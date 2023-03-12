Sportsdaily
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😍 Помните Марию Сотскову? Она выступала на ОИ-2018 вместе с Медведевой и Загитовой, а потом попала в допинговый скандал и пропала. Теперь она метит в модели 😳

Пхенчхан-2018 Пхенчхан-2018
Мария Сотскова Мария Сотскова
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Жизнь продолжается.

Россиянка Мария Сотскова была одной из самых многообещающих фигуристок своего поколения: масса медалей юниорских турниров, серебро взрослого финала Гран-при и чемпионата России, а также поездка в олимпийский Пхенчхан.

К сожалению, ее карьера закончилась весьма печально — слабые результаты и допинговый скандал.

Сотскова закончила школу и поступила на балетмейстерский факультет ГИТИСа. Мария активно продвигала здоровый образ жизни и правильное питание. Девушка даже успела выйти замуж и развестись.

А теперь самое главное - Мария очень любит позировать перед камерами. Хватит слов.

Фотки Марии оценил даже шахматист Ян Непомнящий.

11 комментариев

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Аюр Демидов
Abella Danger 😳
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Александр Шульгин
Нос исправила, губы накачала и главное татуировку под грудью сделала и вперёд.
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CvlrXXI
Метит и успешно попала она только в эскорт
0
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Beloded2007
Сотски подросли
+3
0
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GregWS
Камерами кнопочных телефонов?
+1
0
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Анастасия Внукова
нос переделала что-ли?
+2
0
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mahurat
Ответ crblx
под допинг сойдёт
Я бы не рисковал.
+1
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+1
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Dario Alexys
откатилась к базовым биологическим настройкам
+15
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+15
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Al Mo
вполне секси самочка
+2
-2
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crblx
под допинг сойдёт
+28
-1
+27
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Sgi
«Метит в модели» и фотки на телефон слабо вяжутся…. А, Чугунов. Понятно)
+10
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+10
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