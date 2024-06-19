Силвиньо до и с Албанией: стал вторым отцом для Месси, учит язык, нашел звезду в Корее

Играл у Венгера, Гвардиолы и Манчини. Его команда уже вошла в историю Евро.

После увольнения из «Коринтианса» Силвиньо жил с семьей в Порту и ждал новых предложений. Понимал: неудачи на родине и в «Лионе» поставили тренерскую репутацию под угрозу, теперь важно не ошибиться с выбором. Если снова войти не в ту дверь – другого шанса не будет.

В конце 2022-го президент албанской Федерации футбола Арманд Дука связался с Силвиньо через общего знакомого и пригласил на ужин в Милане. В итоге хорошо поговорили (на итальянском), и Силвиньо приятно удивил Дуку желанием не только тренировать Албанию, но и жить в Тиране.

Предыдущие зарубежные тренеры бывали в стране наездами, но Силвиньо так не хотел. Считал, что не добьется успеха, если не проникнется проблемами и спецификой Албании.

Он поселился в отеле в двух километрах от Федерации футбола Албании – как и его помощники: бразилец Дорива, экс-партнер по «Сельте», и аргентинец Сабалета, с которым подружились в «Ман Сити».

Венгер сомневался, что португальский паспорт Силвиньо – настоящий

Союз бразильца Силвиньо и аргентинца Сабалеты в тренерском штабе Албании удивляет только на первый взгляд. Силвиньо освоил аргентинский вариант испанского еще в конце девяностых, когда делил фланги в лондонском «Арсенале» с Нельсоном Вивасом.

Правда, если Вивас так и не выиграл конкуренцию у Ли Диксона, то Силвиньо потеснил 35-летнего Найджела Уинтерберна. Найджела обожали болельщики, но и Силвиньо, первого бразильца в истории «Арсенала», приняли тепло – ради перехода к Арсену Венгеру он отказал «Тоттенхэму».

«Я купил Силвиньо у «Коринтианса» в 1999-м, – вспоминал Венгер в автобиографии. – А через год, чтобы заменить Эммануэля Пети, позвал из того же клуба Эду.

Однажды Силвиньо позвонил мне: «Эду в тюрьме!» Нашего полузащитника задержали в аэропорту «Хитроу» с поддельным португальским паспортом и выслали в Бразилию. Мы пересмотрели условия его контракта, и после оформления подлинных документов он перешел-таки в «Арсенал».

Поскольку Силвиньо проходил тот же паспортный контроль, что и Эду, его [португальский] паспорт, видимо, был настоящим. Но в глубине души я всегда немного сомневался. Поэтому всякий раз, когда мы проходили паспортный контроль, старался быть рядом».

В переезде Силвиньо в Испанию поучаствовал Мостовой

Венгер был рядом до 2001-го. Во втором английском сезоне бразильский левый защитник забил «Спартаку» в морозных «Лужниках», но выбыл из-за травмы и уступил место Эшли Коулу. Летом 2001-го Силвиньо за 3,8 млн евро купила «Сельта»

«Когда его хотели взять в команду, советовались в том числе и со мной, – вспоминал Александр Мостовой. – И мое мнение было – однозначно надо брать. Я видел его в игре за «Арсенал», понимал, что это классный защитник, быстрый, с отличной левой ногой.

У нас уже был в команде Хуанфран, но тот немножко баламут. А Силвиньо его полная противоположность: немногословный, надежный. Ни разу не видел, чтобы на тренировке он кого-то зацепил и с кем-то вступил в конфликт. В отличие от другого крайнего защитника, Мичела Сальгадо, который часто со всеми задирался».

Силвиньо помог «Сельте» выйти в Лигу чемпионов-2003/04 и за три года в Виго забил один мяч – «Барсе», куда и перешел летом 2004-го за 2 млн евро.

Для Месси Роналдиньо был дьяволом-искусителем, а Силвиньо – ангелом-хранителем

В команде Франка Райкарда Силвиньо влился в бразильскую компанию (Роналдиньо, Эдмилсон, Беллетти, Мотта), которая тепло приняла одного перспективного аргентинца.

«Тренировки начинались с упражнения рондо, – вспоминал помощник Райкарда, Хенк Тен Кате. – Одну группу составляли испанцы (Хави, Иньеста, Пуйоль, Олегер), а другую бразильцы, к которым примыкали Это’О и Рафа Маркес.

