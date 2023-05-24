Берн-2009 – последний триумф сборной Быкова и Захаркина.

В предыдущих сериях:

Всего-то на четвертый год тренерской работы Вячеслав Быков добился того, что более опытным тренерам – от Тихонова до Плющева – не удавалось 15 лет. Золото Квебека изменило и Быкова, и отношение к нему хоккейной семьи, как он называл то же сообщество – от Плющева до Тихонова.

Сам Быков стал более жестким и требовательным, а отношение к нему – сначала настороженным, а потом негативным: и дело не только в зависти.

Всего через полгода после золота Квебека Быкова атаковали сливом про премии за Евротур

На ЧМ-2008 сборная летела обычным рейсовым самолетом, тренировалась в скверных условиях, а организаторы кормили игроков в Pizza Hut – словно команду школьников. Любой тренер хотел бы лучших условий, но кого волновали пожелания, скажем, Михайлова в 2002-м или Крикунова в 2005-м?

А вот Быков после золота-2008 мог требовать чего угодно. Он получил прямой доступ к правящему тандему и заодно – денежный фонд на развитие сборной, что, вероятно, задело Третьяка с Фетисовым: дали ему, значит, шанс, поддержали после бронзы-2007, а теперь он с ними наравне и получает отдельное финансирование.

К тому же Быков после Квебека обновил почти весь штаб и заменил генерального менеджера Игоря Тузика на Анатолия Бардина, которого уже через несколько недель временно отстранили – из-за смерти Алексея Черепанова. На открытой тренировке перед Кубком Карьяла-2008 Быков сообщил, что он сам теперь генменеджер.

Все это привело к тому, что после первой победы на финском турнире журналист Павел Стрижевский со всеми оговорками, страхующими от судебного иска, написал в «Спорт-Экспрессе»: Быков с Захаркиным выписали себе за Евротур втрое большие премии, чем игрокам.

Позже появилась конкретика: за последний этап-07/08 тренеры якобы получили по $7500, а нападающий Афиногенов – $2000. Тут не то что криминала, но и несправедливости нет: разный уровень ответственности – разные деньги. Но на первый, поверхностный взгляд Быков, конечно, выставлялся рвачом.

Запятнать тренера сборной хоть чем-то, пусть самым примитивным сливом (как еще назвать раздачу журналистам платежной ведомости?), нашей хоккейной семье понадобилось всего через полгода после победы в Квебеке. И эта ситуация больше говорила не о Быкове, а о том, почему до него сборная 15 лет не знала побед на ЧМ.

После ухода из ЦСКА Быков с Захаркиным пообещали работать в следующем сезоне только со сборной – и через 40 дней приняли «Салават»

За месяц до слива про премии Вячеслав Фетисов перестал быть главным по спорту (заменили на Мутко), а через месяц после заметки в «СЭ» вышел из тени и обрушился на Быкова и Захаркина с высоты главы совета директоров КХЛ.

Он упрекнул их в том, что собирают лучших игроков на «тренировочный турнир» (Кубок Первого канала): «Мотивацию тренеров я понимаю: налицо конфликт интересов, а все конфликты у нас связаны с финансовыми вопросами. Теперь, чтобы осваивать деньги, выделяемые под сборную, необходимо выигрывать все подряд».

Обида, что осваивают теперь другие, тут слишком очевидна, поэтому подсветим другое: мочить Быкова хоккейная семья начала за 2,5 года до его первого ЧМ без медалей. За 15 месяцев до 3:7 от Канады в Ванкувере. И за полгода до скандального ухода в «Салават».

Скандальным его сделали слова Захаркина за 40 дней до назначения в Уфу: «Мы приняли обоюдное решение уйти из ЦСКА. В новом сезоне нам предстоит работать на Олимпиаде, и мы хотели бы полностью сосредоточиться именно на подготовке нашей сборной. В сезоне-2009/10 работать с клубами мы не будем».

И Быкова: «Мы завершаем сотрудничество с ЦСКА и сконцентрируемся на подготовке сборной России, в том числе к предстоящей Олимпиаде в Ванкувере».

Вечером того же дня, когда вышли эти заявления, Быков – после тренировки сборной – уже не так определенно ответил на вопрос, исключена ли клубная работа до Игр: «Пока не могу сказать. Сейчас мы сделали так. Надо теперь все это переварить и обдумать».

