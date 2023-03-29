Здесь нет Усика.

Энтони Джошуа назвал три боя, которые он хочет провести, прежде чем закончить боксерскую карьеру.

У любителей бокса уже 1 апреля будет возможность посмотреть на британского экс-чемпиона мира. В Лондоне на стадионе «O2 Arena» состоится поединок между Энтони Джошуа и американцем Джермейном Франклином.

33-летний спортсмен назвал соперников, которым хочет бросить вызов, прежде чем уйти из спорта.

В понедельник Эй Джей сказал журналистам, что хочет сразиться с Тайсоном Фьюри, Деонтеем Уайлдером и Джо Джойсом.

Промоутер Эдди Хирн считает, что бой Фьюри и Джошуа выполним.

«Я думаю, что это выполнимо, но очевидно, что все решится в эту субботу», - сказал он.

«Для меня все дело в сроках. Итак, Эй Джей выходит и нокаутирует Франклина. У Фьюри нет боя и у Эй Джея нет боя. Все очевидно.

Мы знаем, что эта сделка уже обсуждалась. Я и промоутер Фьюри - Джордж Уоррен, начнем потихоньку работать.

Давайте просто посмотрим, но если в субботу все пойдет по нашему плану, то мы ждем большой бой с Тайсоном Фьюри», - добавил Хирн.