Меня поразило, что именно бразильцы с первых минут взяли Месси под крыло. Силвиньо сказал ему: «Иди к нам, сынок» и стал для Месси вторым отцом».

Полузащитник «Барсы» Эйдур Гудьонсен объяснил , в чем заключались отцовские функции Силвиньо: «Силви любил и защищал Месси. Роналдиньо был как бы дьяволом-искусителем на левом плече Лео, а набожный христианин Силви – на правом – ангелом-хранителем.

Силви – откровенный, общительный и ироничный парень. К тому же семьянин-домосед со здоровыми жизненными ориентирами».

В поездках Месси жил с Силвиньо в одной комнате – например, в турне «Барсы» по Корее, Китаю и Японии летом 2005-го.

«Он не говорил по-английски, поэтому всегда держался рядом, и я помогал ему в разных вопросах – скажем, менял валюту, – рассказывал Силвиньо. – Однажды я поднимался в комнату, чтобы принести Лео деньги, и услышал из коридора его крик: «Уходи, пожалуйста! Оставь все как есть и уходи!»

Его голос был очень взволнованным, и я не понимал, что происходит. А потом вошел в номер и увидел, что сотрудник китайского отеля хочет убрать номер и не понимает Месси. Я рассмеялся.

Лео умолял меня: «Силви, пожалуйста, скажи ему, что все в порядке. Пусть уходит». И добавлял китайцу с аргентинским акцентом: «Go! Go!»

Силвиньо едва не разминулся в «Ман Сити» с Манчини, а потом с его помощью стал тренером в Европе

В «Барсе» Силвиньо стал душой команды, хотя и не играл регулярно. Подменял сначала Ван Бронкхорста, а потом Абидаля. Из-за дисквалификации Абидаля Силвиньо вышел на финал ЛЧ-2009 и после победы плакал с кубком в руках – это был его последний матч за «Барсу».

Последний сезон карьеры игрока он провел в «Ман Сити», где конкурировал слева с Уэйном Бриджем и сотрудничал со своим будущим помощником Пабло Сабалетой, бороздившим другой фланг, а с середины декабря 2009-го – и с Роберто Манчини.

Предыдущий тренер, Марк Хьюз, мало использовал Силвиньо. Тот собирался уйти в январе 2010-го, но после назначения Манчини передумал. Роберто советовался с Силвиньо как с самым опытным игроком и после сезона-2009/10 предложил войти в тренерский штаб.

Силвиньо отказался. Хотелось в Бразилию. Там он несколько лет ассистировал Вагнеру Мансини, Мано Менезесу и Тите, а в декабре 2014-го, через месяц после возвращения Манчини в «Интер», стал-таки его помощником. Заодно учился в тренерском центре Коверчано.

Летом 2016-го Манчини оставил «Интер» и в следующие три года Силвиньо работал при Тите в сборной Бразилии.

«Манчини – хладнокровный вожак с сильным характером, – говорил Силвиньо. – Венгер – умный и добрый, гуру футбольного менеджмента. Гвардиола со своим уникальным интеллектом видит то, что незаметно другим, причем мало кто замечает: его команды не только потрясающе атакуют, но и защищаются.

Я старался брать что-то от каждого, не теряя своей сути. И сказал себе, что если с такими преподавателями не стану хорошим главным тренером, то только по своей вине».

До прихода к Силвиньо его помощник был главным тренером – сменил 12 клубов за пять лет

Летом 2019-го новый спортивный директор «Лиона» Жуниньо Пернамбукано пролоббировал Силвиньо на пост главного тренера, что выглядело слегка удивительно. Силвиньо стал первым иностранцем во главе «Лиона» с начала восьмидесятых, когда командой руководил серб Владимир Ковачевич.

Президент «Лиона» Жан-Мишель Олас привык говорить с тренерами на одном языке, а с Силвиньо это было не так просто.

«Кроме португальского, Силвиньо знает английский, испанский и итальянский, но не язык страны, в которой дебютировал как главный тренер, – говорил бразильский латераль «Лиона» Рафаэл Да Силва. – Ему было сложно четко формулировать и объяснять свои идеи важным людям в клубе.

Мне нравилось с ним работать. Я чувствовал, что он хороший тренер, но не все в клубе считали так же. Мы выиграли только три матча из одиннадцати, и Силвиньо уволили».