И если бы он сказал только это – обошлось бы без скандала. В плей-офф-2009 ЦСКА прошел дальше «Салавата», но все понимали – бороться в КХЛ за те же места, что и на чемпионатах мира, сподручнее в Уфе: там тупо больше денег.

Хоккейный же ЦСКА (особенно после финансового кризиса) был для «Норникеля» скорее обузой, но и в тех условиях Быков с Захаркиным добились многого: пришли в клуб-середняк и на второй год финишировали в топ-5, а потом были сенсационный полуфинал-2007 и третье место в регулярке-2008.

Можно ли после этого сменить клуб для шага вперед – вообще не вопрос (для всех кроме болельщиков ЦСКА).

Нужно ли фокусироваться на сборной перед Играми и на год бросать регулярное тренерство ради скаутинга для 12-дневного турнира – вопрос более дискуссионный, но в статусе чемпионов мира Быков с Захаркиным победили бы и в этом споре.

Ведь как получилось с дискуссией о вызове лучших на Евротур: атаку Фетисова поддержал член совета директоров КХЛ Игорь Ларионов – заявил, что Кубок Первого канала надо использовать для проверки молодежи.

Быков ответил: «Сейчас надо понять, чего мы хотим. Сильную сборную или раскола. Поймите, мы не проверяем наших игроков, не проводим тесты. Мы же не врачи. Мы тренеры и создаем команду с духом победителей.

Если хотят привлекать к играм за сборную на Евротуре только молодых игроков, то, наверное, с этой командой лучше работать другому тренеру».

Спокойный, аргументированный, в меру грозный ответ – и от чемпиона мира надолго отстали с этой темой. Но через несколько месяцев возникла новая, с уходом из ЦСКА, и неосторожное обещание на фоне слухов про Уфу навсегда окружило хоккейный тандем атмосферой нетерпимости.

Хотя за излишнюю для нашего хоккея амбициозность Быкова с Захаркиным, вероятно, затравили бы и без истории с «Салаватом».

– Почему вы ушли из ЦСКА весной 2009-го и обещали не работать с клубами в сезоне-2009/10? – интересуюсь у Игоря Захаркина спустя 14 лет.

– Спонсор и руководитель ЦСКА сказал нам со Славой, что могут быть проблемы с финансированием клуба, и порекомендовал сконцентрироваться на работе в сборной. Мы понимали, насколько важной и трудной будет Олимпиада, и действительно решили уделить все внимание сборной.

Несколько недель мы реально придерживались этого плана, а потом поняли, что нуждаемся в регулярной работе.

– Как это поняли?

– У нас появлялись какие-то идеи, мы рисовали что-то на доске, двигали фишки, но всему этому требовался практический выход. Стало ясно, что работать только со сборной – неправильный ход. Мы не понимали, как использовать время без практической работы.

– Были готовы к негативной реакции на переход в «Салават» после слов о фокусе на сборной?

– Мы очень мало реагировали на внешнюю среду – может, это одна из наших недоработок. Мы не хотели никому понравиться или идти вопреки чьему-то мнению, а просто делали как считали нужным.

Получив предложение от «Салавата», мы со Славой подискутировали и решили, что так правильнее – в Уфе лучше условия и больше потенциальных сборников.

После старта ЧМ-2009 вратарь Еременко пожаловался на особое отношение к энхаэловцам

Перед чемпионатом мира-2009 к Быкову возникли и другие вопросы.

Например, Брызгалов, по словам журналиста Алексея Шевченко, второй год подряд не горел желанием играть на ЧМ – особенно, когда ему не гарантировали статус основного. Набоков же успевал в Берн в лучшем случае ко второму этапу, но тренеры хотели большей ясности с вратарями, чем в 2008-м, и Брызгалова все же уговорили.

Это расстроило первого номера в Евротуре Александра Еременко: «Тяжело морально, – сказал игрок «Салавата» через два дня после шатаута Брызгалова в первом матче ЧМ (с Германией – 5:0). – Не знаю, как так получается: из года в год я пробивался в состав, а тут люди приезжают и сразу получают это место.

Может, если бы ко мне кто-то из тренеров подошел и объяснил, почему так произошло, проще было бы. Тут в принципе и так все понятно, но мне кажется, было бы более корректно, если бы беседа состоялась.

