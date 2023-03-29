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🥊 Энтони Джошуа назвал три боя, которое он хочет провести, прежде чем закончить боксерскую карьеру

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Здесь нет Усика.

Энтони Джошуа назвал три боя, которые он хочет провести, прежде чем закончить боксерскую карьеру.

У любителей бокса уже 1 апреля будет возможность посмотреть на британского экс-чемпиона мира. В Лондоне на стадионе «O2 Arena» состоится поединок между Энтони Джошуа и американцем Джермейном Франклином.

33-летний спортсмен назвал соперников, которым хочет бросить вызов, прежде чем уйти из спорта.

В понедельник Эй Джей сказал журналистам, что хочет сразиться с Тайсоном Фьюри, Деонтеем Уайлдером и Джо Джойсом.

Промоутер Эдди Хирн считает, что бой Фьюри и Джошуа выполним.

«Я думаю, что это выполнимо, но очевидно, что все решится в эту субботу», - сказал он.

«Для меня все дело в сроках. Итак, Эй Джей выходит и нокаутирует Франклина. У Фьюри нет боя и у Эй Джея нет боя. Все очевидно.

Мы знаем, что эта сделка уже обсуждалась. Я и промоутер Фьюри - Джордж Уоррен, начнем потихоньку работать.

Давайте просто посмотрим, но если в субботу все пойдет по нашему плану, то мы ждем большой бой с Тайсоном Фьюри», - добавил Хирн.

2 комментария

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Чёрный тюльпан
На кой Фьюри нужен лузер в соперниках, который 2 раза отлетел от крузера Усика? Если он и будет выходить на ринг, то только за очень большой чек, который не заплатят за данный поединок, потому что неинтересно смотреть на забитого железом Джошуа, который двигается медленнее Джакса из Мортал Комбат. Цыган его просто деклассирует! Пусть вон с Уайлдером боксирует, который тоже может шальную пушку разрядить и в нокаут отправить, а там видно будет, чего он стоит. Надеюсь, что у Тайсона амбиции преобладают над ленью, и он выйдет за поясами против украинца, а не будет заниматься клоунадой, чтобы всяких мешков-соотечественников бить.
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язнаюгдеты
Хочет быть деклассированным Фьюри и убитым Уайлдером
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