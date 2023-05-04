Летом уйдет в «Брайтон».

Стюарт Пирс, который тренировал хавбека «Ливерпуля» Джеймса Милнера в сборной Англии U21, сказал много хороших слов в адрес игрока.

«Пару лет назад я сказал, что он паунд-фо-паунд (термин, употребляемый в единоборствах, в основном в боксе, в отношении бойца, который признан лучшим вне зависимости от весовой категории), лучший игрок в АПЛ, которого видывала лига. И я все еще придерживаюсь этого мнения», − сказал Пирс на talkSPORT.

«Просто посмотрите, что вы получаете вместе с ним: отдачу на тренировках, в играх, за пределами поля. Если ввести все его плюсы в компьютер, то его имя окажется одним из лучших. Не лучший в смысле способностей, я говорю обо всем, что должно быть в современном игроке. О профессионализме и о том, как он себя преподносит и ведет.

Я ни разу не видел в новостях ни одного плохого слова о Джеймсе Милнере. Он рекордсмен по количеству матчей за сборную Англии U21, игрок национальной сборной».

Затем Пирс признался, что не думал, что Милнер дорастет до главной сборной.

«Не думал, что он станет игроком национальной сборной. Считал, что он хороший игрок, но уверенности не было. В дальнейшем он сыграл много матчей за сборную, выигрывал АПЛ с «Ливерпулем» и «Сити». Он просто невероятный человек».

А как бы вы оценили Джеймса Милнера? Пишите в комментариях.