Противопоставление энхаэловцев с игроками российских клубов неизбежно, так было из года в год. В какой-то момент это ушло, а сейчас опять вернулось. Я думаю, все ребята прекрасно понимают, что приедут энхаэловцы и будут в команде, вне зависимости от того, как они выступают там».

В тот же день Еременко вышел против Франции (7:2) и пропустил с третьего броска, но Быков его поддержал: «В пропущенных шайбах Саша не виноват. Он сыграл хорошо. Непросто действовать, когда большая часть матча проходит на чужой половине».

Защитник Виталий Прошкин пошел дальше: «Мы подставили своего вратаря». В следующем матче – со Швейцарией – подставили уже Брызгалова: наши пропустили после удалений Фролова с Вишневским и после первого периода уступали 1:2.

После второй пропущенной шайбы Быков возмущался, что проигнорировали блокировку Ковальчука, который мог убежать один на один, но в итоге успокоился сам и успокоил игроков, которые слишком агрессивно реагировали на судей.

Голы Ковальчука, Морозова и Пережогина обеспечили России победу 4:2, а на пресс-конференции Быков больше говорил не об ошибках в обороне (на фоне отказа от защитника «Коламбуса» Федора Тютина), а о свином гриппе:

«Слышал, случаи уже есть даже в России. Но если президент ИИХФ Рене Фазель озабочен этой проблемой, созывает пресс-конференцию, то участников чемпионата мира он защитит. Да и наши врачи будут начеку.

Но тема новая – я даже не знаю, нужно ли делать прививки То у нас мировой кризис, то свиной грипп. Скорее бы эта туча прошла стороной».

На четвертьфинал Брызгалов поехал на трамвае, а не в автобусе сборной – и пропустил три за период

В следующей игре – со шведами – пожар в обороне усилился и привел к пяти шайбам в воротах Брызгалова, а наши защитники больше преуспели в атаке, чем в чистке пятака: забили Прошкин, Никулин и дважды Калинин. Вместо с голами Сапрыкина и дозаявленного Мозякина это привело к валидольным 6:5.

Через два дня Россия снова выдала волевую победу: в начале игры с США Брызгалов зевнул бросок Стемпняка, но потом наши трижды реализовали большинство и победили 4:1, а перед плей-офф еще и разгромили команду Олега Знарка – 6:1 (первая победа над Латвией с 1998-го).

Гол Олега Твердовского Латвии

Игравший у Знарка в ХК МВД Олег Антоненко едва не отомстил за клубного тренера в 1/4 финала. При его участии Беларусь дважды выходила вперед и сравняла счет (3:3) перед вторым перерывом. На третий период Быков выпустил Еременко вместо Брызгалова, отчего-то приехавшего на тот матч не в автобусе сборной, а на трамвае.

«Видимо, сегодня был не день Брызгалова, – предположил Вячеслав Быков после нервной победы 4:3. – Чтобы не испытывать судьбу, решились на замену вратаря. Саша же очень хорошо провел последний матч с Латвией.

Что говорил ребятам перед третьим периодом? Нужно было играть так же спокойно. Не паниковать. Соперник опасно контратаковал, поэтому нужна была концентрация у своих ворот. Мы верили в силы ребят, а эта уверенность передается игрокам».

В четвертьфинале Илья Ковальчук не только забросил победную шайбу, но и лег под бросок Андрея Антонова на последних секундах.

Через два дня – в полуфинале с американцами – Россия опять пропустила первой, но Ковальчук сравнял и повел сборную к новому камбеку. Илья играл в двух звеньях и провел на льду почти 26 минут.

Победная шайба в ворота Роберта Эша залетела от задницы его партнера по СКА Константина Горовикова после броска Александра Радулова, который до этого два дня не тренировался из-за травмы бедра.

«Саша думал, что сам забил и начал ярко праздновать, – вспоминал Константин. – И Прошкин сказал: «Никогда не видел, чтобы Радулов так сильно радовался чужому голу».

После победы над США Ковальчук восхитился российскими болельщиками, которых на трибунах было абсолютное большинство (да и многие швейцарцы болели за команду Быкова): «Мы здесь как будто дома играем».

