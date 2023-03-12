11 комментариев

😍 Помните Марию Сотскову? Она выступала на ОИ-2018 вместе с Медведевой и Загитовой, а потом попала в допинговый скандал и пропала. Теперь она метит в модели 😳
Жизнь продолжается.
Россиянка Мария Сотскова была одной из самых многообещающих фигуристок своего поколения: масса медалей юниорских турниров, серебро взрослого финала Гран-при и чемпионата России, а также поездка в олимпийский Пхенчхан.
К сожалению, ее карьера закончилась весьма печально — слабые результаты и допинговый скандал.
Сотскова закончила школу и поступила на балетмейстерский факультет ГИТИСа. Мария активно продвигала здоровый образ жизни и правильное питание. Девушка даже успела выйти замуж и развестись.
А теперь самое главное - Мария очень любит позировать перед камерами. Хватит слов.
Фотки Марии оценил даже шахматист Ян Непомнящий.
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