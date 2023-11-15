LFC 2020
Блог

Дилетта Леотта - секс-символ Италии в августе родила дочь Лорису Кариуса и уже восстановила шикарную форму😍😍😍

Лорис Кариус Лорис Кариус
Ливерпуль Ливерпуль
Клубы Клубы
Футбол Футбол

Материнство ей явно к лицу.

Летом 32-летняя Леотта родила дочку от 30-летнего вратаря «Ньюкасла», немца Лориса Кариуса.

Девочка, которая получила имя Ария, появилась на свет 16 августа — в день рождения Леотты. А уже через несколько недель Леотта появилась на публике.

О том, что бывший голкипер «Ливерпуля» встречается с Леоттой стало известно осенью 2022 года. Леотта — одна из самых узнаваемых телеведущих Италии и признанный секс-символ страны.

Diletta Leotta, il messaggio entusiasma i fan: c'è un like a sorpresa - FOTO

Впрочем, шикарная форма вернулась к Леотте не по мгновению волшебной палочки, а через тяжелые тренировки в зале.

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Daniyar Shukenov
По первой фотографии, правильно ей и нужно держать ребенка. Лорису в таких деликатных вопросах после финала ЛЧ нет доверия.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тимофей Панов
да не, к батарее подойдет расплавиться
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Direct free kick
Ответ Daniyar Shukenov
По первой фотографии, правильно ей и нужно держать ребенка. Лорису в таких деликатных вопросах после финала ЛЧ нет доверия.
Она щенка ласкает больше чем следит за ребёнком. Так что Кариеса ругать не стоит
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий