«Фиорентина» готова продать Амрабата: стала известна стоимость звезды ЧМ

«Фиорентина» хочет получить 40 млн евро за звезду чемпионата мира в Катаре Софьяна Амрабата, сообщает Relevo.

«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» проявляют интерес к марокканскому полузащитнику.

По данным СМИ, «красные» и лично Юрген Клопп впечатлены мастерством Амрабата и пристально следят за ним последние пару недель.

Амрабат помог сборной Марокко выйти в полуфинал чемпионата мира и является ключевым игроком своей команды в Катаре.

26-летний полузащитник выступает в Серии А с 2020 года.