выглядит спорной, но кажется, что небольшой перевес на стороне фигуристки.

Как вы считаете, почему болельщики не доверяют мнению «мэтров» и чаще выбирают сторону «жертвы»? Разве понимание того, что спорт высших достижений требует адского труда и определенных жертв - не очевидно?

Давайте разберемся!👇👇👇

3 комментария

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Анастасия Луговицкая
Да другие тренеры вообще не должны в это вмешиваться. Это их отношения, тренера и ученика, только они в курсе того, что было. А выглядит это, будто взрослые люди опять травят молодую девушку. Опять.
+1
0
+1
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Fellina
Косторная разболталась совсем, но это ее проблема! Все остальные работают молча, неужели кому-то есть дело, что она наплела?!
0
0
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