Быков добавил: «В нашей стране возрождается национальное единство и наша команда старается каким-то образом помочь этому. Своей неуступчивостью и желанием быть чем-то единым.

Поэтому мы видим, что «Ходынка», «Колизей» в Квебеке и «Постфинанс арена» в Берне полны нашими болельщиками. Они верят. Мы им даем надежду. И вместе мы побеждаем».

В финале России второй год подряд досталась Канада – с Сан-Луи, Хитли, Стэмкосом, Спеццей, Уэбером и Даути.

Быков отказался называть сборную «Красной машиной»

В отличие от Линди Раффа Вячеслав Быков накануне матча отменил ледовую тренировку, заменив ее занятием на велотренажерах в спортзале «Постфинанс арены». Приехав туда, игроки увидели на большом экране в фойе полуфинальные голы.

«О, Санек-то как радуется, смотри!» – подкалывали Радулова. – «Ну, я ж бросал-то, – объяснял нападающий «Салавата». – мне и радоваться».

У всех было прекрасное настроение – особенно у 26-летнего форварда Курьянова, для которого это был первый ЧМ. «Из Омска звонят друзья, знакомые. Переживают, поддерживают. Говорят: «Мы в вас верим», – сообщил Антон. – На трибунах видел болельщиков в майках «Авангарда». Приятно».

А в день игры, перед раскаткой, возмущенный Владислав Третьяк рассказал, что из раздевалки украли часы Курьянова и Зиновьева.

«Это же безобразие какое-то! Беспредел! – кипятился глава ФХР. – Раздевалка команды – это святое. Это чемпионат мира или что вообще? Мы сейчас во всех газетах об этом напишем! Будем протест подавать!

Так просто нельзя! Тут ни охраны нет, ни камер! Ничего! Чемпионат мира! Возмутительно! Я такого случая, чтобы в финале чемпионат мира – не помню вообще!»

Но и кража часов не вывела сборную из равновесия. После разминки – за считанные часы до финала! – игроки и тренеры спокойно общались с журналистами.

Когда Быкову напомнили, что у Канады много звезд, а у России состав скромнее, чем в Квебеке, он сказал: «Не знаю, сколько там звезд у Канады, а у нас сегодня будет 21 звезда. Мы считаем, что наши ребята ничем не хуже представителей НХЛ, а в чем-то и превосходят их».

Захаркин отвечал в своем ключе – менее патетическом: «Распорядок дня у нас обычный. Прошла утренняя разминка. Дальше: обед, отдых, приезд во дворец, теоретическое занятие, подготовка к матчу. Финал. Выигрыш. Все как обычно».

Уверенность в победе Захаркин объяснил так: «Брызгалов нашел баланс внутри себя, почувствовал гармонию. Мы именно к этому матчу сумели выстроить ту команду, которую хотели увидеть в самом начале чемпионата.

Это был очень сложный процесс. Нам никогда так сложно не работалось с командой. Сегодня к финальной игре у нас появилась настоящая Команда, и сегодня она даст бой».

Россия в пятый раз на турнире пропустила первой, но через семь минут Олег Сапрыкин (ни до, ни после того сезона не игравший за сборную так круто) забил в большинстве, а в середине второго периода ассистировал Радулову.

– В Квебеке шампанское получше было, – говорил после победы 2:1 счастливый Радулов. – Здесь оно чуть горьковатое. Но какая разница вообще? Мы – чемпионы! Мы лучшие! Мы всех…

– Не боитесь, что сегодня ночью наши болельщики развалят Берн?

– Дай бог. Пусть развалят! Наши болельщики это заслужили!

– Вы, конечно, видели, сколько российских болельщиков в Берне, на финале, – говорили MVP турнира Илье Ковальчуку. – Тысяч шесть как минимум!

– Ой, и слава богу. С учетом экономической ситуации, что сейчас происходит в России и вообще в мире, народ преодолевает много трудностей, и такие победы должны как-то помочь. Подсластят не очень приятную пилюлю. Будем надеяться, что со спортивными победами и все остальное пойдет вверх.

– Это лучший чемпионат мира в вашей карьере?

– Наверное. В этом году удача была на моей стороне. Много было недоброжелателей, но после этой победы, думаю, всем все стало понятно. «Красная машина» возвращается.

– «Красная машина» вернулась? – уточнили у Быкова.

