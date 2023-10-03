«В нашу раздевалку вошел Тони Адамс, и я сказал: «По-моему, будет драка». Как Юран стал одним из двух лучших снайперов ЛЧ-91/92

Денис Романцов поговорил с легендой «Бенфики».

В 1991 году в главном еврокубке появился групповой турнир, а в составе чемпиона Португалии – 22-летний нападающий киевского «Динамо» Сергей Юран.

В первом же сезоне с «Бенфикой» он забил 15 мячей, 7 из которых пришлись на Кубок чемпионов-1991/92, где Юран поделил с форвардом «Марселя» Жан-Пьером Папеном первое место в списке бомбардиров.

– До перехода в «Бенфику» вы с пятью мячами стали одним из лучших снайперов Кубка Кубков. Это ускорило отъезд за рубеж?

– Европейские клубы тогда подолгу вели потенциальных новичков, так что дело не только в голах за «Динамо» в еврокубках. Я ведь тогда и за сборную СССР начал забивать [и сделал дубль в дебютной игре с Израилем].

Первое конкретное предложение поступило из «Ливерпуля». Я туда должен был уезжать на место Иана Раша, но в последний момент «Бенфика» предложила больше за трансфер. Меня просто поставили перед фактом: «Летишь не в Ливерпуль, а в Лиссабон».

– За три года до перехода в «Бенфику» вам вынесли голеностоп в одном из первых матчей за «Динамо». Как возвращались в строй?

– Было сложно полностью восстановиться после такой травмы. Не было сегодняшних технологий.

Я провел три месяца в больнице, и оперировавший меня профессор сказал: «Основная – дельтовидная – связка в голеностопе у тебя теперь искусственная, из лавсана. Будут боли: если научишься преодолевать – притупятся. Тогда есть шанс вернуться в футбол. Если нет – думай о другой работе, вне футбола».

Сначала терпеть было непросто, но со временем я привык к боли – настолько хотел играть в любимый футбол.

– Что удивило в первые недели с «Бенфикой»?

– В Советском Союзе я приезжал на базу к 11 утра, обедал, отдыхал, тренировался, шел в сауну, на ужин и в 7-8 вечера попадал домой. А в «Бенфике» – полтора часа потренировался, и все. Дальше – что хочешь, то и делай.

У меня где-то месяц ушел на привыкание к такому режиму. К тому, что нужно индивидуально готовить себя, ходить в тренажерный зал, делать растяжку, чтобы прибавить физически и для профилактики травм.

Еще было непривычно, что в «Бенфике» пять тренеров. «Динамо»-то обходилось двумя – Лобановский и Пузач. Не было даже тренера вратарей.

– В Кубке чемпионов-1991/92 вы начали с пяти голов в двух играх с «Хамрун Спартанс» из Мальты. Что тогда чувствовали?

– Была эйфория. Да, команда из Мальты, но чемпион страны, не абы кто. В первом матче на них, наверно, давило, что приехала знаменитая «Бенфика». Я воспользовался их зажатостью и реализовал все моменты.

[Главный тренер «Бенфики»] Свен-Йоран Эрикссон поздравил меня после игры – все-таки четыре мяча в Лиге чемпионов не каждый день забивают.

– Среди игроков «Бенфике» не все обрадовались вашему приходу?

– Я занял место португальского ветерана Руя Агуаша, который считался одним из лидеров команды, поэтому – да, возникали конфликты. Однажды в душевой бразилец Мозер намочил майку и кинул мне в спину. Я понимал: если не отвечу более серьезно – посчитают слабаком. Ну и ответил – кулаком в лицо.

Надо было ставить себя в коллективе и биться за место на поле – меня это только раззадоривало. Тогда же Эрикссон пригласил меня на ужин: «Вижу, что происходит, но не буду занимать чью-то сторону. Если выживешь – заиграешь в Европе. Если нет – вернешься в «Динамо».

В итоге меня в команде зауважали.

В групповом раунде Юран забил два мяча киевскому «Динамо» – и довел до слез украинского тренера

– С кем подружились в «Бенфике»?

– Капитан Велозу приглашал на ужин. С Паулу Соузой были соседями – дома купили поблизости. С Руем Коштой, Витором Панейрой и вратарем Нену тоже сложились неплохие отношения. Со шведами – Терном и Шварцем – по-дружески спорили, чья хоккейная сборная сильнее. Когда наши побеждали – подтрунивали над ними.

– После победы над мальтийцами «Бенфике» во втором отборочном раунде ЛЧ попался «Арсенал». Что окружало те игры?

– Накануне матча заселились в гостиницу после тренировки – за ужином смотрю: официант разносит вино и пиво. Думал, наверное, руководству – президент же приехал. Оказалось, и футболистам тоже.

Я спросил переводчика: «Игру отменили, что ли?» – «Нет, почему?» – «Так алкоголь же разносят?» – «У нас это нормально – по бокалу-другому за ужином». Для меня это был шок, конечно.

У нас за такие вещи зарубить могли, а в Португалии – совсем другое отношение. Но мы с Васей Кульковым так к этому и не привыкли. Четыре года провели в Португалии и не выпили на предматчевых заездах ни бокала. Не то что боялись, просто не понимали, зачем – до игры. После – другое дело.

– «Арсенал» вы прошли благодаря голу Кулькова в овертайме ответной игры и двум вашим ассистам.

– После 1:1 в Лиссабоне было непросто. Полный «Хайбери», нереальная поддержка болельщиков, у соперника много английских сборников, но на сотой минуте мы все же вышли вперед, а потом Исаяс сделал счет 3:1.

После игры в нашу раздевалку зашли капитан «Арсенала» Тони Адамс и еще пара футболистов. Я Василию [Кулькову] сказал: «По-моему, сейчас будет драка». Думал, англичане пришли разбираться из-за каких-то игровых эпизодов, а они обошли всех, пожали руки, поблагодарили за игру и пожелали удачи.

Мы их не пустили в групповой этап – и такое благородство! Меня это поразило.

– C какими чувствами ехали на первый матч группового этапа в Киев?

– Мыслей закосить и не играть с «Динамо» не было. Приятно было вернуться на Республиканский стадион, увидеть Киев, болельщиков, но я всегда вкладываю всю душу в свой действующий клуб, поэтому настрой был боевой.

Хотелось победить, но мы уступили 0:1, а Рую Агуашу сломали ногу – со смещением, с вывихом стопы. Прямо как у меня в 1988-м.

Единственный мяч, кстати, пропустили из-за того же Агуаша. Он покатил вратарю, а Олег Саленко перехватил и забил.

– Почему вы не забивали в ЛЧ до следующего матча с «Динамо»?

– Партнеры не всегда удобно пасовали, да и вообще такое бывает: очень сильно хочешь забить – и не получается. Перенастрой – плохой союзник для нападающего. А потом отпускаешь из головы эту ситуацию, спокойно выходишь на игру – и забиваешь.

– После 0:0 с «Барсой» и дважды по 1:1 со «Спартой» вы разгромили «Динамо» в Лиссабоне 5:0 – откуда такой контраст с игрой в Киеве (0:1)?

– К пятому туру у нас не было побед, так что вышли с запредельным настроем. Мы доминировали, к середине второго тайма вели 3:0, и в последние десять минут я добил соперника – сделал дубль.

Мне потом говорили, что знаменитый в прошлом игрок Виктор Колотов, тренировавший тогда «Динамо», так расстроился, что в самолете даже слезу пустил. Сказал футболистам, что 0:5 для киевского «Динамо» – это позор.

– После того дубля вы сравнялись по голам с Папеном, который в групповом раунде не участвовал (его «Марсель» уступил в отборе «Спарте»). Могли обогнать Жан-Пьера в матче последнего тура с «Барсой» Кройффа?

– В команде меня вели к первому месту в споре бомбардиров, партнеры играли на меня, но все равно было очень сложно – играли-то в гостях с лучшей командой Европы. Думаю, был бы кто попроще – один бы я в любом случае забил. А на «Камп Ноу» у меня и моментов особо не было. «Барса» доминировала.

Мы проиграли, стали третьими в группе, ну а я поделил с Папеном звание лучшего бомбардира турнира.

В апреле 1992-го Эрикссон спас Юрану жизнь

– Свен-Йоран Эрикссон вспоминал в автобиографии, что вы не доверяли банкам и хранили наличные в матрасе. Правда?

– Ха-ха, да я в 1991-м, в 22 года, просто не понимал, что такое банковский счет. Мне говорили: «Деньги будут на карте». – «Какая карта? Когда деньги в руке – это деньги». Я немножко дикарем был. Говорил: «Не нужна мне никакая карта!»

Мне: «Но зарплату мы перечисляем на счет». – «Перечисляйте. А я в банк приду – и чтоб мне в руки дали наличные». – «Да зачем они тебе? Карту сделали – будешь с ней ходить». – «Нет, буду с деньгами ходить».

Такие вот издержки Советского Союза. Доверие к банковским картам пришло далеко не сразу.

– Как Свен-Йоран Эрикссон спас вам жизнь?

– На Пасху был перерыв в чемпионате, и я хотел слетать в Москву к знакомым ребятам, которые там где-то с криминалом были связаны – тогда с ними общались представители шоу-бизнеса, футбола, хоккея...

Обычно они меня встречали в аэропорту, и мы ехали париться в баню, потом в рестораны. Но в тот раз Эрикссон не отпустил меня, а тех парней в бане застрелили. Узнав об этом, я схватился за голову – если бы не тренер, я бы оказался в той же бане: а там никого не пожалели, убили даже сотрудников.

Эрикссону я ничего не сказал, но при встрече всегда мысленно благодарил. Причем я настойчиво просил отпустить меня, но он однозначно говорил: «Впереди важная игра. В другой раз отпущу». – «Но Пасха – большой праздник. Пожалуйста!» – «Нет».

– Как к вам относились болельщики «Бенфики»?

– Полюбили с первого сезона. Видели же, что играю с полной самоотдачей, не жалею ни себя, ни соперников. Забивал не в каждой игре, но всегда играл страстно. Людям было приятно, что новый игрок их любимого клуба сразу стал одним из двух лучших бомбардиров Лиги чемпионов.

Если я приходил в ресторан болельщика «Бенфики», то деньги у меня не брали. Помню, говорил Кулькову: «Вот это настоящий коммунизм!» На второй-третий раз мне уже неудобно стало: «Давайте хоть что-то заплачу». – «Нет!»

– Что изменилось после перехода в «Порту»?

– Болельщики понимали, что мы с Василием не сами ушли из «Бенфики». Оставался еще год контракта, но новый тренер Артур Жорже сказал, что не видит нас в команде. Так что люди злились не на меня, а на руководство, которое отказалось от Юрана с Кульковым.

Вскоре после перехода я забил «Бенфике» на ее стадионе «Да Луж». Потом получил вторую желтую и, когда покидал поле, болельщики «Бенфики» аплодировали мне стоя.

Бобби Робсону в «Порту» тогда помогал Жозе Моуринью. Он сказал: «Сергей, здесь играло много иностранцев, но впервые такое вижу – бывший игрок «Бенфики» забивает «Бенфике», а ее болельщики встают и хлопают».

Бенфикисты показали, что все еще любили меня. Мне было приятно – все-таки именно в их клубе я провел лучший сезон в карьере.

Агент Паулу Барбоза: «Юран и Кульков – единственные иностранцы, ставшие чемпионами и с «Бенфикой», и с «Порту»

В молодости Паулу девять лет учился в Воронеже, в тридцать собирался в Китай, но «Бенфике» из-за трансфера Юрана понадобился русскоязычный помощник.

– Я собирался в Пекинский университет – изучать присутствие иезуитов. Но президент «Бенфики» предложил работу в клубе – переводчиком Юрана. Позвать Сергея – идея Эрикссона и вице-президента Гашпара Рамуша.

«Ливерпуль» интересовался Юраном, но «Бенфика» сделала более конкретное предложение. Через пару лет Сергей снова мог переехать в Англию – Кевин Киган пригласил в «Ньюкасл», но и тогда не сложилось.

– С чем вы больше всего помогали Юрану и Кулькову?

– Главной задачей было изучение футбольной лексики – для взаимопонимания с партнерами и тренерами: «отдай», «осторожно», «лево», «право»… Сергей и Василий быстро это освоили и потом уже нормально разговаривали на португальском.

Настолько, что часто собирались одной компанией с местными – например, с Паулу Соузой и Руем Коштой. Учили их правильно пить водку и жаргонным русским словам.

– Как проявлялась эмоциональность Юрана?

– Сергей – очень темпераментный. Живет, горит футболом. Играл он очень страстно, эмоционально выражался и со временем научился контролировать себя, когда соперники его провоцировали.

Внутри клуба у него было не так много конфликтов, как принято считать. С Эрикссоном сложились просто отличные отношения. Вот с хорватом Томиславом Ивичем было сложно, но он проработал недолго. Его заменил португалец Тони, и снова все стало нормально – до прихода Артура Жорже.

– Как вышло, что из «Бенфики» Юрана с Кульковым выкупили российские банкиры?

– Артур Жорже сказал, что Юран с Кульковым должны уйти, хотя они только что продлили контракт с «Бенфикой». Тогда появились знакомые, друзья, которые захотели приобрести экономические права на российских игроков «Бенфики» – в том числе на Мостового.

Это позволило Юрану с Кульковым оказаться в «Порту». Напрямую уйти туда из «Бенфики» было нереально, учитывая яростное соперничество двух клубов. Для тех бизнесменов это была хорошая сделка.

В «Бенфике», конечно, расстроились, когда Юран с Кульковым оказались в «Порту». Все было направлено на то, чтобы они оказались в другом чемпионате. Но, закончив отношения с «Бенфикой» (по ее инициативе!), игроки были вправе сами выбирать новый клуб.

В итоге Юран и Кульков – единственные иностранцы, ставшие чемпионами Португалии и с «Бенфикой», и с «Порту».