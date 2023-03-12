11 комментариев

Жизнь продолжается.

Россиянка Мария Сотскова была одной из самых многообещающих фигуристок своего поколения: масса медалей юниорских турниров, серебро взрослого финала Гран-при и чемпионата России, а также поездка в олимпийский Пхенчхан.

К сожалению, ее карьера закончилась весьма печально — слабые результаты и допинговый скандал.

Сотскова закончила школу и поступила на балетмейстерский факультет ГИТИСа. Мария активно продвигала здоровый образ жизни и правильное питание. Девушка даже успела выйти замуж и развестись.

А теперь самое главное - Мария очень любит позировать перед камерами. Хватит слов.

Фотки Марии оценил даже шахматист Ян Непомнящий.