– Я не хочу говорить о том, что это «Красная» или еще какая-то «Машина». Это – наша команда. Мы все три года стараемся вместе с ребятами, со всеми людьми, которые нам помогают, и создаем команду.

И все три года, хоть у нас каждый раз разный состав, нам удается создать уважительную атмосферу. И начиная с Евротура и товарищеских матчей набирать ход. И оттого растет российский хоккей.

Конечно, мы бы хотели выигрывать каждый год. Это цель сборной России. Но спорт есть спорт. Возможны поражения. Важно, чтобы единство, к которому мы всегда стремились, не покидало нас никогда.

Игорь Захаркин: «В полуфинале ЧМ-2011 мы немного схалтурили»

Единство не покинуло хоккейную семью. Через два года после триумфа в Берне за расставание с Быковым и Захаркиным проголосовали все 15 членов исполкома ФХР.

– Что чувствовали после 0:15 на исполкоме? – спрашиваю Игоря Захаркина в мае 2023-го.

– Мы знали: раз на ЧМ-2011 остались без медалей, то и нового контракта не будет. Перед исполкомом четко понимали: все будет против нас. Другое дело, что мы предложили конкретный план развития наших хоккеистов, но с этим никто не стал считаться – и вот это было обидно.

После пяти лет в сборной сказать нам: «Вы тут, ребята, ни при чем» – это не совсем правильно по отношению к хоккею. Видимо, у людей имелось много причин поступить с нами именно так.

Велось много закулисной борьбы. Нам звонили с просьбами сказать или поступить определенным образом, но мы не участвовали в таких делах. Мы со Славой были на 100 процентов погружены в хоккей, а не в битву за должности.

– Вернемся в Берн-2009. Ковальчук тогда говорил, что защитить титул было труднее, чем завоевать в Квебеке. Отсутствие героев ЧМ-2008 – Овечкина, Семина и Федорова – усложнило задачу?

– Мы всегда декларировали: побеждают не звезды, а команда. Это наше со Славой убеждение. К тому же в 2009-м мы были на хорошем спортивном кураже, и в Берне у нас сложилась классная команда – из игроков КХЛ и НХЛ. Нас нисколько не смущало, что нет игроков «Вашингтона».

В прежние годы Россия старалась набить побольше голов в первую неделю ЧМ. А мы стремились выйти на пик ко второй неделе, к плей-офф. И на предварительном этапе не то чтобы сдерживали команду, но делали акцент на отработке тактических нюансов и правильных взаимодействий между линиями.

– Игравший у вас в ЦСКА Олег Сапрыкин провел средний сезон в КХЛ, но в сборной выдал лучший турнир в карьере. В чем секрет?

– Начну с того, что в Евротуре-2008/09 очень нагло себя вели чехи. Пытались задирать наших игроков, грубо действовали в зоне атаки, были чрезмерно агрессивны. И мы подумали, что надо создать тройку, которая играла бы на опережение. Поставили туда Сапрыкина, Радулова и в центр – Горовикова.

Олегу поставили тактическую задачу: навязывать борьбу, оказывать сопернику агрессивное сопротивление. Чтобы игра проходила в нашем русле. В то же время конструктивное начало наших игроков никуда не исчезало, поэтому Олег перевыполнил задачу и блестяще провел ЧМ, забросив важнейшую шайбу в финале.

– Сервисмен сборной Константин Рогатин вспоминал, что сборная выходила из раздевалки под песню Басты «Россия». Как родилась эта традиция?

– Все началось в Квебеке, потому что это знакомый музыкант нашего защитника Данилы Маркова. В песне рефреном звучало «Россия, Россия», и она действительно постоянно играла в раздевалке. Кажется, и на ЧМ-2009 тоже, хотя Данилы в сборной уже не было.

– Когда сборная на ЧМ-2009 слабо играла в защите, жалели, что не взяли в Берн Маркова?

– Тренеры редко сожалеют о прошлом в разгар турнира. Состав уже собрался, и надо было улучшать то, что есть, исправлять конкретные ошибки.

– Как?

– В обороне большое значение имеют нападающие. Ведь как возникают проблемы – наш форвард задержался в атаке после потери, и соперник получил больше пространства.