Девять месяцев в «Коринтиансе» тоже не принесли особой радости, но именно там Силвиньо воссоединился с Доривой, который до этого сменил как главный тренер 12 клубов за пять лет (почти норма для Бразилии) и пришел к тому, что более уместен как ассистент.

«Мы с Силвио хорошо уравновешиваем друг друга, – говорит Дорива. – Он активен и импульсивен, а я добавляю нашему штабу спокойствия». Силвиньо добавил, что слишком многословен, а Дорива мастерски резюмирует его речи, делая более доступными для окружающих.

К тому же именно Дорива в конце 2022-го убедил Силвиньо, что трехлетний опыт работы с Тите в сборной Бразилии поможет ему в Албании.

Аналитик, приехавший с Пануччи, создал бесценную базу албанских игроков

Работа со сборной и правда специфическая – каждое утро в Тиране Силвиньо шел не на тренировку, а в офис Федерации.

Почти все сотрудники знают итальянский или английский, но Силвиньо здоровался по-албански (он учит язык, хотя далек от того, чтобы говорить свободно; при этом настаивает, чтобы установка на матч звучала на албанском – с переводом помогает экс-полузащитник «Кривбасса» Эрвин Бульку, давно работающий в сборной).

Потом Силвиньо устраивался в офисе и изучал видео от аналитика Аларико Росси. Его привел в сборную один из предыдущих тренеров, Кристиан Пануччи, работавший с Росси в «Тернане» и «Ливорно». Росси годами создавал базу игроков, которую Силвиньо назвал бесценной.

Население Албании – 3 млн, но в других странах живет еще примерно 9 млн человек с албанскими корнями. Не у всех албанское гражданство и соответствующий флажок на трансфермаркте, поэтому Росси вручную изучал тысячи составов в поиске албанских фамилий, чтобы расширить тренерам выбор.

Сабалета вспоминал, что после переезда в Тирану южноамериканский штаб часами отсматривал видео, подобранные Росси, и со временем список из 50 игроков сократился вдвое.

Из 26 игроков сборной на Евро-2024 вне Албании родились 18 – из них 13 играли на молодежном уровне за другие сборные. Например, полузащитник Ясир Асани родился в Скопье, играл в младших сборных Македонии, а полтора года назад сменил венгерскую «Кишварду» на южнокорейский «Кванджу».

Росси запеленговал его и там, а Силвиньо, искавший левшу на место правого вингера, задумался о приглашении Ясира в сборную. Из-за разницы во времени Силвиньо несколько суббот подряд приходил в офис в девять утра, чтобы смотреть матчи Асани в Южной Корее, и не пожалел.

В первых шести играх за Албанию Ясир набрал 3+3. С его паса Недим Байрами, еще в конце 2020-го игравший за швейцарскую молодежку, забил чехам мяч, который Силвиньо назвал переломным. После 1:1 в Праге последовали домашние победы над Чехией и Польшей, которые обеспечили выход на Евро с первого места.

«Хотелось, чтобы команда показывала тот футбол, к которому мы с Силвиньо привыкли, будучи игроками, – говорит Сабалета. – Мы играли на самом высоком уровне, и в албанских ребятах видели потенциал, чтобы пойти по нашему пути. Думаю, нам это удалось».

«Наши футболисты техничны и не созданы для того, чтобы играть без мяча по схеме 4-4-2, – добавляет Силвиньо. – Они готовы к тяжелой работе, но я также должен предоставить им простор для творчества.

На одной из тренировок игрок дал мне пас. Как бы говоря: «Ну-ка, мистер, покажите класс». Но я взял мяч в руки, дав понять: теперь вы должны демонстрировать технику, а не я, теперь ваше время, а не мое».

Силвиньо признавался, что выход Албании на Евро – его главное достижение, важнее титулов с «Барсой».

Ему было приятно стать первым иностранцем с медалью от премьер-министра Албании и каждый день по пути на работу слышать от болельщиков: «Респект, мистер!» Вот только он не считает свою миссию выполненной. На Евро Албания в группе смерти, но Силвиньо обещает до последнего биться за место плей-офф.

Телеграм-канал Дениса Романцова

Игра: вы – на паспортном контроле. Решите, кого пустить на Евро, а кого нет

Фото : Gettyimages.ru /Dean Mouhtaropoulos, Jasper Juinen, Linnea Rheborg, Emmanuele Ciancaglini, Friedemann Vogel/Bongarts, Linnea Rheborg, личный архив Силвиньо