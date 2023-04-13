Фигуристка Евгения Медведева после модной фотосессии дала интервью журналу «HELLO!», где поделилась некоторыми подробностями своего общения с блогерами.

— В «Ледниковом периоде» ты каталась с Даней Милохиным, который неожиданно покинул шоу. Чему тебя научил этот опыт? Какие у вас отношения сейчас?

— Он поступил как поступил. На данный момент у нас нет никаких отношений. Мы просто не общаемся. Хочу отметить, что мы не ругались и никакого конфликта между нами не было.

— Среди твоих друзей много популярных блогеров - Катя Адушкина, Ваша Маруся, Егор Шип. Ты долго и упорно шла к своей мечте, а они стали популярными за пару лет. В чем разница вашего мировоззрения и что вас объединяет?

— Очень не хочется разглагольствовать, мол, я добивалась успеха потом и кровью, а ребята по-другому. Нет, ни в коем случае. Все ребята очень классные и талантливые. Всех, с кем я общаюсь, объединяет одно качество - доброта. Мировоззрение у нас схожее. Мы не желаем никому зла, любим дурачиться и жить в удовольствие. Возможно, я позволю себе немножечко пафоса и скажу, что единственное отличие между нами в том, что я могу где-то быть более дисциплинированной.