Мы пытались сделать оборону компактной. Постоянно проговаривали это с командой, показывали видео, давали упражнения для отработки взаимодействий в линиях. Да и между собой ребята много разговаривали о тактике – мы всегда стремились, чтобы в этом отношении игроки были активны.

– Третьим-четвертым бомбардиром сборной стал защитник «Металлурга» Виталий Атюшов. Почему именно в 2009-м он так раскрылся?

– Мы с первого года в сборной увидели в нем классного атакующего защитника и брали на все турниры. Виталик – очень умный и позитивный игрок. Не обижался, когда указывали на ошибку, а с правильным настроением пытался исправиться и провел отличный турнир.

– Правда, что Брызгалов не рвался на ЧМ-2009, но вы все же уговорили?

– Нет, мне кажется, Илья достаточно быстро приехал и с первого дня активно включился в жизнь сборной: у него особый склад ума, он очень интересный человек. Мы не пожалели, что выбрали его. Свой класс он показал в финале.

– Брызгалов рассказывал, что на ЧМ-2009 постоянно беседовал с вами на философские и исторические темы.

– Мы и правда много разговаривали – в комнате, где сборная проводила досуг. В хоккее мало таких открытых людей, готовых говорить на отвлеченные темы. Как правило, игроки на турнирах погружаются в проблемы текущего турнира.

С Ильей я до ЧМ-2009 не пересекался, так что было приятно познакомиться и общаться с ним в Берне. У него интересное мышление.

– Почему на четвертьфинал с Белоруссией он поехал на трамвае?

– Во-первых, мы жили недалеко от стадиона. Во-вторых, понимали: вратарь – особенная часть команды: очень важны его психологическое состояние и концентрация на матч. Мы полностью доверяли Илье и позволили самому добраться до стадиона. Если бы другой игрок попросил – тоже бы разрешили.

– Но после этого Брызгалов пропустил три за период, и появился Еременко. Почему на полуфинал снова вышел Илья?

– Нам достались американцы, и перевесил энхаэловский опыт Ильи. В итоге мы не ошиблись. Брызгалов доказал, что шайбы от белорусов – случайность.

– Одно из открытий Берна-2009 – Антон Курьянов из «Авангарда». Дебютант ЧМ набрал больше очков, чем, скажем, Морозов и Зиновьев.

– В том сезоне мы взяли его на один из этапов Евротура, и Антон выступил блестяще. Он умный и техничный нападающий, а мы создавали в сборной обстановку, в которой игроки чувствовали бы себя комфортно и сполна раскрывались. Чтобы творили на льду, не забывая об игровой дисциплине.

– Кто из игроков особенно удивил?

– Когда Коля Жердев получил травму, мы играли в 11 нападающих, и совершенно по-иному раскрылся Илья Ковальчук. Он выходил в двух звеньях и показал образец правильного исполнения игровой дисциплины: был не только остроатакующим нападающим, но и много работал в обороне.

– Это его инициатива или ваше указание?

– Наше. Вы сами отметили, что с обороной у нас были проблемы. Конечно, мы хотели, чтобы нападающие помогали защитникам как можно больше. Стремились к очень плотной обороне.

– Каким запомнился финал с Канадой?

– У канадцев был не только сильный состав, но и очень мощный тренерский штаб – Линди Рафф из «Баффало», Барри Тротц из «Нэшвилла» и Дэйв Типпетт из «Далласа». Игра получилась сложной, и большую часть времени мы оборонялись.

Нас так давили, так прижимали к воротам, но классно сыграл Брызгалов, а потом Саша Радулов финтом уложил защитника и на противоходе забросил шайбу. Потрясающий гол, фантастика, шедевр. Одна из лучших шайб в истории нашего хоккея.

А за семь секунд до конца Леша Терещенко здорово поборолся за шайбу после вбрасывания в нашей зоне, и вскоре наш капитан поднял над головой кубок, а другие игроки потянулись к нему руками. Для меня это символ того, что к той победе приложили руку абсолютно все, кто был в сборной.

– После побед на ЧМ у вас появился прямой доступ к руководителям страны. Мутко признавал, что Путин в восторге от сборной Быкова и Захаркина. Вы ощущали, что в хоккейной семье вам завидуют?

– Мы не чувствовали себя какими-то особенными, не отрывались от земли и были полностью погружены в тренерский процесс. Нас очень мало интересовало происходившее вдали от хоккейной площадки.

