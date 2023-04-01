Sportsdaily
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🤐 Отец Мирославы Лебедевой планирует обратиться в органы по статье «Клевета». Его затравили в соцсетях после скандального видео с тренировки

Мирослава Лебедева
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Скандал набирает обороты.

Мирослава Лебедева и ее отец - главные «звезды» фигурного катания последних дней.

Вы уже слышали историю о жестких методах тренировок, которые использует папа девочки Михаил.

Мирослава - не самый простой ребенок. Ее карьере посвящен крупный ютуб-канал (476 тысяч подписчиков), а также несколько групп в соцсетях.

После скандальной истории, связанной с отношением отца к дочери, в соцсетях появилось много гневных комментариев, но показать мы можем лишь малую часть из них - самую мирную.

Отец девочки «наелся» критики и решил записать небольшое обращение в телеграм-канале.

Итак, Михаил решил подать в органы по статье «Клевета». Ждем комментариев от подозреваемых распространителей ложной информации.

Источник - соцсети Лебедевой.

3 комментария

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Санитар-волк
Вопрос простой. Если видео настоящее, это дело полиции, если не психиатра, и не о какой "клевете" нет речи.
0
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Minerva
Видео ненастоящее в смысле? Неплохо бы подключиться опеке и товарищу участковому.
+2
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+2
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Anatolii
Шабаш фемок
+2
-2
0
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