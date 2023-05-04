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«Лучший игрок, которого видела АПЛ». Стюарт Пирс очень высоко оценил Милнера

Джеймс Милнер Джеймс Милнер
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Стюарт Пирс
Футбол Футбол

Летом уйдет в «Брайтон».

Стюарт Пирс, который тренировал хавбека «Ливерпуля» Джеймса Милнера в сборной Англии U21, сказал много хороших слов в адрес игрока.

«Пару лет назад я сказал, что он паунд-фо-паунд (термин, употребляемый в единоборствах, в основном в боксе, в отношении бойца, который признан лучшим вне зависимости от весовой категории), лучший игрок в АПЛ, которого видывала лига. И я все еще придерживаюсь этого мнения», − сказал Пирс на talkSPORT.

«Просто посмотрите, что вы получаете вместе с ним: отдачу на тренировках, в играх, за пределами поля. Если ввести все его плюсы в компьютер, то его имя окажется одним из лучших. Не лучший в смысле способностей, я говорю обо всем, что должно быть в современном игроке. О профессионализме и о том, как он себя преподносит и ведет.

Я ни разу не видел в новостях ни одного плохого слова о Джеймсе Милнере. Он рекордсмен по количеству матчей за сборную Англии U21, игрок национальной сборной».

Затем Пирс признался, что не думал, что Милнер дорастет до главной сборной.

«Не думал, что он станет игроком национальной сборной. Считал, что он хороший игрок, но уверенности не было. В дальнейшем он сыграл много матчей за сборную, выигрывал АПЛ с «Ливерпулем» и «Сити». Он просто невероятный человек».

А как бы вы оценили Джеймса Милнера? Пишите в комментариях.

6 комментариев

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Яхья Садиков
Милнер молодец, только самые хорошие впечатления оставил о себе
+13
0
+13
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Адам Магомедов
Легенда .
+10
0
+10
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Mr. Angel
Ответ dobhair
Железный человек. Жаль что уходит, спасибо за два года проведенные в ЛФК, вместо ухода в Лидс. Капитан по духу.
Милнер играет не 2 года в ЛФК )
+2
0
+2
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Scouser
Ответ Mr. Angel
Милнер играет не 2 года в ЛФК )
я думаю он говорит что последние 2 сезона мог вернуться в Лидс, уроженцем и воспитанником которого является. А вернуться когда Лидс поднялся в АПЛ так сказать завершить свой цикл в родном месте.
0
0
0
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