Критика? Нам рекомендовали узурпировать хоккейную власть в России, но мы были категорически против: считали, что каждый специалист должен высказываться и что наши со Славой мнения – не истина в последней инстанции.

Мы пускали журналистов в раздевалки, говорили с ними о хоккейных нюансах. Старались популяризировать хоккей.

– Зная, что было дальше – как оцените влияние двух победных ЧМ на вас с Быковым?

– Думаю, одна из причин того, что мы были немного самоуверенны в Ванкувере, – победы над Канадой в финалах ЧМ. Без этих побед мы, возможно, больше опасались бы канадцев на Олимпиаде.

А как людей успехи на ЧМ нас не изменили. Мы со Славой не стали зазнайками, не поучали других.

– На последний ЧМ, в Братиславе-2011, не хватило эмоций после Кубка Гагарина?

– Да, можно так сказать. После поражения в Ванкувере нас втаптывали в грязь, и мы со Славой сошлись на том, что нужно доказать тренерскую состоятельность именно клубной победой.

В 2010-м мы стали первыми в гладком чемпионате, забив рекордные 215 шайб в 56 матчах, но в финале конференции уступили «Ак Барсу». Вот и решили: если не возьмем Кубок Гагарина, все наши прочие достижения ничего не будут значить.

Для нас было принципиально важно выиграть плей-офф-2010/11, и сборная работала перед ЧМ без нас, хотя к такому турниру нужна серьезная подготовка.

Победа в Кубке Гагарина вытащила из нас очень много сил, и первую часть ЧМ мы провели немножко самоуверенно: думали, что все равно в плей-офф попадаем, а там уж наберем ход.

– И плей-офф начался с победы над Канадой.

– Да, Леша Кайгородов забил в меньшинстве. Но для победы в полуфинале нам не хватило психологической энергии. С финнами мы немного схалтурили.

Мы со Славой привыкли контролировать ситуацию внутри и вокруг команды. А в 2011-м у нас не было полного погружения, полной концентрации, поэтому пропускали какие-то дурацкие голы и чемпионат получился кошмарный.

– Перед исполкомом, где с вами расстались, появилось письмо за подписью Тихонова, Михайлова, Петрова, Майорова и Якушева: «По неписаным законам Захаркин не должен больше получить право на работу в российском хоккее.

Он морально, этически, патриотически и по принципам, предъявляемым к порядочности работника, не подходит. Мы предлагаем членам исполкома ФХР и руководителям клубов КХЛ не предлагать работы этому, с позволения сказать, специалисту».

– Да, поэтому дальше мы два года работали со сборной Польши.

Кстати, насколько знаю, из пяти подписавших один человек сразу отказался. Сказал: «Я не подписывал».

– Якушев?

– Не важно. Важнее, кто не отказался. Трех подписавших я считал близкими людьми – Тихонова, Петрова и Михайлова. В СКА и ЦСКА мы многое вместе прошли. Меня неприятно удивил их поступок.

– Какой урок вынесли из той истории?

– Надо быть гибче по жизни, быть немножко политиком.

– До мая-2011 вам этого не хватало?

– Да. Слава лучше политически подкован, чем я, а мне всегда казалось, что истина – на льду. Можно говорить что угодно, но если я не подтвердил свою правоту в игре, то сам себя называю болтуном или словами похуже.

– После вашего с Быковым ухода сборная выиграла два ЧМ за три года, а дальше – тишина. В какой мере золото 2012-го и 2014-го – ваше наследие?

– Ни в какой. Некоторые люди, наоборот, говорили, что после Быкова с Захаркиным в российском хоккее осталась выжженная земля, поэтому мы очень радовались, когда Зинэтула Билялетдинов и Олег Знарок выиграли чемпионаты мира.

К заслугам нашего штаба и ФХР я бы отнес хорошие отношения, которые установились между хоккеистами и руководством. Игроки стали с удовольствием приезжать в сборную. Но в творческом отношении победы 2012-го и 2014-го – не наше наследие.

Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин, Руслан Кривобок, Антон Денисов, Андрей Старостин, Григорий Сысоев, Михаил Фомичев, Александр Вильф, Виталий Белоусов, Екатерина Чеснокова, Алексей Никольский