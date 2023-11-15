Дилетта Леотта - секс-символ Италии в августе родила дочь Лорису Кариуса и уже восстановила шикарную форму😍😍😍

Материнство ей явно к лицу.

Летом 32-летняя Леотта родила дочку от 30-летнего вратаря «Ньюкасла», немца Лориса Кариуса.

Девочка, которая получила имя Ария, появилась на свет 16 августа — в день рождения Леотты. А уже через несколько недель Леотта появилась на публике.

О том, что бывший голкипер «Ливерпуля» встречается с Леоттой стало известно осенью 2022 года. Леотта — одна из самых узнаваемых телеведущих Италии и признанный секс-символ страны.

Впрочем, шикарная форма вернулась к Леотте не по мгновению волшебной палочки, а через тяжелые тренировки в зале.