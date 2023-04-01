Скандал набирает обороты.

Мирослава Лебедева и ее отец - главные «звезды» фигурного катания последних дней.

Вы уже слышали историю о жестких методах тренировок, которые использует папа девочки Михаил.

Мирослава - не самый простой ребенок. Ее карьере посвящен крупный ютуб-канал (476 тысяч подписчиков), а также несколько групп в соцсетях.

После скандальной истории, связанной с отношением отца к дочери, в соцсетях появилось много гневных комментариев, но показать мы можем лишь малую часть из них - самую мирную.

Отец девочки «наелся» критики и решил записать небольшое обращение в телеграм-канале.

Итак, Михаил решил подать в органы по статье «Клевета». Ждем комментариев от подозреваемых распространителей ложной информации.

Источник - соцсети Лебедевой.